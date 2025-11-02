메뉴 건너뛰기

밴쿠버 이민 가족 밥상에 '육회'가 오른 사연

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사는이야기

25.11.02 14:25최종 업데이트 25.11.02 14:25

밴쿠버 이민 가족 밥상에 '육회'가 오른 사연

11월 첫 주말, 육회와 부대찌개로 채운 따뜻한 이민자의 식탁

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

캐나다 밴쿠버에서 준비한 집밥 한상, 육회와 부대찌개로 가족이 함께한 주말 식사
캐나다 밴쿠버에서 준비한 집밥 한상, 육회와 부대찌개로 가족이 함께한 주말 식사 ⓒ 김종섭

1일, 11월의 첫 번째 주말 오후. 아들 내외와 함께 집에서 육회와 부대찌개를 준비해 먹기로 했다. 아들은 몇 달 전부터 육회가 먹고 싶다고 했다. 어릴 적 한국에서 먹던 육회의 맛이 아직도 혀끝에 선명하게 남아 있는 듯했다. 며칠 전 한국 정육점에서 1파운드(약 454g)에 18불, 총 2파운드(36불, 한화 약 3만 6천 원) 어치 썰어 있는 육회를 주문해 냉장고에 보관해 두었다.

캐나다 밴쿠버 인근 정육점에서 구입한 육회？
캐나다 밴쿠버 인근 정육점에서 구입한 육회？ ⓒ 김종섭

육회를 사가지고 오던 날 아내와 함께 가져온 육회의 일부로 육회비빔밥을 만들어 먹었다. 문득 아들이 어릴 때 처음 날 음식을 접했을 때, 억지로 입에 넣던 모습이 떠올랐다. 그때는 입에 넣었던 음식을 뺏고 하면서 씨름을 많이 했다. 그중에서도 낙지나 회, 그리고 육회는 특히 힘들어했다. 그러나 혀끝에서 그 맛을 느끼는 순간, 그 음식은 생애 잊을 수 없는 음식으로 남게 되었다. 지금은 그 맛을 기억하며, 스스로 육회를 찾는 아들의 모습이 새삼스럽다.

이민 와서 처음 정착했을 때는 한국 음식 재료 구하기가 쉽지 않았다. 식당에서도 삼겹살 메뉴는 없었다. 한인 식당이라 해도 불고기나 일반적인 탕 종류 정도가 전부였다. 삼겹살이 먹고 싶을 땐 정육점에서 돼지고기 배 부위를 사서 직접 썰어 구워 먹었다. 그렇게라도 한국의 맛을 잊지 않으려는 절박한 마음으로 살았다.

지금은 한인 식당이 많이 생겨 예전에는 상상도 못 했던 다양한 한국 음식이 메뉴에 오른다. 육회도 몇몇 식당에서 맛볼 수 있을 것이라 생각이 든다. 사실, 좋은 식재료만 있다면 집에서도 충분히 풍미 있게 즐길 수 있는 한국 음식 종류가 많다. 그래서 오늘은 아들이 먹고 싶었던 육회와 부대찌개로 아내는 점심상을 차려냈다.

사실 나는 아내가 육회를 만들 것이라 생각하고 주방에 들어가지 않았다. 그런데 아들이 올 시간에 임박하자 아내가 나에게 육회를 만들라고 했다. 이전에 아내와 몇 번 육회를 만들어 먹을 때 내가 만들었기 때문에, 아내는 당연히 이번에도 내가 육회를 만들 것이라 생각했던 모양이다. 나는 이전의 레시피를 떠올리면서 부랴부랴 육회를 완성했다.

아내는 아침에 한국 마트에서 신선한 한국산 배를 사 왔다. 캐나다산 배는 작고 투박한 데다 당도가 낮아 육회와 어울리지 않는다. 그래서 배만큼은 한국 배가 육회에는 제격이다. 배 채 써는 작업은 아무래도 아내의 손이 섬세해서 아내의 손에 맡겼다. 배를 채칼로 곱게 썰어 육회를 담은 접시 옆에 수북이 올리고, 그 위 육회 중앙에 노른자를 얹었다. 그 한 접시만으로도 식당 부럽지 않은 완벽한 한상이 되었다.

개인적으로는 육회는 완전히 해동된 것보다 살짝 살얼음이 낀 상태에서 먹는 게 가장 맛있다. 입안에서 얼음이 서서히 녹으며 고기의 감칠맛이 퍼질 때, 잠시나마 한국에서 먹던 그 맛과 분위기가 되살아난다.

대부분의 가족들 외식은 식당에서 이루어지지만, 우리 가족은 가능한 한 집에서 직접 요리해 먹는 걸 더 좋아한다. 된장찌개든 감자탕이든, 집에서 만들면 식당 못지않은 맛이 난다. 무엇보다 가족이 함께 밥상에 둘러앉아 이야기를 나누다 보면, 그 시간만큼은 한국에 있는 듯한 기분이 든다.

오늘, 11월의 첫날. 아들과 며느리, 집사람과 함께 식탁에 둘러앉았다. 오늘 주 메뉴는 육회이다. 옆에는 부대찌개가 함께 놓였다. 아들이 젓가락으로 육회를 집어 한 입 먹더니 매우 만족스러운 표정을 지었다.

"아, 이거 진짜 오랜만이에요"라는 말에, 진작 만들어줄 걸 하는 생각에 미안함이 들었다. 육회를 먹는 순간에도, 서로의 얼굴을 바라보며 대화가 끊이지 않던 식탁이었다. 한국에서 먹던 그 맛과 기억이 스르르 떠오르는 듯했다. 이런 평범한 하루가, 사실은 꽤 특별한 순간이라는 생각이 들었다.

#이민자의#밥상#육회#부대찌개#삼겹살

댓글
김종섭 (majub7)

캐나다에 거주하며, 이민자의 삶과 일상에서 건져 올린 이야기를 기록합니다. 브런치 스토리에서 글을 연재하며, 평범한 일상을 전하고 있습니다.

