"APEC은 노동·농민·빈민의 삶을 돌보지 않는다"

▲APEC 반대! 트럼프 반대! 국제민중회의APEC 반대! 트럼프 반대! 국제민중회의 참가자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 관련사진보기