"대학생인데요, 제 졸업장은 GPT에게 절반 맡겨놨습니다"

큰사진보기 ▲GPT 구독료2025년 10월 31일 기준 gpt 구독료 ⓒ GPT 관련사진보기

"AI가 내 공부를 대신한 게 아니라, AI 덕분에 나는 더 깊이 배우는 법을 배웠다."

대학교 1학년이 된 올해, 나는 이전과는 전혀 다른 방식으로 공부하고 있다. 책상 위에는 교재보다 노트북이 먼저 자리 잡고, 모르는 내용을 만나면 책을 넘기기보다 인공지능(AI)에게 묻는다. 나에게 GPT와 Gemini는 단순한 도구가 아니라, 하루 공부의 출발점이자 마무리가 되었다.이제 공부는 'AI를 얼마나 잘 활용하느냐'가 중요한 시대가 된 것 같다. 아직 졸업장은 멀었지만, 내 공부의 절반은 이미 AI의 도움으로 이루어지고 있다. 그래서 가끔 농담처럼 말한다.처음 GPT를 사용하기 시작한 건 단순한 호기심 때문이었다. 화학 실험 보고서를 쓰다가 계산이 헷갈려 GPT에게 물었는데, 단계별로 풀이를 보여주며 원리를 설명해 주었다.그때 느꼈다. "이건 단순한 검색이 아니라 대화형 학습이구나." 그 뒤로는 모르는 개념이 생길 때마다 GPT에게 질문을 던지게 되었다. 책을 찾아보는 시간은 줄었지만, 이해 속도는 확실히 빨라졌다.AI는 늘 곁에서 조용히 기다려주는 '튜터' 같았다.모르는 걸 물으면 지치지도 않고 끝까지 설명해 줬고, 심지어 내가 틀린 부분을 부드럽게 바로잡아 주었다. 혼자 공부하던 시간은 여전히 길지만, 그 안의 외로움은 조금 줄어들었다.공부의 방식이 '찾는 공부'에서 '묻는 공부'로 바뀌었다. 하지만 무료 버전을 쓰다 보니 답변이 중간에 끊기거나 질문 횟수가 제한되는 게 불편했다. 전공 공부는 한 번의 질문으로 끝나지 않기 때문이다. 결국 유료 버전을 구독했다.한 달 구독료는 대학생에게 적지 않은 금액이었지만, 그만큼 공부의 밀도는 확실히 높아졌다. 다만 그만큼 지출이 새로운 부담으로 남았다. GPT의 한 달 구독료는 커피 몇 잔 값보다 비싸다.몇몇 친구들은 넷플릭스처럼 'AI 구독'을 함께 나눠 쓰기도 한다. 공부의 효율을 높이기 위해 돈을 내는 시대가 된 것이다. AI는 이제 단순한 앱이 아닌, 대학생의 학습에 포함된 또 하나의 '필수 항목'처럼 자리 잡았다.누군가는 "AI 없이는 리포트를 못 쓴다"고 말하고, 누군가는 "AI 덕분에 전공이 덜 어렵게 느껴진다"고 말한다. 각자의 공부 속도는 달라도, 이제 대부분의 공부에는 AI가 함께하고 있다.GPT는 복잡한 화학 계산이나 실험 설계처럼 논리적인 사고가 필요한 문제를 단계적으로 풀어주는 데 도움을 줬다. 덕분에 혼자 공부할 때 막히는 부분이 훨씬 줄었다. AI가 보여주는 설명은 단순한 정답이 아니라 '생각의 경로'를 따라가게 했다. 그 과정을 보며 "나도 이렇게 생각할 수 있구나"라는 감각이 생겼다. 그래서 나는 점점 'AI가 알려준 답을 외우는 공부'보다 'AI가 생각하는 방식을 배우는 공부'로 방향을 바꾸게 되었다.그러던 중 구글이 대학생을 대상으로 제미나이(Gemini) 프로 버전 1년 무료 이벤트를 진행했다. 무료 버전과 달리 프로 버전에서는 OpenAI의 최신 모델인 o1-pro와 GPT-4o를 제한 없이 사용할 수 있었다. 특히 복잡한 문제 해결을 위해 설계된 o1-pro 모드는 수학, 코딩, 과학 등 전문 분야에서 높은 정확도와 신뢰성을 보여주었다.처음엔 단순히 "무료니까 써보자" 정도였지만, 사용할수록 각 AI마다 고유한 방식으로 생각을 돕는다는 걸 느꼈다. 어떤 AI는 개념을 더 명확히 정리해 주고, 또 다른 AI는 자료를 빠르게 구조화해 이해를 도왔다. 결국 중요한 건 도구의 차이가 아니라, 그 도구를 어떻게 활용하느냐였다.그래서 나는 상황에 따라 여러 AI를 함께 사용하며 내 공부의 빈틈을 채워나가기 시작했다. 이제는 노트북을 열면, 교재와 AI가 나란히 놓인 풍경이 하루의 공부를 상징하게 되었다.문득 이런 생각이 들었다. 기업들도 이미 대학생이 공부에서 AI를 빼놓을 수 없다는 걸 알고 있구나. '무료 제공'이라는 말이 단순한 이벤트가 아니라, AI를 대학생 공부 문화의 일부로 자리 잡게 하려는 흐름처럼 느껴졌다. '무료 체험'이라는 말은 마치 "AI 없는 공부는 불편하다"는 감각을 더 익숙하게 만드는 듯했다. 어쩌면 우리는 이미, 공부의 절반쯤을 AI에게 맡긴 세대인지도 모르겠다.교재를 사듯 AI를 구독하고, 필기를 정리하듯 AI에게 묻는 일은 이제 더이상 낯설지 않은 일상이 되었다.AI는 분명 효율적이다. 공부 시간을 줄여주고, 복잡한 개념을 쉽게 정리해 준다. 실제로 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 발표한 '2024 인터넷이용실태조사'에 따르면, 최근 1년 내 AI 서비스를 학습에 활용한 이용자 중 96.8%가 "도움이 된다"고 응답했으며, 특히 20대 대학생층의 긍정 응답률은 98.3%로 가장 높았다.또한 향후에도 AI 서비스를 계속 사용할 의향이 있다고 응답한 비율은 87.9%, 20대의 이용 의향은 96.0%로 전 세대 중 가장 높게 나타났다. 이는 AI가 일시적인 학습 보조가 아니라, 대학생 세대의 지속적인 공부문화로 자리 잡았음을 보여준다.하지만 동시에 생각의 여백이 좁아지고 있다는 점도 사실이다. 정답을 스스로 고민하기보다, AI가 제시한 결론을 그대로 받아들이는 경우가 많아졌다. 공부는 빨라졌지만, 이해의 깊이는 얕아지는 느낌이다. 이제는 'AI 없는 공부'가 오히려 낯설다.시험기간에 GPT가 느려지면 괜히 불안해지고, AI가 없던 시절의 공부 방식은 비효율적이지만 묘하게 그립다. 그때는 실수를 반복하면서도 스스로 답을 찾아갔지만, 지금은 답을 확인하는 속도가 너무 빨라져 생각의 과정이 짧아졌다.때로는 AI의 답변을 '정답'이라 착각해 버릴 때도 있다. 그래서 나는 스스로에게 되묻는다. "나는 지금 배우고 있는 걸 이해하고 있는 걸까, 아니면 단순히 받아들이고 있는 걸까?"AI가 공부의 효율을 높여준 만큼, 내가 얼마나 '주체적으로' 배우고 있는지 되묻게 된다. 최근에는 학교에서도 AI 사용에 대한 논의가 잦아지고 있다. AI가 작성한 글을 어디까지 인정해야 할까?AI의 도움을 어디까지가 참고이고, 어디부터가 대리작업일까? 이 경계는 점점 모호해지고 있다.교수님들은 "AI를 쓰되, 생각은 너희가 해야 한다"고 말씀하시지만, 그 '생각'의 범위는 여전히 불분명하다.그래서 나는 AI의 답을 참고하되, 반드시 내 언어로 다시 정리하는 연습을 하고 있다. AI가 대신 생각해주는 것이 아니라, AI 덕분에 내가 더 깊이 고민하게 되는 공부. 그게 내가 생각하는 'AI 시대의 학습법'이다.AI는 공부의 적이 아니라 도구다. 공부의 본질은 여전히 '생각하는 인간'에게 있다. AI가 효율을 높여줄수록, 우리는 사고의 깊이를 잃지 않기 위해 더 노력해야 한다. AI 시대의 대학생으로서 나는,결국 스스로 생각할 줄 아는 사람으로 남고 싶다. 내 졸업장은 GPT에게 맡겨진 것이 아니라,GPT와 함께 쌓아가는 나의 과정이길 바란다. 그리고 언젠가 내가 진짜 졸업장을 손에 쥘 때쯤에는,이 말을 확신 있게 할 수 있길 바란다.