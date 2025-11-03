평창 김장축제의 '비밀'... 첩보 영화 방불케 하는 양념 레시피

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲평창 고랭지 김장축제를 이끌고 있는 김용래 회장 ⓒ 박병춘 관련사진보기

큰사진보기 ▲해발 700미터 평창 고랭지에서 생산된 배추 ⓒ 박병춘 관련사진보기

큰사진보기 ▲김용래 회장 ⓒ 박병춘 관련사진보기

- 김장축제 때마다 '고추 구매'를 맡게 된 이유가 있을까요?

큰사진보기 ▲동네 어르신들의 지극정성으로 양질의 고추로 거듭나는 현장 ⓒ 김용래 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄청난 양을 수매하여 주민의 일자리도 창출하고 지역 축제의 자부심을 드높인다. ⓒ 김용래 관련사진보기

- 고추 수매 과정을 설명해 주세요.

큰사진보기 ▲고품격 품질 관리로 김장의 참맛을 더하는 고춧가루 ⓒ 김용래 관련사진보기

- 올해 김장축제의 경우 어느 정도의 고춧가루가 들어가나요?

- 김장은 양념이 성패를 가늠한다고 할 수 있을 텐데요. 양념이 만들어지는 과정을 말씀해 주세요.

- 평창 고랭지 김장축제 중 완제품 판매를 하지 않는데, 특별한 이유가 있나요?

큰사진보기 ▲대한민국 대표 문화, 김장의 진수를 만끽하세요. ⓒ 평창고랭지김장축제홈페이지 관련사진보기

- 김장축제의 성공 원인은 어디에 있다고 보시나요?

큰사진보기 ▲예약 필수입니다. ‘평창 고랭지 김장축제 홈페이지’ 로 들어오세요. https://gimjang700.co.kr/ ⓒ 평창고랭지김장축제홈페이지 관련사진보기

- 평창 고랭지 김장축제를 진행하면서 비화가 있다면 무엇이든 말씀해 주세요.

큰사진보기 ▲김용래 회장 ⓒ 박병춘 관련사진보기

- 끝으로 하고 싶은 말씀이 있나요?