시국농성단 해단식... "미국 규탄하는 투쟁은 이제부터 시작"

자주독립 대학생 시국농성단이 도널드 트럼프 미국 대통령의 투자 강요를 규탄하는 농성 22일 차를 맞은 1일, 농성을 마무리했다.시국농성단은 미 대사관과 가장 가까운 곳에 농성장을 꾸렸다. 농성장 인근인 광화문 일대와 대학가에서 연속 발언, 유인물 나눔, 대자보 부착 등으로 미국의 실태를 알리기 위한 다양한 실천을 진행했다. 3500억 달러 투자 강요 규탄 범국민 서명 운동을 받았고, 대학가에서는 자주독립 대학생 시국선언도 받았다. 많은 시민과 학우들이 응원해 주었고, 서명에도 동참해 주었다. 범국민 서명에는 1900여 명이, 대학생 시국선언에는 200명이 넘게 동참해 주었다. 대학가에는 100장이 넘는 대자보를 부착했다.또한 매일 평일 오후 6시, 미 대사관 앞에서 미국을 규탄하고 압박하는 기자회견을 진행했다. 미국은 경찰을 앞세워 항의서한문을 전달하려는 단원들을 가로막았으나, 미 대사관 앞 미국을 규탄하는 목소리는 더욱 거세게 울려 퍼졌다.트럼프가 방한한 지난달 29일에 시국농성단은 경주로 향하기도 했다. 한미 정상회담이 이루어졌던 국립경주박물관, 트럼프가 숙소로 묵은 힐튼 호텔 앞으로 찾아가 우리 국민 불법 체포·구금하고 사죄 없이 날강도적인 투자를 강요하는 트럼프의 방한을 반대하는 목소리를 높였다.자주독립 대학생 시국농성단은 이날 오전 11시 30분, 대사관 앞에서 해단식을 열었다."약탈적 대미 투자 강요 미국을 규탄한다!""트럼프는 우리 국민 불법 체포 구금 사죄하라!""내란 청산 방해하는 미국을 규탄한다!""대학생이 앞장서서 자주독립 이뤄내자!"3주 간의 농성단 활동 보고 발언에 나선 문한결 단원은 "농성단은 오늘 해단하지만, 우리 경제를 침탈하고 주권을 강탈하는 미국을 규탄하는 투쟁은 이제부터 시작이다"라며 "우리나라의 주권을 지키고 존엄을 바로 세우는 일, 우리의 삶과 미래를 지켜내는 투쟁의 길에 대학생이 가장 앞장에서 쉼 없이 달려 나가겠다"라고 밝혔다.조서영 단원은 "미국이 묵인한 내란을 막아낸 것이 우리 국민이고, 내란 청산을 위해 1년이 다 되어가도록 싸우고 있는 것도 우리 국민이다"라며 "그런데 미국이 무슨 자격으로 내란 청산을 가로막는단 말인가"라고 지적했다. 이어 "미국의 내정간섭을 끊어내고, 국민이 주인된 나라, 국민의 뜻대로 정치가 결정되는 나라, 진정한 자주독립국가를 만들어야 한다"라고 외쳤다.김성윤 단원은 "10년간 분할 납부라고 하지만 결국 미국이 3500억 달러 규모의 돈을 강탈한다는 사실엔 다름없다"라며 "미국이 아무리 정당화하려고 해도 이것은 경제 침탈이자 우리나라의 경제 주권을 빼앗는 것"이라고 지적했다.그러면 "대학생들은 국민과 함께, 제국주의적 약탈자 트럼프에 대한 강력한 규탄의 목소리를 목이 터져라 외칠 것"이라며 "미국의 약탈적인 투자 강요를 막아내는 그 투쟁에 길의 가장 앞장에 서서 싸울 것"이라고 밝혔다.이후 백륭 농성단 단장의 항의서한문 낭독이 있었다.참가자들은 주한 미국 대사관에 범국민 서명과 항의서한문을 전달하려 했으나 경찰이 가로막았다. 이에 단원들은 그 자리에서 미국, 미국을 비호하는 경찰을 규탄하며 목소리를 높였다. 끝으로 '주한미군 철거가'를 함께 부르며 해단식을 마쳤다.