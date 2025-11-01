남해군, 죽방렴어업 '세계중요농업유산 인증서' 받아

큰사진보기 ▲장충남 남해군수가 10월 31일 오전(현지시간) 이탈리아 로마 유엔식량농업기구(FAO) 본부에서 고드프리 마그웬지(Godfrey Magwenzi) FAO 부사무총장으로부터 세계중요농업유산(GIAHS) 인증서를 받았다. ⓒ 남해군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲남해 죽방렴. ⓒ 남해군청 관련사진보기

경남 남해군이 지족해협 '죽방렴어업'에 대한 유엔식량농업기구(FAO)의 세계중요농업유산(GIAHS) 인증서를 정식으로 수여 받았다고 1일 밝혔다.이번 수여식은 10월 31일 오전 10시(현지시간) 이탈리아 로마에 있는 유엔식량농업기구(FAO) 본부에서 열렸고, 인증서는 고드프리 마그웬지(Godfrey Magwenzi) FAO 부사무총장이 장충남 군수한데 전달했다.이날 행사에는 전 세계 14개국 27개 지역의 세계중요농업유산 관계자들이 참석했고, 한국에서는 남해군을 비롯해 하동·광양, 울진, 제주도 등에서 참여했다.죽방렴어업은 조류가 강한 지족해협의 자연조건을 이용해 대나무로 어살 구조물을 설치하고, 필요한 만큼만 어획하여 생태를 보전하는 전통적·지속가능형 어업 방식으로, 모범적 유산 시스템으로 평가받아 지난 7월 9일 세계중요농업유산에 등재됐다.수여식에서 고드프리 마그웬지(Godfrey Magwenzi) FAO 부사무총장은 "죽방렴어업은 인간과 자연이 균형을 이루며 지속 가능한 생계를 유지해온 훌륭한 사례"라며 "이 전통이 미래 세대에게도 변함없이 이어지기를 기대한다"고 말했다.장충남 군수는 "이번 등재는 어업인과 지역 주민이 지켜온 전통의 가치를 세계가 인정한 것"이라며 "앞으로도 생태 보전과 지역공동체 활성화를 조화롭게 이어가겠다"고 밝혔다.