"한계선 넘지 말라" 중국, APEC서 대만 인사 만난 일본 총리 '강력 비난'

큰사진보기 ▲다카이치 사나에 일본 총리가 소셜미디어에 올린 린신이 대만 총통부 선임고문과의 회담 사진 ⓒ 엑스 관련사진보기

AD

중국이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 대만 대표를 만난 다카이치 사나에 신임 일본 총리를 강하게 비난했다.중국 외교부는 1일 홈페이지를 통해 밝힌 논평에서 "일본 지도자가 APEC 회의 기간 고집스레 대만 당국 인사와 회동하고, 소셜미디어에 공개한 것은 '하나의 중국' 원칙과 중일 4대 정치문건 정신, 국제 관계의 기본 규범을 심각하게 위반한 것"이라고 주장했다.그리고 "이는 '대만 독립' 세력에 심각하게 잘못된 신호를 보내는 것으로 그 성질과 영향이 매우 나쁘다"라며 "중국은 이에 단호히 반대하며 일본에 강한 항의와 엄정한 교섭을 전했다"라고 밝혔다.또한 "대만 문제는 중국의 내정이며, 중국의 핵심 이익이며, 중일 관계의 정치적 기반과 신뢰에 관한 문제"라며 "이는 넘을 수 없는 한계선"이라고 경고했다.이어 "장기간 대만을 식민 통치한 일본은 씻을 수 없는 중대한 역사적 책임을 지고 있으므로 언행에 더 신중해야 한다"라며 "중국은 일본이 중일 4대 정치문건의 정신과 약속을 지키고, 잘못을 반성하고 바로 잡으며, 부정적 영향을 없애기 위한 구체적인 조치를 취해야 한다"라고 강조했다.그러면서 "일본은 중국 내정 간섭을 중단하고, 새 시대 요구에 맞는 건설적이며 안정적인 중일 관계를 구축하겠다는 약속을 실천하기를 강하게 촉구한다"라고 말했다.4대 정치문건은 양국이 1972년 국교 수립 때 발표한 중일 공동성명과 1978년 중일 평화우호조약, 1998년 중일 평화와 발전의 우호협력 동반자 관계 수립 노력을 위한 공동선언, 2008년 중일 전략적 호혜관계 전면 추진에 관한 공동성명으로 '하나의 중국' 원칙, 일본의 과거사 반성, 영토 분쟁의 평화적 해결, 패권주의 반대 등의 내용을 담고 있다.다카이치 총리는 지난 10월 31일 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 이번 APEC에서 대만 대표로 참석한 린신이 총통부 선임고문과 악수하는 사진을 올리며 "일본과 대만의 실무 협력이 강화되기를 바란다"라고 적었다.일본 외무성은 다카이치 총리가 린 선임고문과 약 25분간 회담했다며 "대만은 (일본과) 긴밀한 경제 관계와 인적 왕래가 있는 매우 중요한 파트너이자 소중한 친구"라고 설명했다.대만 외교부도 "마음이 따뜻해지는 교류에 기쁘다"라고 밝혔다. 일본은 지난 2024년 APEC 회의 때도 이시바 시게루 당시 총리가 린 선임고문과 회담한 바 있다.시진핑 중국 국가주석과 다카이치 총리는 지난 10월 31일 첫 정상회담에서 민감한 문제를 거론하며 큰 입장차를 보였다.시 주석은 무라야마 도미이치 전 일본 총리가 재임 중 1995년 일본의 식민지 지배와 주변국 침략에 대한 반성과 사죄를 명시한 '무라야마 담화'의 정신을 계승해야 한다며 일본의 과거사 책임을 거론했다.중국은 강경 보수로 분류되는 다카이치 총리 취임에 강한 경계심을 보이며 과거 일본 총리들의 취임 때 보냈던 시 주석 명의의 축전도 보내지 않았다.다카이치 총리도 홍콩과 신장 위구르의 인권 우려, 동중국해 문제, 일본산 수산물 수입 규제 등 중국이 언급하기 꺼리는 현안을 적극적으로 제기했다.