거제 포로수용소의 바람과 침묵을 기록한 시

양태철 시인이 거제의 바람과 바다, 그리고 그 안에 스며든 아버지의 기억을 불러내는 시화집 <파랑새>를 이북(eBook)으로 출간(2025년 8월)했다. 이번 작품은 한국 현대사의 비극적 현장인 거제 포로수용소를 배경으로 개인의 상처와 시대의 아픔이 교차하는 시적 기록이자 회복의 여정이다.<파랑새>는 사진과 시가 교차하는 독창적 형식으로 구성되어 있다. 작가는 거제도의 동서남북을 직접 돌며 촬영한 풍경 사진 위에 시를 얹었다. 한 컷 한 컷의 풍경이 단순한 배경이 아니라, '말 대신 기억하는 장소'로 기능한다.그 위에 쓰인 시들은 억울하게 죽은 포로, 그들의 가족, 남겨진 자들의 목소리로 이어진다. 시인은 역사적 진술을 넘어 바다와 새, 바람, 파도, 그리고 꿈을 통해 인간 존재의 근원적 슬픔을 상징화한다.양태철 시인은 "파랑새는 잃어버린 아버지이자, 죽은 자들의 영혼이며, 동시에 살아남은 자들의 죄책감 그 자체였다"라고 말한다. 그의 시에서 '파랑새'는 단지 행복의 상징이 아니라, 진실을 향해 날아오르는 증언의 새다.작품은 네 개의 부로 구성된다. 1부는 〈유년의 침묵과 슬픔〉, 2부는 〈돌아오지 못한 이름들〉, 3부는 〈남겨진 것들의 무게〉, 4부는 〈바람이 서서 들어왔다〉로 각각 거제도의 지형과 역사를 상징하는 시공간을 배경으로 한다. 시의 화자는 현실과 환상의 경계를 오가며 '증언자'로서 과거의 목소리를 복원한다.평론가들은 <파랑새>를 두고 "말라르메 이후 상징주의의 현대적 변주이며, 역사와 꿈이 만나는 시적 다큐멘터리"라 평한다. 특히 작품 속의 바다는 단순한 배경이 아니라, '진실의 거울'로서 독자에게 묵직한 질문을 던진다."누가 파랑새를 죽였는가, 그리고 그 파랑새는 지금 어디에 있는가."<파랑새>는 단지 한 시집이 아니라 역사와 예술, 기억과 치유가 만나는 문학적 사건이다. 바다의 푸름 속에서 희생의 흰 파도가 부서지고, 그 위로 날아오르는 한 마리의 파랑새— 그것은 지금도 거제 하늘 어딘가를 날며 우리에게 속삭인다."기억하라. 그리고, 사랑하라."양태철 시인은 서강대학교 전자공학과를 자퇴하고, 홍익대학교 사범대를 나와 거제 해성중고등학교에서 영어교사를 역임했다. 시인, 문학평론가, 소설가, 번역가로 활동하며 시집으로 「바람의 말」, 시선집으로 「배롱나무 - 무소유를 위해 섬으로 떠난 시인」 , 시화집으로 「파랑나라, 거제도」 , 소설로는 「드라이아이스」 「바다가 온다」 가 있고, 번역서로 「젊은 베르테르의 슬픔」 「파우스트」 「셰익스피어 5대 비극 5대 희극」 「좁은 문」 등이 있다. 특히 화가와 협업한 책 「아틀리에서의 충고」 「남산은 저녁마다 사슴이 된다」 「등대의 기도」가 있다.