이 대통령, 시 주석에게 최고급 '바둑판'과 '나전칠기쟁반' 선물

이 대통령이 시진핑 주석에게 선물한 본비자 바둑판.

이재명 대통령이 1일 국빈방문중인 시진핑 중국 국가 주석에게 최고급 '본비자 바둑판'과 '나전칠기 자개원형쟁반'을 선물했다. 이 대통령은 지난달 29일 도널드 트럼프 미국 대통령에게는 '무궁화 대훈장'을 서훈하고 '신라 금관'을 선물한 바 있다.본비자 바둑판은 한국, 중국에서 인정하는 최고급 바둑판 소재인 '본비자' 나무로 만들어진 바둑판과 한국 전통 문양을 정교하게 조각한 본비자 조각 받침대로 이뤄져 있다.지난 2017년 문재인 전 대통령은 중국 방문 당시 시 주석으로부터 옥바둑세트(홍목 바둑판과 청옥 ·백옥 바둑돌을 받은 바 있다.대통령실은 "(이 대통령과 시 주석) 두 정상 모두 바둑을 좋아한다는 점과, 11년 전 시 주석 방한시 우리측이 바둑알을 선물했다는 점을 고려해 바둑판을 준비했다"고 밝혔다.이어 "당시 선물했던 바둑돌을 놓을 수 있는 최고급 비자나무 원목으로 만든 바둑판 위에 한중 양국의 인연이 아름답게 펼쳐지기를 기원하는 의미를 담았다"고 설명했다.또 나전칠기 자개원형쟁반은 "오랜 역사를 가진 우리의 전통 나전기법으로 만든 것으로, 오래 이어져 온 한중간 우호관계를 지속 계승 발전시켜 나가길 희망한다는 마음을 담았다"고 밝혔다.대통령실은 또 국빈만찬 메뉴로 예로부터 양국 국민들이 공통적으로 즐겨온 만두를 내어 양국 간 '맛의 교류'의 긴 역사를 표현했으며, '중국을 사로잡은 한국의 맛(닭강정)'과 '한국을 사로잡은 중국의 맛(마라 소스 전복)'을 함께 선보였다고 전했다.아울러 시 주석이 즐겨 찾는 술로 알려진 '몽지람'을 내어 오랜만에 한국을 찾은 귀한 손님을 따뜻하게 환영하는 마음을 표현했다고 밝혔다.대통령실은 "시 주석의 이번 국빈방한은 이재명 정부의 '국익중심 실용외교' 기조에 따라 한중관계의 전면 복원이 본궤도에 들어서고 있음을 알리는 계기가 될 것이며, 양 국민의 민생에서 피부로 체감할 수 있는 한중관계 발전의 성과를 본격적으로 거양해 나가는 중요한 시작점이 될 것"으로 기대했다.