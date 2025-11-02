박형규 사회민주당 전북도당 위원장, 남원시의원 출마 선언

큰사진보기 ▲사회민주당 전북특별자치도당 박형규 위원장사회민주당 전북특별자치도당 박형규 위원장이 이반의 마을에 상주 중이다. ⓒ 이수현 관련사진보기

안녕하십니까? 사회민주당 전북도당위원장 박형규입니다.

저는 2026 지방선거에 출마하고자 합니다.

지금 남원사회는 최경식 시장의 무능과 독단으로 엉망진창이 된 상태입니다. 모노레일 사태로 500억의 빚을 고스란히 시민에게 안기고도 자신은 최선을 다했다는 발언으로 연일 일관하고 있습니다. 대법원에 상고했기에 판결이 날 때까지 이자는 하루 1,400 만원씩 계속 쌓이고 있습니다. 한 마디로 최경식 시장은 남원을 망가트리고 있는 것입니다.

우리 남원시민이 이토록 힘든 지경이 된 데에는 남원시의회, 16명의 더불어민주당 시의원들의 책임도 결코 작지 않습니다. 시의회의 기본적인 책무인 시정감시와 견제의 역할을 제대로 했다면 벌어지지 않을 수 있는 일이었습니다. 이것은 시의회 본연의 기능이 올바로 작동하지 않고 있다는 말입니다. 도대체 왜 그럴까요?

민주당 국회의원, 민주당 시장, 16명의 민주당 시의원...오랜 세월 남원 시민의 삶은 민주당이 모든 것을 결정해왔다고 해도 과언이 아닙니다. 그 결과 남원은 점점 고인물이 되어 흐르지 못하게 되었습니다. 이대로 계속 간다면 남원의 미래는 암울합니다.

여당이어야, 하나의 정당에 힘을 실어주어야 더 지역의 삶을 발전시킬 수 있었다면, 현재의 남원은 왜 이렇게 되었습니까? 더 이상 반성도 변화도 없는 민주당 독식 정치로는 남원이 발전할 수 없습니다. 이제 물꼬를 트고 새로운 기운을 일으켜야 합니다.

시의회가 제 기능을 원활히 하기 위해서는 여러 색깔의 정치세력들이 필요합니다. 남원에는 더불어민주당 외에도 사회민주당, 조국혁신당, 진보당, 녹색당, 정의당, 노동당 등 다양한 정당이 있습니다. 2026 지방선거에서는 이런 여러 정당들이 자기 목소리로 당당하게 진출했으면 좋겠습니다.

정당이 아니라 주민이 주인공이 되어야 합니다. 이제 '주민에 의한' '주민의' 입장에서남원의 미래가 결정될 수 있도록 하는, 분명환 전환, 분명한 경고, 분명한 계기가 필요합니다.

저 박형규는 우리의 삶이 그대로 정책이 되는 삶의 정치를 하겠습니다. 우리에게는 주민의 주권을 가장 직접적으로 담아내고 실행하는 일꾼이 필요합니다. 저는 시민의 한 사람으로서, 시민에 의한, 시민의 정치를 하겠습니다. 남원에서 땅의 정치, 마을의 정치, 주민의 정치를 하겠습니다.

2025. 11. 1 사회민주당 전북특별자치도당 위원장 박형규

