이 대통령 "AI발전·인구위기 등 문화창조산업으로 헤쳐나가자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션을 주재하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲ 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장인 이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 제2세션에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에 참석해 시진핑 중국 국가주석과 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 인공지능(AI)과 인구구조 변화를 새로운 과제로 지목하고 이를 문화창조산업이라는 신성장동력으로 헤쳐나가자고 호소했다.이 대통령은 1일 오전 경주화백컨벤션센터에서 'AI 기술 발전'과 '저출생·고령화에 따른 인구구조 변화'를 주제로 한 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이틀째 세션을 주재했다. 이 주제는 우리나라가 제안했다.모두발언에서 이 대통령은 "인공지능 역량 상위 10개국 중 5개국이 APEC 회원이고, 인공지능 관련 최다 특허 보유 상위 4개국이 모두 APEC 회원들"이라며 "이처럼 막강한 잠재력을 공동 번영의 동력으로 만들려면 인공지능 혁신에 친화적인 사회경제적 환경을 조성하고, 민관 협력을 촉진해서 기업들의 창의성을 뒷받침해야 한다"고 역설했다.그러면서 국가적 차원으로 'AI 대전환'을 준비하고 있는 대한민국의 노력을 소개했다.이 대통령은 "(대한민국은) 대규모 AI 데이터센터 등 인프라를 확충하고 인재를 양성해서 AI 산업 생태계를 활성화시키려고 한다"며 "규제 개선에도 앞장서서 글로벌 기업들이 자유롭게 혁신할 수 있는 환경을 만들어가고 있다"고 말했다.그는 이어 무엇보다 중요한 원칙은 기술 혁신이 포용 성장을 이끄는 '인공지능 기본사회', '모두를 위한 인공지능'이라며 "대한민국은 전 세계인 모두가 기술 발전의 혜택을 누릴 수 있는 '글로벌 AI 기본사회 실현'을 핵심 비전으로 삼아 이를 위한 정책들을 차근차근 실현해 나갈 것"이라고 말했다.또 "한국이 설립을 추진하고 있는 '아시아태평양 AI센터'는 AI 정책 교류와 AI 격차 해소를 목표로 삼고 있으며, 궁극적으로는 역내 AI 역량 강화에 크게 기여하게 될 것"이라며 APEC 회원들과의 연대와 협력의 중요성을 강조했다.이 대통령은 이어 저출생과 고령화로 인한 인구 문제를 두 번째 과제로 꼽았다.APEC 회원 경제체들의 인구 증가율은 지난 30년간 꾸준히 감소했고, 앞으로 2035년이 되면 마이너스, 즉 감소로 전환될 전망이며 65세 이상 인구는 30여 년 동안 2배로 늘어났고, 출산율은 1989년 2.5명에서 2023년에는 1.3명으로 거의 절반으로 떨어졌다는 것이다.이 대통령은 "인구 구조 변화는 경제성장, 노동시장, 교육, 복지 등 사회 전반에 영향을 미치는 심각하고도 큰 위기이며 그렇기 때문에 더더욱 부분적이고 개별적인 대응으로는 해결하기가 어렵다"며 회원들의 협력 필요성을 주장했다.그는 그러면서 대한민국은 APEC 차원의 공동 해법을 모색하기 위해 'APEC 인구구조 변화 대응 공동 프레임워크'를 제안했다며 "미래세대를 아우를 '포용적 성장'부터 인공지능 기술을 활용한 인구문제 대응 방안까지 독창적인 아이디어로 함께 협력하자"고 제안했다.이 대통령은 나아가 AI와 인구구조 변화 등 과제에 대응하는 새로운 성장동력으로 '문화창조산업'을 지목했다.그는 "아태지역은 이미 전 세계 문화창조산업의 성장엔진 역할을 수행하고 있으며, 2022년 기준 전 세계 문화창조산업 수출의 40%를 APEC이 차지하고 있다"며 "이런 흐름 속에서 올해 APEC 최초로 '문화창조산업에 관한 고위급 대화'가 개최됐다"고 말했다.이 대통령은 마지막으로 "문화가 가진 창의성과 교류의 힘은 경제적 가치를 넘어 회원 간 이해와 연대를 더욱 단단하게 만들어줄 것"이라며 "문화산업의 성장이 '연결, 혁신, 번영'이라는 올해 APEC의 3대 중점과제를 실현하는 일에도 큰 도움이 될 것이 분명하다"고 강조했다.한편 이날 회의에서 회원국들은 지난 1년간 논의 결과를 담은 '경주 선언(APEC Leaders' Gyeongju Declaration)'과 AI·인구구조와 관련한 두 건의 성과 문서를 공식 채택했다.회의가 끝나고 이 대통령은 차기 의장국인 중국의 시진핑 국가주석에게 의장직을 공식 인계했다. 정상들은 또 전통 한복의 목도리를 현대식으로 재해석한 소품을 착용하고 기념촬영 시간을 가졌다.이 대통령은 회의 후 미디어센터로 이동해 APEC 정상회의 의장 자격으로 올해 APEC의 주요 성과, 의의, 향후 협력 방향 등에 대한 내외신 기자회견을 진행한다.