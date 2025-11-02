기생과 AI, 두 시대의 예술이 만나다

AD

큰사진보기 ▲K-culture 예술의 위엄한국 예술의 뿌리 속에 깃든 여성 예술가들의 숨결과 존엄을 다시 바라보는 시선을 표현했다. ⓒ 김대진 관련사진보기

큰사진보기 ▲보이는 것과 보이지 않는 것과거와 현재, 전통과 기술이 겹쳐진 여인의 형상을 통해 예인으로서 기생이 단절되지 않고 시간의 층위를 통과해 지금까지 이어지고 있음을 표현하고자 했다. ⓒ 장수연 관련사진보기

큰사진보기 ▲Is it a crime to shine_2당대의 트렌드를 창조하는 존재로서 기생을 표현하기 위해 패션 매거진 속 화보 모델들의 포토제닉한 이미지를 투영했다. ⓒ 김유미 관련사진보기

큰사진보기 ▲자홍의 조상, AI 미디어아트스러져가는 시간 속에서도 예인으로서 긍지를 지켰던 그들을 위한 헌정영상입니다. ⓒ Sula 관련사진보기

큰사진보기 ▲감각의 여정 2예인들의 몸짓은 단순한 표현의 도구가 아니라, 감각이 세상과 맞닿는 하나의 통로로 존재한다. ⓒ 바오 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI 미디어아트예인으로서 기생의 삶을 애니매이션으로 구현했다. ⓒ VJ GrooveX 관련사진보기

큰사진보기 ▲시간을 입은 시선이 작품은 전통과 현대의 경계를 넘나드는 시선을 담고 있다. 이 시선은 시대가 달라도 변치 않는 아름다움과 자존의 상징이다. ⓒ JADE 관련사진보기

큰사진보기 ▲시선 003왜곡된 역사와 매체의 색지 위에서, 잃어버렸던 기생의 진짜 얼굴을 다시 마주한다. ⓒ 김유경 관련사진보기

"AI는 인간을 대신하는가, 아니면 인간을 확장하는가?"

덧붙이는 글 | AI 작가들의 기생을 현대적 해석한 작품 소개입니다.

지난 10월 18일부터 2일까지 대구 동성로 뮤씨엄에서 열린 <기생, K-컬처의 숨은 뿌리> 전시는 한국 문화의 근원을 새롭게 묻는 시도였다. 이번 전시는 19세기 말에서 20세기반 제작된 희귀한 기생 사진 160여 점과 함께, 인공지능(AI)을 활용해 제작된 젊은 창작자들의 이미지와 영상 작품을 선보였다. 단순히 향락의 상징으로 소비되어 온 '기생'의 이미지를 넘어, 그녀들을 한국 예술과 감성의 주체로 다시 바라보려는 기획이다.전시를 준비하며 주변인들과 이야기를 나눌수록 세대 간 인식의 차이가 뚜렷하게 드러났다. 기성세대는 여전히 '기생'이라는 단어에 부정적 반응을 보였지만, 젊은 세대에게서는 그런 편견을 거의 찾아볼 수 없었다. 이들은 이미 기생을 하나의 예술적 존재로 바라볼 준비가 되어 있었지만, 그 이해는 아직 피상적이었다. 화려한 한복과 부채, 무대의 이미지는 기억되지만, 그 이면의 내면적 고뇌와 사회적 조건을 이해하는 시선은 드물었다.그래서 나는 이번 전시에서 근대의 실제 기록 사진과 더불어 AI 작가들에게 제안했다. "당신이 이해하는 기생의 이미지를 만들어 달라."기생이라는 역사적 존재를 단순히 복원하는 것이 아니라, 오늘의 언어로 재해석해 보자는 제안이었다.조선시대의 기생은 단순한 예능인이 아니었다. 그들은 국가의 연회와 외교 행사에 참여한 공인 예술인이자, 노래와 시, 춤과 악기를 통해 조선의 미학을 구현한 예술가였다. 대한제국 시기에 이르러 기생은 관노비의 신분에서 벗어나 자유업 종사자로 변화했으며, 일제강점기에는 '권번(券番)' 제도 속에서 근대 여성 예술 문화의 중심으로 자리했다.명월관, 태화관, 식도원과 같은 요정은 단순한 유흥의 공간이 아니었다. 그곳은 시와 음악, 예술과 사교가 어우러진 '문화 살롱'이었다. 어떤 역사 강사는 태화관을 현대의 '룸살롱'에 비유하기도 하지만, 이는 부정확한 해석이다. 룸살롱은 1980년대 이후 상업화된 사교와 유흥의 공간으로, 예술적 감흥이 아닌 감정 노동이 중심이 되었기 때문이다.반면 해방 이후 요정은 1970년대까지 '권력 살롱'으로 기능하며 문화와 정치의 경계를 넘나들었다. 그러나 점차 정치와 권력의 무대로 변질되면서, 1970년대에는 '요정 정치(妖精政治)'라는 말까지 등장했다. 또한 이 시기 정부는 외화 획득을 목적으로 관광용 '기생 라이선스'를 발급했고, '기생관광'이라는 단어가 유행처럼 번졌다. 이 시기 기생의 예술적 본질은 상업화된 감정 노동으로 왜곡되며 점차 사라져갔다.나는 이번 전시를 통해 바로 그 잃어버린 예술의 얼굴, 그리고 인간으로서, 예술가로서 존재했던 기생의 본질을 복원하고자 했다.이번 전시의 또 다른 축은 AI 아트였다. 인공지능을 통해 이미지를 생성하고 영상을 제작하는 흐름은 전 세계적으로 확산하고 있다. AI 예술은 기존의 창작 방식 - 화가의 붓질, 사진가의 셔터 - 을 넘어, 알고리즘과 데이터, 그리고 프롬프트의 언어로 감성을 구현하는 새로운 미학을 보여준다.AI 아트는 접근성이 좋고 초현실적인 질감과 색채로 독특한 미감을 만들어낸다. 무엇보다 인터넷과 SNS를 기반으로 한 유통과 공유, 그리고 리믹스 문화 속에서 성장하며, 제도권 예술 밖에서 활발히 실험되는 '서브컬처(Sub-culture)'적 예술 현상으로 자리 잡고 있다. 예컨대 싱가포르의 AI 아티스트 'Niceaunties'가 '아줌마 문화'를 소재로 기술과 하위문화를 결합했듯, AI 아트는 기술과 미학이 교차하는 새로운 감수성의 실험장이 되고 있다.조선시대의 기생은 주류 유교 문화와는 다른 경계의 예술을 담당한 존재였다. 그들은 당대의 서브컬처였다. 오늘날의 AI 아티스트들 역시 제도권 미술 밖에서 새로운 표현과 언어를 실험하는 또 하나의 서브컬처로 존재한다. 이번 전시에서 두 문화가 시대를 넘어 만났다.젊은 AI 작가들은 기생의 정체성과 초상을, 감정의 흔적을 데이터와 알고리즘으로 재해석했다. 그 결과물은 현실보다 더 현실적인 초현실, 과거의 기억이 디지털 질감으로 되살아난 새로운 회화가 되었다. 이 만남은 기술과 예술이 어떻게 인간의 감성과 역사를 함께 복원할 수 있는가를 묻는 실험이기도 했다.이번 전시를 계기로 나는 '우리, 인간과 AI의 예술연구소(소장 이돈수)'를 설립했다. AI가 인간의 상상력과 감각을 확장하는 시대, 우리는 AI를 단순한 도구가 아니라 '예술적 대화자'로 받아들여야 한다고 믿는다.연구소의 주요 과제 중 하나는 '코리아니티 프로젝트(Koreanity Project)'다. 이 프로젝트는 과거의 시각 자료를 바탕으로 현재와 미래의 한국성을 탐구하는 장기 연구로, 한국의 시각 자료를 체계적으로 아카이빙하고, 이를 기반으로 "AI로 재해석된 한국의 시각 문화"를 개발하는 것을 목표로 한다.AI는 인간의 감정을 대체하지 않는다. 그러나 잊힌 기억을 불러내고, 데이터 속에 묻힌 기억을 재발견하고 복원하는 새로운 언어가 될 수 있다. 나는 AI가 인간의 감성과 지성이 만나는 지점에서, 과거의 이미지를 통해 미래의 한국성을 다시 쓰는 도구이자 동반자가 될 수 있다고 믿는다.이 전시를 준비하면서 나는 한국의 많은 AI 아티스트들이 이미 한국 문화와 정체성을 주제로 창작 활동을 펼치고 있다는 사실을 알게 되었고, 이를 통해 '코리아니티 프로젝트'의 장래가 절대 어둡지 않음을 확신하게 되었다.<기생, K-컬처의 숨은 뿌리> 전시는 단순한 전시를 넘어, 한국 문화 정체성을 향한 실험이자 질문이었다. 기생이라는 존재를 통해, 그리고 AI라는 매체를 통해, 우리는 한국 예술의 본질이 어디에서 왔고 어디로 나아가야 하는지를 묻고 있다.과거의 기생이 예술의 언어로 시대를 노래했다면, 오늘의 AI 아티스트는 데이터로 그 노래를 이어 부른다. 그 만남 속에서 우리는 다시 묻는다.전시는 끝났지만, 그 질문은 여전히 현재진행형이다.