서울교통공사 양대노조, 쟁의발생 결의

큰사진보기 ▲서울교통공사노조 임시대의원대서울교통공사노조가 지난 11월 30일 서울 성동구 용답동 서울교통공사 서울교육문화센터 대강당에서 임시대의원대회를 개최했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울교통공사통합노조 임시대의원대회서울교통공사통합노조가 31일 서울 성동구 신답동 서울교통공사 신답별관 대강당에서 임시대의원대회를 열었다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

지난 10월 21일 2025년 임단협 노사 협상이 결렬되자, 서울교통공사노조-서울교통공사통합노조가 각각 대의원대회를 열어 대의원 만장일치로 쟁의발생을 결의했다.민주노총 공공순우노조 서울교통공사노조(공사노조, 위원장 김태균)는 30일 서울 성동구 용답동 서울교통공사 서울교육문화센터 대강당에서 임시대의원대회를 열어 쟁의발생, 쟁의대책위원회 전환, 쟁의기금 조성 등의 안건을 결의했다.김태균 서울교통공사노조위원장은 "실질 임금인상은 물론이고 서울시의 인력감축 강행과 신규채용 절차 중단, 안전한 일터 촉구 등이 교섭결렬의 중요한 현안이었다"며 "11월부터 서울시청 주변 조합원 총회 등으로 우리의 요구를 시민들에게 알릴 것"이라고 말했다.공사노조는 오는 14일부터 쟁의찬반투표를 진행하고, 오세훈-서울시 규탄 선전전 확대 및 서울시청 앞 대규모 총력투쟁 결의대회(조합원 총회)를 열 계획이다. 또한 오는 5일 중앙선거관리위원회를 소집해, 전 조합원 쟁의행위(파업 포함) 찬반투표 일정을 잡을 계획이다.이어 한국노총 공공연맹 서울교통공사통합노조(통합노조, 위원장 이양섭)도 31일 서울 성동구 신답동 서울교통공사 신답별관 대강당에서 임시대의원대회를 열어 쟁의발생, 특별조합비 갹출, 쟁의 참여 조합원 임금손실 보전 등의 안건을 승인했다.이양섭 서울교통공사노조위원장은 "그동안 조합원 임금 총액 잠식을 막고 직원들의 임금을 지켜내기 위해 정부기관을 찾아 다니며 협의를 이어 왔지만, 사측의 경영진들은 책임자가 아닌 단순관리자 모습으로만 보였다"며 "이런 행태의 교섭이 무의미하다고 판단해 지난 21일 3차 본교섭에서 결렬을 선언했다"고 말했다.통합노조는 오는 3일부터 서울시청 앞에서 중식 선전전에 들어간다. 또한 오는 14일부터 17일까지 전 조합원 쟁의행위 찬반투표를 진행한다.한편 서울교통공사 노사는 지난 21일까지 실질임금 인상, 신규 인력채용, 구조조정, 노동안전 등의 현안으로 협상을 진행했으나 진전을 보지 못하고, 이날 3개 노조 모두 협상을 결렬했다. 서울교통공사에는 공사노조, 통합노조, 올바른노조 등 3개 노조가 있다.