이 대통령 "트럼프 피스메이커 역할 인정해야... 북, 적대적 표현 완화"

큰사진보기 ▲이 대통령, 2025 경주 APEC 정상회의 기자회견 이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 트럼프 대통령이 한반도에서 평화를 만드는 피스메이커로서의 역할을 잘 하도록 해야 대한민국 안보를 확보할 수 있으며 자신은 페이스메이커 역할을 계속 열심히 하겠다고 말했다.이 대통령은 1일 오후 경주APEC 미디어센터에서 열린 내외신 기자회견에서 북한이 대화의지를 표명하지 않고 있는 가운데 페이스메이커 역할을 어떻게 할지에 대해서 "대량 파괴와 살상 후에 이기면 무슨 소용이냐, 싸워서 이기는 건 하책이고 싸우지 않고 이기는 것이 중책이라면 싸울 필요가 없게 만드는 평화를 만드는 것이 진짜 안보"라고 말했다.이어 "북한의 의심과 대결적 상황 판단을 바꾸려면 상당한 노력이 필요하다"며 "어떻게 한꺼번에 바뀌겠냐. 북한이 남측을 조금이라도 믿을 수 있게 만들기 위한 (평화적) 선제적인 조치들을 이것저것 할 수 있는 범위 내에서 하고 있다"고 말했다.또 "북한의 적대적 표현은 변화의 과정에서 나올 수밖에 없는 하나의 표현이라 생각한다. 앞으로도 그러한 노력은 계속될 것"이라면서도 "과거보다는 (북한의 적대적) 표현의 강도가 매우 많이 완화된 것 같다"고 평가했다.이 대통령은 그러면서 "대한민국 정부 혼자서만으로는 어렵다"고 전제하고 "법적으로 휴전 협정의 당사자는 대한민국이 아니라 미국이었고, 그래서 북한은 대한민국이 아니라 미국으로부터 체제 안전을 보장받아야 된다고 생각하고 실제로 그렇게 행동하고 있다"며 "그래서 남북 대화로 한반도 문제를 해결하려고 하면 뚜렷한 한계가 있기 때문에 미국의 역할이 중요하다"고 설명했다.그는 이어 "미국의 역할을 인정하고 또 미국과 북한이 대화해서 관계를 개선하면 남북 간의 관계도 개선할 힘이 되기 때문에 트럼프 대통령이 하고자 하는 바대로 이 한반도에서 평화를 만드는 피스메이커로서의 역할을 잘 하도록 해야 대한민국 안보를 평화를 확보할 수 있다. 페이스메이커 역할은 계속 열심히 하겠다"고 말했다.이 대통령은 한중 관계의 향방을 묻는 중국 기자의 질문에는 "한중 관계는 외형적으로는 특별히 문제가 없어 보이지만 실질적으로는 관계가 완전히 정상화되거나 또는 회복되었다고 보기 어려운 상태"라고 말했다. 사드 사태로 인한 '한한령'이 아직 해제되지 않고 있다는 의미로 풀이된다.이어 "단순한 회복을 넘어서 서로에게 도움이 되는 협력의 길을 다시 찾아가야 한다"며 "그래서 실질적인 관계 회복 그리고 실질적인 협력 강화가 더 필요하겠다라고 생각을 하고 (이번 정상회담에) 거기에 주안점을 두고 논의하려고 한다"고 말했다.이 대통령은 그러면서 "가장 중요한 분야는 아무래도 경제 분야"라고 힘줘 말했다.그는 "미국도 중국과 경쟁하고 갈등하고 적대적으로 보이지만 잘 보이지 않는 국면에서는 협력하고 거래하고 지원한다"며 "대한민국과 중국의 관계도 마찬가지라서 외부의 작은 장애들을 넘어서서 더 큰 이익과 더 큰 변화를 향해 나아가려고 한다"고 말했다.이 대통령은 또 "한반도 평화와 안정을 정착시키는 데도 중국의 역할이 매우 중요하다"며 "한반도가 안정되면 동북아도 안정되고 그것이 중국의 이익에 부합할 것이라고 생각하며, 큰 역할을 기대하고 있다고 말했다.이 대통령은 중국 선전(深圳)에서 열리는 내년(2026년) APEC에 대한 조언을 요청하는 다른 기자의 질문에는 전날 환영만찬 공연에서 소리 나는 나비 모형을 보고 시 주석과 나눈 대화를 소개했다.이 대통령은 시 주석에게 "나비는 원래 소리 없이 나는 건데 이 나비는 모터 소리가 난다. 내년에는 소리 나지 않는 진짜 나비를 만들어서 날려주면 좋겠다"고 말했더니, 시 주석이 "노래하는 나비를 만들면 되지 않을까"라고 말하더라며 "APEC은 지금까지의 성과를 기반으로 더 나은 미래를 끊임없이 만들어 나가는 기구이니만큼 내년 APEC은 경주보다 훨씬 더 나은 의제와 발전이 있어야 될 것"이라고 답했다.이 대통령은 지난달 30일 정상회담을 가졌던 다카이치 사나에 일본 총리를 실제 만나보니 어땠는지 솔직하게 말해달라는 일본 요미우리신문 기자의 질문에 "걱정이 다 사라졌다"며 한일관계의 전망을 낙관했다.한국에서는 다카이치 총리에 대해 '극우'라는 평가가 있다는 기자의 말을 의식한 듯 "일본 언론도 대한민국에서 이재명이 당선됐을 때 '저거 극좌네, 걱정되네'라고 생각하셨을 것 같다"며 "그러나 (지금은) 별로 크게 걱정 안 하지 않냐"고 말했다.이어 "다카이치 총리가 개별 정치인일 때하고 일본 국가의 경영을 총책임질 때 생각과 행동이 다를 거라고 생각하고 달라야 된다"며 "저도 야당의 지도자일 때하고 야당과 여당을 포함한 온 국민을 대표하는 대통령인데 판단과 행동이 달라야 된다"고 말했다. 그러면서 "정치는 전쟁이 아니지 않냐. 한 부분을 대표할 때하고 정치를 대표할 때 당연히 다르다"라고 했다.이 대통령은 "(다카이치 총리를) 사실 만나기 전에는 혹시 하는 걱정을 안 한 건 아닙니다만 직접 만나 뵙고 상당한 시간 대화를 나눠보니 똑같은 생각을 가지고 있는 아주 훌륭한 정치인이라는 생각이 들었다"고 말했다.그러면서 "앞으로 한일 관계는 잘 협력해서 한국과 일본이 서로에게 도움이 되는 관계로 충분히 발전할 수 있겠다, 자주 만나야 되겠다라는 생각이 들었다"며 "다음은 셔틀 외교의 정신상 제가 일본을 방문하는데 가능하면 (다카이치 총리의 지역구인) 나라현으로 가자고 말씀드렸더니 아주 흔쾌하게 받아들이더라"고 말했다.