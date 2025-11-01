정청래 "억울해 눈물 흘리는 경선후보 없도록 하겠다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당은 1일 오후 정청래 당대표가 참석한 가운데 허성무 도당위원장을 선출하는 임시당원대회를 열었다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표는 "이재명정부의 국민주권시대가 성공하기 위해서는 내년 지방선거에서 반드시 승리해야 한다"라며 "경선을 공정하게 해서 억울해 눈물 흘리는 경선후보가 없도록 하겠다"라고 말했다.정청래 대표는 1일 오후 민주당 경남도당에서 열린 허성무 신임 경남도당 위원장 선출대회에서 인사말을 통해 이같이 밝혔다. 송순호 전 위원장이 중도사퇴해 임시당원대회에서 허성무 국회의원(창원성산)이 도당 위원장으로 선출되었다.정 대표는 "우리는 민주주의를 향한 발걸음은 멈추지 않았다. 동학정신으로, 4‧19혁명과 부마항쟁, 5월항쟁을 거쳐 왔다. 저는 대학 때 <동학혁명가>를 불렀다"라며 "끝내 내란 우두머리 윤석열을 파면하고 이재명정부를 출범시켰다"라고 말했다.그는 "이재명정부는 국민주권시대를 열고 있다. 내년 지방선거에서 확실하게 보여드려야 한다. 이재명 정부의 승리를 위해서는 내년 지방선거에서 승리해야 한다"라고 말했다.후보경선 관련해 정 대표는 "당원주권이 전면 시행되고, 당원 주권주의가 보장될 때 승리할 수 있다. 경선은 그 어느 때보다 공정, 투명하게 당원이 주인이 되는 속에 할 것이다"라며 "아깝게 떨어진 후보까지 똘똘 뭉쳐서 이기는 선거를 하겠다. 이재명정부는 국민주권시대이듯, 정청래 당대표는 당원주권시대를 활짝 열겠다"라고 강조했다.이어 "경선에서 1명 후보가 되면 (경선에 통과하지 못한) 9명 후보가 한 마음처럼 뛸 때 승리할 수 있다. 그 어느 때보다 당 대표와 최고위원의 기득권을 내려놓고 공천 권리를 당원들에게 돌려드리는 지방선거가 되도록 하겠다"라며 "억울해서 눈물 흘리는 경선후보가 없도록 하겠다"라고 덧붙였다.정 대표는 "허성무 도당위원장과 잘 상의해서 영남의 인재를 발굴, 육성하고 지역을 발전 시킬 수 있도록 하겠다"라며 "어느 때보다 민주당이 영남, 경남을 사랑하고 있다는 걸 도민들에게 보여주어야 한다. 당대표로서 노력을 다하겠다"라고 말했다.이어 "언제까지 경남이 '취약지', '불모지'라는 말을 들어야 하느냐. 이제는 그 말을 듣지 않도록, 여기도 바뀌었다는 걸 보여주어야 한다. 경남 전체를 파란색으로 물들일 수 있는 파란을 일으켜 달라"라고 덧붙였다.정청래 대표는 "허성무 도당 위원장 선출을 축하한다. 창원시장도 했고 당에서 중책을 맡고 있다"라며 "허성무 위원장이 잘 이끌어서 도지사부터 기초의원까지, 제가 '하동 정가'인데 하동 선거까지 잘 이길 수 있도록 해달라"라고 말했다.허성무 위원장은 수락 연설을 통해 민생 회복과 제조업 재도약을 위한 다섯 가지 실천 과제를 약속하며 "경남 승리 없이 민주당의 미래는 없다"는 강력한 의지를 표명했다.허성무 위원장은 "경남은 3·15 의거, 부마항쟁, 6월항쟁의 정신이 살아있는 대한민국 민주주의의 심장"이라며 "민생 위기, 산업 붕괴의 어려운 상황 속에서도 동지 여러분과 함께 새로운 도약을 열어가겠다"고 포부를 밝혔다.그는 "이재명 정부의 성공을 경남에서 실현하며, 무너진 민생 현장을 복원하고 새로운 성장의 길을 열어가겠다"고 강조했다.허성무 위원장은 "이재명 대통령의 경남 공약을 반드시 실천할 것", "국정 과제를 도민의 삶으로 연결하여 민생 회복을 이끌 것", "제조업 재도약과 청년·서민·농어민을 위한 정책 도당을 세울 것", "2026년 지방선거 승리로 민주당의 미래를 개척할 것", "민주주의의 전통을 계승하며 책임 있는 도당으로 국정을 뒷받침할 것"을 약속했다.민주당 경남도당은 10월 31일 오전 10시부터 1일 오후 5시 30분까지 실시된 권리당원 투표 결과, 허성무 위원장이 95.74%의 지지를 얻었다고 밝혔다.