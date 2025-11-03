'노인' 말고, 이젠 '선배시민'이라고 불러주세요

▲ 스스로 변화를 추구하는 사람이라고 생각했던 공군자는 청소년노동인권교육을 접하면서 자신이 권위적이었음을 깨달았다. ⓒ 공군자 제공 관련사진보기

▲ 노동교육단체이던 서울노동광장은 사무실을 카페로 바꾼 후 지역의 노동자들을 만나왔다. ⓒ 공군자 제공 관련사진보기

▲ 단순히 늙은 사람이 아닌 선배시민으로서의 권리와 책임을 고민하는 이들이 전국에서 뭉치고 있다. ⓒ 공군자 제공 관련사진보기

▲ 50대 중반이 넘는 여성 활동가가 많지 않은 현재, 공군자는 자신이 걷는 걸음걸음의 무게를 느끼며 살고 있다. ⓒ 신정임 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 WORKER ZINE: 일과봄에도 실립니다.'땀의 열전'은 하루하루를 정성껏 살아온 이들이 땀으로 엮어온 인생을 풀어냅니다.