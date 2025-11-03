"새벽부터 밤늦게까지 일하는데 왜 가난할까" 그가 찾은 답

▲ 한때 노동부 공무원이던 공군자는 예상치 못한 해고로 인생의 경로가 바뀌었다. ⓒ 신정임 관련사진보기

▲ 치맛바람이 드센 학부형에 휘둘리는 교사를 보면서 공군자는 선생님으로 장래희망을 정했다. 그 선생님과 다른 선생님이 되겠다고. ⓒ 공군자 제공 관련사진보기

▲ 대학에 들어가 풍물패 활동을 하며 불의한 세상에 맞서면서 교사의 꿈과는 멀어졌다. ⓒ 공군자 제공 관련사진보기

▲ 노동자의 편에서 일할 걸 기대하면서 고용노동부 공무원이 됐지만 현실은 억울한 노동자들에게 “법이 그래서 어쩔 수 없다”는 말만 되풀이해야 했다. ⓒ 공군자 제공 관련사진보기

