"친환경 가르치면서, 교실은 플라스틱 천국?"

"학교에서 나오는 플라스틱의 양을 보면 깜짝 놀라곤 합니다. 우리나라의 1인당 연간 플라스틱 배출량은 102kg이고, 학교에서는 1000여 명 이상이므로 한 학교에서만 플라스틱 102,000kg이 배출됩니다.(중략) 쓰레기가 가득 찬 지구가 아닌 밝고 깨끗한 지구에서 살 수 있도록 도와주세요."

큰사진보기 ▲서울환경연합과 세종환경운동연합은 지난 10월 31일, 세종시 교육부 청사 앞에서 친환경 문구·교구 우선 구매 제도 마련 촉구 기자회견을 열었다. ⓒ 세종환경운동연합 관련사진보기

지난 10월 31일, 세종시 교육부 청사 앞에서 열린 친환경 문구·교구 우선 구매 제도 마련 촉구 기자회견에서 보람초등학교 학생들이 읽은 편지(정시아 학생 대표 낭독)의 한 대목이다.서울환경연합과 세종환경운동연합이 주관한 이날 기자회견에서 세종시 보람초등학교 6학년 라온반 18명의 학생들은 교육부에 보내는 공개편지를 통해 "환경부에 따르면 플라스틱 쓰레기는 분해되는데 500년 이상이 걸린다"면서 "지금 성장하는 시기인 아이들의 미래를 지키기 위해, 지금부터 학교에서 플라스틱을 줄일 수 있는 정책을 만들어 주세요"라고 호소했다.이날 현수막을 든 학생 들 앞에는 700개의 보드마카가 쌓여있었다. 서울환경연합과 세종을바꾸는시민(세바시)팀이 지난 9월부터 (재)아름다운가게 아름다운 희망나누기 사업의 일환으로 세종시 초등학교 8곳의 교실에서 배출되는 문구류 중 수거한 폐마카였다.8개 학교에서 한 달간 버려지는 700여 개의 폐마카 수치를 단순계산하면 한 학교에서 한 달간 폐기되는 마카는 87~88개이다. 이를 초·중·고등학교 11,835개교로 단순 환산하면 매년 약 1,200만 개 이상의 폐마카가 소각·매립되고 있는 것으로 추정할 수 있다.이날 세바시 팀의 최화영 교사(보람초)는 "교실에서 보드마카를 버릴 때마다 환경을 공부하고 환경교육을 하는 교사로서, 아이들 앞에서 이렇게 플라스틱을 아무렇지 않게 버려도 되는 걸까라는 질문이 떠올랐다"면서 "이번 활동을 통해 교실 속 플라스틱 문제를 세상에 알리고, 기업과 정부, 그리고 학교가 함께 변화를 만들어가길 바라고 있다'고 밝혔다.이날 '모나미'에 작성한 편지를 낭독한 변지유 학생은 "모나미 펜은 대한민국의 역사지만, 그 뒤에는 플라스틱 쓰레기의 산이 있다"며 "더 많이 쓰는 제품이 아니라 오래 쓸 수 있는 제품을 만들어 달라"고 호소했다.이들은 이날 기자회견문을 통해 "녹색제품 의무구매 기관으로 지정된 학교는 매 회계연도 시작 후 2개월 이내에 '녹색제품 구매계획'을 수립·공표하고, 종료 후 3개월 이내에 구매 실적을 제출해야 하며 교육부는 이 계획 수립과 실적 보고를 관리·감독해야 한다"면서 "그러나 현재 교육부는 학교의 친환경 문구·교구 구매 현황을 관리하지 않고 있으며, 관련 지침이나 평가 항목 또한 부재한 상태"라고 지적했다.따라서 이들은 "교육부는 각급 학교가 예산의 일정 비율을 친환경·리필형 문구 및 교구 구매에 사용하도록 세부 지침을 마련하고 학교별 친환경 문구·교구 구매 실적과 폐기량을 정기적으로 모니터링하고, 교육부 평가체계에 반영하라"면서 "문구·교구 제조기업은 리필형·재활용 가능한 친환경 제품 생산체계를 조속히 구축하라"고 촉구했다.