제주항공참사 유가족 "국토부 산하 조사위 독립·조사자료 공개해야"

큰사진보기 ▲구호 외치는 12·29 여객기 참사 희생자 유가족12·29 여객기 참사 희생자 유가족 등이 1일 서울 용산역 앞에서 '책임자 처벌, 진상규명 촉구'등을 주장하며 용산 대통령실 방향으로 행진에 앞서 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

12·29 제주항공 여객기 참사 유가족협의회가 국토교통부 소속 조사위원회의 독립과 조사자료 공개를 요구했다.제주항공 여객기 참사 유가족협의회(유가협)는 1일 서울 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 "국토교통부(국토부) 소속 항공·철도사고조사위원회(조사위)의 '셀프·밀실조사'를 즉각 중단하고, 모든 자료를 유가족들에게 공개하라"고 촉구했다.이들은 "조사위가 핵심 자료를 비공개하고 있다"라며 "숨길 것이 없다면, 원본 데이터를 감출 이유가 없다"라고 짚었다. 이어 "지난 6월 30일부터 시행된 '12·29 여객기 참사 피해구제 및 지원 등에 관한 특별법'은 유가족의 정보 접근권을 명확히 보장하고 있다"라며 "이 법에 따라 조사위는 모든 원본 데이터를 유가족과 유가족이 신뢰하는 전문가들에게 제공할 법적 의무가 있다"라고 밝혔다.유가족들은 또 "'항공·철도사고조사에 관한 법률'을 개정해 조사위를 국토부에서 독립시키고, 새롭게 구성해달라"고 요구했다.이들은 "참사가 발생한 무안국제공항 역시 국토부 소속"이라며 "조사위의 상임이사는 국토부 항공정책실장을 겸임하고 있고, 비상임이사들도 국토부 관련 기관의 인사 출신이다"라고 설명했다. 그러면서 "조사위가 아무런 내·외부 영향 없이 투명하고 공정한 조사를 할 수 없을 것이라는 불안을 지울 수 없다"라며 "정부와 국회는 법률 개정에 적극 협조해 최소한 참사 1주기 이전, 조사위를 국토부에서 독립시켜달라"고 덧붙였다.아울러 "국토부 산하 '12·29 여객기참사 피해자지원단(지원단)'은 모든 사업과 활동을 유가협과 공유하고 협의해 집행해야 한다"라며 "지원단의 책임과 사명을 일깨워 피해자 지원과 추모에 부족함이 없도록 감독해달라"고도 요청했다.유가족들은 호소문을 통해 "사고 발생 300여일이 지난 지금까지도 진실에 한 걸음도 다가가지 못했다"라며 "참사의 진상규명 없는 추모와 지원은 아무런 의미가 없다"라고 말했다. 그러면서 "참사의 진실을 밝히고, 피해자들의 피해를 회복하고, 이와 같은 비극이 다시 발생하지 않도록 법과 제도를 정비하도록 요구하는 것은 피해 당사자인 유가족들의 마땅한 권리"라고 덧붙였다.또 "국민들께도 호소한다"라며 "이 비극은 2024년 12월 29일의 과거가 아니라, 지금 이 순간 비행기를 이용하는 모든 국민의 생명과 안전과 직결된 문제"라고 토로했다. 이어 "우리 가족들이 겪은 고통이 반복되지 않도록, 진실이 은폐되지 않도록, 함께해달라"라며 "정부와 국회, 그리고 우리 사회가 한마음으로 함께 해야 생명과 안전이 존중되는 세상에 다가갈 수 있다"라고 밝혔다.유가족들은 이날 오후 3시 40분께 이와 같은 호소문을 낭독한 뒤 대통령실 관계자에게 이를 전달했다. 유가족 등 약 300명은 이에 앞선 오후 1시께 희생자들의 영정사진을 들고 용산역에 모여 전쟁기념관까지 침묵 행진을 벌였다. 이날 집회에는 세월호·이태원·오송·아리셀 참사를 비롯한 사회적 참사의 유가족들도 함께했다.