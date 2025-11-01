"APEC은 노동·농민·빈민의 삶을 돌보지 않는다"

1일 APEC 정상회의가 열린 경주에서 아시아·태평양 각국 활동가와 시민·노동·정당이 모여 'APEC 반대, 트럼프 반대, 민중 모두의 경제'를 외쳤다.
참가자들은 "APEC은 기업인 서밋에서 도출된 이해를 정부 간 결정으로 끌어올리는 구조"라며 "민중의 삶과 권리는 배제되어 있다"고 비판했다. 이보다 앞선 10월 30일에는 APEC CEO 서밋에 맞선 국제민중컨퍼런스가 열렸다.
(참고 기사 : 국제민중컨퍼런스)
① 세션1 - 세계화, 트럼프의 관세전쟁, APEC : : 세계화의 약속은 불평등으로 돌아왔다
② 세션2 - 다극화, 신냉전, 신파시즘 : "신냉전의 시대... 전쟁보다 평화, 경쟁보다 연대해야"
③ 세션3 - 대안, 사회운동, 진보정당 : 대안은 말하는 것이 아니라 '조직'하는 것
"정상들의 회의가 아닌, 민중의 회의로"
행사는 인도 출신 학자이자 트라이컨티넨탈 사회연구소 소장인 비자이 프라샤드(Vijay Prashad)의 대회사로 시작됐다. 프라샤드는 "APEC은 기업 서밋으로 시작해 정상선언으로 끝나는 구조이며, 그 어디에도 노동자·농민·빈민의 목소리는 없다"며 "이 회의야말로 진정한 APEC, 민중의 아시아·태평양 협력의 시작"이라고 강조했다.
"APEC이 말하는 '지속가능한 성장'과 '공동의 번영'은 공허한 수사에 불과합니다.
그들은 자본의 이익을 위해 모였지만, 우리는 사람의 삶을 위해 모였습니다.
우리가 세워야 할 것은 자본의 세계화가 아니라 민중의 세계화입니다.
이 자리에 모인 우리들은 여기서 노동자들의 에이팩을 만들 수 있도록 해 봅시다.저들의 에이팩이 아니라 노동자의 에이팩, 그리고 우리의 에이팩으로 만듭시다. Our APEC! 그리고 우리의 연대를!"
인권운동네트워크 바람의 명숙 활동가는 "극우정치가 혐오를 통해 연대를 파괴하고 있다"며 "APEC은 초국적 자본 번영의 협력체일 뿐, 노동·농민·빈민의 삶을 돌보지 않는다. 제국주의 질서와 가부장제, 신자유주의를 넘어서는 국제연대를 확대하자"고 호소했다.
국경을 넘어 울린 '민중의 연대'
온라인과 현장에서 해외 인사들의 연대 발언이 이어졌다.
태국, 캐나다, 일본 등 아시아·북미 각국 활동가들은 "APEC 같은 밀실 협상은 자본의 의제일 뿐, 민중의 의제가 아니다"라며 "반제국주의와 노동·평화 연대를 통해 새로운 세계질서를 만들어가야 한다"고 입을 모았다.
태국의 사마이댕 퉁틴(Samaideng Tungtin)은 "팔레스타인 학살, 기후위기, 경제전쟁 모두가 제국주의 체제의 산물"이라며 "민중의 언어로 저항의 연대를 확대하자"고 호소했고, 캐나다 새롬 노(Sarom Roh, 변화를위한이주노동자동맹이주노동자 단체)는 "인도·태평양 전략을 명분으로 한 군사화와 노동착취를 중단해야 한다"고 비판했다. 일본의 여성평화단체인 국제주의에 저항하는 국제여성네트워크 유카 카게야마 (Yuuka Kageyama)는 "군사력 대신 돌봄과 생명 중심의 안보로 전환해야 한다"고 제안했다.
현장에 참석한 레소토, 인도, 중국, 말레이시아, 미국, 필리핀 등 해외 인사들도 "트럼프의 경제전쟁은 국경을 넘어 노동자와 약소국의 삶을 파괴한다"며 "기후정의·노동권·성평등을 기반으로 한 국제민중연대의 구축이야말로 유일한 대안"이라고 강조했다. 비자이 프라샤드의 제안으로 인도 민중들의 투쟁 구호인 "인낄라 진다바드! (혁명이여 영원하라!)"를 다같이 연호하며 현장은 열기를 더해갔다.
이어서 조직위원회에 함께한 38개 단체·정당을 소개하는 영상이 상영됐고, 각 단체의 활동사진이 나올 때마다 박수가 쏟아졌다.
트럼프 취임 1년이 되는 날, 각국 동시 민중행동 결정
이날 국제민중회의 사회를 맡은 김종민(함께서울 대표)는 "저들은 경주선언을 논의하고, 우리는 민중선언을 논의한다"는 말로 회의를 시작했다. 회의는 세 가지 안건으로 진행됐다.
첫 번째 안건 'APEC 반대·트럼프 반대 규탄'은 인도 IPA의 아툴 찬드라가 제안설명을 맡았다. 그는 "APEC은 강대국 정상과 자본의 이익만을 대변한다"며 "노동·기후·불평등·전쟁·이주차별 등 인류의 위기를 해결하지 못한다"고 지적했다. 이어 레소토 섬유노조의 솔롱 세노헤, 미국 피플스포럼의 라얀 풀레이한, 한국녹색당 김찬휘, 노동당 이백윤 등이 차례로 발언하며 "전쟁과 불평등의 구조를 깨는 국제연대"를 강조했다.
두 번째 안건은 '2026년 1월 20일 트럼프 반대 국제동시행동'이었다. 제안자는 황정은(국제전략센터)으로, 그는 "언어와 지리를 넘어, 행동으로 이어지는 연대가 필요하다"고 말했다. 그는 "오늘 경주에서 모인 민중의 힘을 일회성 구호로 끝내지 말고, 트럼프 취임 1년이 되는 2026년 1월 20일, 세계 곳곳에서 같은 구호로 행동하자"고 제안했다. 또한 "그날을 기점으로, APEC이 대표하는 자본 중심의 세계화에 맞서는 민중 중심의 세계 행동주간을 만들자"며 구체적 실천 방향을 제시했다.
이에 멕시코의 스테파니 웨더비(IPA)는 "국제주의는 선택이 아니라 생존의 문제"라며 "단결·대중동원·연대·사상전·지속성·대안사회 지향, 이 여섯 가지 원칙으로 함께 싸우자"고 호응했다. 말레이시아 사회당의 미칼레 제야쿠마르 데바라즈는 "트럼프가 무너뜨린 세계 질서는 이미 실패한 신자유주의의 마지막 모습"이라며 "우리는 그 폐허 위에 새로운 사회적 질서를 세워야 한다"고 강조했다. 한국의 정의당 권영국 대표는 "흩어지지 말고 다시 만나자. 오늘이 끝이 아니라 시작이다. 2026년 1월 20일, 세계 곳곳에서 다시 손잡자"는 말로 연대를 다짐했다.
회의장에 걸린 '연대는 국경을 넘는다'는 구호와 함께, 참가자들은 언어를 넘어 박수로 화답하며 피켓을 함께 들어올리고 두 안건 모두 만장일치로 채택됐다.
세 번째 안건은 '2025 APEC 반대, 트럼프 반대, 민중 모두의 경제 국제민중선언문 채택'이었다. 사회자는 "이미 각 단체에서 충분히 논의해온 내용인 만큼, 오늘은 이 선언을 공식적으로 채택하자"고 제안했고, 모두의 뜨거운 박수로 국제민중선언이 채택되었다. 선언의 핵심은 △APEC의 비공개 협상구조와 초국적 자본 중심의 질서 거부 △트럼프식 약탈경제에 대한 국제적 저항 △기후정의·노동권·성평등·평화에 기반한 새로운 국제민중연대 결성이다.
우리의 투쟁은 연결되어 있다... 1200명 국내외 민중들의 <국제민중선언>
<국제민중회의> 기조영상은 50% 관세 폭탄으로 문을 닫은 레소토 의류공장과 일자리를 잃고 거리에 나선 여성노동자들의 이야기로 시작했다. 1994 멕시코 사파티스타, 1999년 시애틀 WTO 반대 시위, 2011 월 스트리트 시위, 2024 팔레스타인 집단 학살에 대한 저항, 2025 트럼프 반대 투쟁이 펼쳐지며 온몸으로 신자유주의와 싸워온 민중투쟁의 역사가 펼쳐졌다. 그리고 그 역사를 잇는 2025 APEC 반대 국제민중행동의 활동이 소개되고, "우리의 투쟁은 연결되어 있다. 민중투쟁의 역사를 이어, 함께 싸우자 지금 여기에서"라는 메시지에 참석자들은 조용히 뜨거운 박수를 보냈다.
이후 참가자들은 국제민중선언문을 함께 낭독했다. 국내외 개인, 단체 1200이 동참한 <국제민중선언>은 △APEC의 비공개 회의 구조 비판 △트럼프식 약탈경제 거부 △기후정의·노동권·평등·평화에 기반한 새로운 국제민중연대 결성을 천명했다. 참가자들도 구호와 함께 피켓을 일제히 들어올리며 선언에 한마음으로 동참했다. 마지막은 새로운 국제민중연대를 다짐하는 결의를 담아 '인터내셔널가' 합창으로 마무리됐다.
이어서 참가자들은 APEC 정상회의가 배제한 민중들의 목소리를 전하기 위해, <국제민중회의 결과 보고 기자회견> 및 <국제민중대행진>으로 이동했다.
※ <APEC반대, 트럼프반대! 국제민중대행진>으로 이어집니다.
|2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 참여조직(38개 단체, 10월 29일자)
|국제전략센터, 균형사회를여는모임, 금속노조한국옵티칼하이테크지회, 너머서울, 노동자계급정당건설추진위원회, 노동당, 녹색당, 다극화포럼, 서대문은평시민연대, 서울여성회, 서울지역대학 인권연합동아리, 시민권력직접행동, 시민영화제작소 발언시간, 민주노총 서울본부, 아시아반전평화단체 AWC, 영등포시민연대 피플, 오월달빛동맹, 용산시민연대, 우주군사화와로켓발사를반대하는사람들, 이주노동자노동조합 (MTU), 이주노동자평등연대, 인권운동네트워크 바람, 일터와 삶터의 예술공동체 마루, 전국농민회총연맹 강원도연맹, 전국농민회총연맹 경북도연맹, 전국장애인차별철폐연대, 정의당, 좌파활동가 전국결집, 체제전환운동조직위원회, 팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회긴급행동, 평화를만드는여성회, 포항시민단체연대회의, 플랫폼C, 함께노동, 함께노원, 함께서울, 행동하는지역공동체동서울시민의힘, 국제민중총회(IPA)