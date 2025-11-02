소멸지구에서 태어날 다섯 개 다리이자 팔이자, '코인 인간' 등장

큰사진보기 ▲백보림 <소멸지구> ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲로익 젠드리(Loic Gendry)가 즉흥 연주를 하고 있다. ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲조은성 <타블라라사> ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲이케다 아키라(Akira Ikeda)가 연주가 끝난 워터드럼의 물을 나무에 주고 있다. 홍라무의 즉흥 움직임이 함께 했다. ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲유지환 <붉은 색> 작업 중 저기 우혜정 무용가가 움직이고 있다. ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲유지환 <붉은 색> ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲히오끼 유미(Yumi Hioki) ⓒ 이혁발 관련사진보기

부산국제행위예술제 둘째 날인 1일, 철도와 바다가 만나는 부산역 앞에서 이뤄졌으며 "도시라는 거대한 생명체의 맥박을 예술로 번역"(기획자)하였다.백보림의 행위 제목은 <소멸지구>다. 작가는 요동치는 산업도시의 풍경 속에서 끊임없이 진동하는 도시의 숨결을 느끼고 그 문명의 체온을 감지하며 불안을 감지한다고 한다. 나아가 그 불안 아래 잠들어 있는 소멸의 기운을 느낀다고 하다. 그리하여 작가는 이 <소멸지구>가 "인간과 지구가 함께 호흡하는 방식을 탐색하는 작업"이라 한다.5개 다리가 달린 풍선인간은 달 착륙한 우주선 같기도 하고 외계인 같기도 하고 절지동물 같기도 하다. 이 다리들은 흐르는 물이기도 하고 흐르는 전기이기도 하다. 끝없이 먹어대는 인간 탐욕이 만들어낸 확장된 인체이기도 하고, 문명의 마지막에 만나는 새로운 종의 인간이기도 하다.그것이 무엇이든 작가 입장에선 지구는 소멸 중이므로 인간은 지구를 더 보듬고 끌어안고 같이 호흡하며 함께 미래로 나아가야 한다는 것이다. 다섯 개 다리면서 다섯 개 코이고 입인 이 처음 만나는 인간 형상은 지구와 열심히 교합하며 뜨겁게 지구를 끌어안고 있다.로익 젠드리(Loic Gendry)는 기타를 여러 방법으로 연주하여 다양한 소리를 나게 했다. 기타 줄의 조임을 풀었다 줄였다 하면서 울림의 폭을 확장시켰다. 그리고 기타를 눕혀놓고 가야금처럼 뜯기도 하고 급기야 바이올린 채로 연주하기까지 하였다. 즉흥 실험음악이었다.조은성은 <타블라라사(Tabula rasa)>라는 작품을 펼쳤다. 타블라라사는 아무것도 새겨지지 않은 흰 석판을 뜻하는 라틴어란다. 또한, 이 단어는 "마음이 빈 백지와도 같다"라는 의미이며 동시에 그 백지에 "살아가며 외부의 감각적 지각과 경험 때문에 마음과 전체적 지적능력이 형성된다"라는 개념과 같은 의미라고 작가는 말한다.A4용지 한 장 한 장을 붙여서 길게 이어나간다. 이 백지 길은 한 인간의 인생길 같다. 가녀리면서도 끈끈이 이어나가는 우리네 인생 말이다. 그 무엇으로 채워나갈 허공간이 많은 인생길, 바람이 불면서 종이 길은 휘청거린다. 때론 끊어져서 다시 이어 붙이느라 작가 손이 부족해 옆 사람 여럿이 도와 인생길을 이어 놓는다. 출발점 하얀 벽지 위에 놓인 신발이 가슴에 아련한 감정을 쿵쿵 처박으며 올라온다.작가는 백지 같은 가녀린 인생길에서 자신과 우리에게 묻는다. "더 채우시겠습니까? 더 비우겠습니까?"히오끼 유미(Yumi Hioki)는 일본 전통복을 입고 종종걸음을 걸으며 반복 동작의 무용을 선보였다. 무용이 이어지는 가운데 이케다 아키라(Akira Ikeda)의 실험음악이 연주되었다. 청량한 음을 내는 작은 타악기 소리를 만들어내는가 하면 직접 만든 워터드럼 연주도 하였다. 이즈음 홍라무가 그 연주의 변죽에 따라 몸을 움직였다. 흐르는 듯 멈추고 폭발하듯 하다가 절제하는 몸짓을 이어갔다. 이즈음 아키라는 연주를 끝내고 워터드럼에 사용했던 물을 나무에 부어주었다. 음악이든 몸짓이든 모든 게 물 흐르듯, 산들바람 불듯 자연스러웠다. 참 따사한 오후였다.유지환은 작가노트에서 "'붉은색'은 피, 경고, 열정, 그리고 파괴를 동시에 상징하며, 자연과 인간의 경계가 모호해진 오늘의 현실을 드러내고 있"는 것이라고 적고 있다. 또한 "관객으로 하여금 무심히 지나치는 위험의 신호를 새롭게 인식하게 하고, 개인과 사회, 자연 사이의 긴장과 불균형의 자각을 촉구"하는 것이라 적고 있다. 빨간색이 갖는 상징성을 경고와 자각에 방점을 둔 것이다.예술가는 척후병처럼 예민한 감각 더듬이를 활용해 뒤에 오는 사람들에게 그 위험을 알리는 역할을 한다. 전위미술이란 척후병 같은 역할을 하는 것이다. 현대예술가는 횃불을 들고 맨 앞에 나서는 자인 것이다. 아방가르드미술이라고 할 때의 '아방가르드'도 '앞의 나서는 부대' 즉 전위부대을 의미하므로 전위미술과 같은 말이다.위험을 감수하고서라도 더 많은 사람의 안녕을 위해 기꺼이 달려나가는 것이다. 유지환 작가노트에 의하면 이 아방가르드, 전위, 척후병의 역할을 충실히 하겠다는 다짐인 것이다. 그런 의미에서 행위미술가들은 전위미술의 존재 이유를 당당히 지키고 있는 존재들인 것이다.우리 사회의 맨 앞에 선 아방가르드 전사들이 전위예술가, 행위미술가들이다. 그래서 유지환의 <붉은색>은 전위병, 척후병의 보고서인 것이다. 오늘 작업에서 유지환은 긴 흰 종이 위에 원초적인 끌쩍거림으로 조형성을 동반한 경고의 의미를 담았다. 이 희고 긴 종이는 파란만장한 인생길을 상징한 것일 수 있다. 유지환이 그으며 내려온 그 길에 무용가 우혜정이 등장하여 그 긴 인생길의 여정을 몸짓으로 함께 했다. 그리고선 그 붉은 획들이 그려진 인생길이 우혜정을 뒤 감으며 끝을 냈다.유지환은 "관객이 스스로의 삶과 환경 속에 내재된 불안과 균열을 직면하도록 유도하는" 길라잡이 역할을 한 것이다. 예술이라는 부드러운 충격요법으로.실연 마지막 날인 2일 오후 3시엔 온천장 어울마당에서 행위 실연이 이뤄진다. 복합문화예술회관 MERGE?에서는 5시에서 6시까지 3팀의 행위실연이 이뤄진다. 또한 2일부터 21일까지 복합문화예술회관 MERGE?에서 이번 행사를 담은 사진, 영상상영 등의 도큐먼트 전시가 이뤄진다. 행위미술만의 독특한 향취를 만끽해보시길 권해 드린다.