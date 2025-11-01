80세 원로시인이 노래한 민초의 삶과 통일의 꿈

큰사진보기 ▲강상기 시인의 시집 첫 장을 열면 마주하는 '시인의 말'강상기 시인의 시집 첫 장을 열면 마주하는 '시인의 말' ⓒ 박상건 관련사진보기

"생선 가게 옆에 꽃 가게가 있어 생선 가게에서 고등어를 사 들고 꽃 가게에 들렀다.//꽃 향과 생선 비린내가 뒤섞였다.//꽃가게 주인이 "꽃이 비린내를 싫어하겠어요"라고 말했다.//나는 계면쩍게 웃으며 "생선 요리에 꽃을 얹어 보세요. 꽃은 사랑받고 생선은 품격이 올라가요." - '시인의 말' 전문

큰사진보기 ▲강상기 시집 '웃음' 표지강상기 시집 '웃음' 표지 ⓒ 박상건 관련사진보기

"나는 따로 행할 일이 없다/거기 그대로 있는 바다 위에서/쫓는 자와 쫓기는 자가/오직 나일 뿐이다" - '파도' 전문

"어느 화려한 파티에서/하얀 목에 두른 진주 목걸이가/더욱 기품 돋보이게 하는/저것은,/부드럽고 고운 손이 아니라/갯벌 파헤쳐 조개 줍는/어느 거친 손이었을 것이다/거친 손이 빛나는 진주를 캔다"- '진주 캐기'

"쉼 없이 일하는 노동자의 땀방울이 흘러든/그만큼,/ 바다는 짜다" -'짠 바다' 전문

"나무는 많은 열매로 무거울 때/대지를 향해 가지를 내린다//나무의 풍요함이 나무를 겸손하게 한다/나무는 다시 하늘을 향해 설 수 있도록/자신의 열매를 지상에 바친다" - '나무의 겸손' 전문

"산소마스크를 떼어냈다//순간,/어머님의 눈가에 맺히는 이슬//아직도 남은/어머님의 실개천" - '어머니의 끝' 전문

"어느 산골 폐가 사립문이 열려 있다/누군가 나고 들고 반복했을 사립문/한쪽으로 기울어 삭아가고 있다/아내의 전송을 받으며/나라를 구하겠다고 떠난 남편/어머니의 손 나부낌을 뒤로 하고/돈 벌려 떠난 아들딸/사연 많은 사립문 위로/해방과 전쟁이 구름으로 흘러갔다/가족을 만나는 기쁨을 기다려/사립문 앞에서 서성거렸던 숯한 날들은 산으로 갔다/오늘도 돌아올 사람도/기다리는 사람도 없이/사립문은 소리 없이 삭아가고 있다" - '사립문' 전문

"누가 통일문에 자물쇠를 걸었는가//마음을 걸어 잠그고/통일문의 열쇠를 찾는 이여//누가 당신 마음에 자물쇠를 걸었는가//당신 마음을 활짝 열어보라/통일문은 거기 열려 있다"- '통일문' 전문

이 기사는 섬투데이(www.sumyoday.co.kr)에도 실립니다.

올해 나이 80세. 전직 교사 출신인 원로 시인 강상기 시인이 최근 펴낸 시집은 짧고 선명하고 강하며 깊은 울림을 전한다. <웃음>(도서출판b)이라는 제목의 이 시집은 서민들의 밑바닥 인생살이를 상징하는 소재를 중심으로 민초들이 헤쳐온 시대적 환경과 사건, 삶의 길목에서 마주한 상처와 고통을 감내하는 침묵의 언어를 시적으로 은유한 게 특징이다.시집 첫 페이지에 실린 '시인의 말'은 강상기 시인의 심성과 지난한 인생살이의 체험과 지혜의 시선을 엿보게 한다. 다사다난한 세상을 살며 마주한 부조리와 불평등, 인간과 자연의 부조화의 파편들을 예리하게 헤집고 이를 시대적 담론으로 견인해 웅변하는 시적 기교 방식이 아주 독특하고 번뜩인다."생선 요리에 꽃을 얹"으면 품격이 달라지는데, 이 세상은 태생적 한계를 원죄로, 사람을 재단하고 현상을 판단하고 평가하는 세상을 나무란다. 그렇게 살지 말라고 점잖게 타이른다.이 시집은 그렇게 무심한 듯 흘러간 세상의 한복판에서 강상기 시인의 가치관과 신념, 세상과 소통하고 문제를 해독하는 방식을 알 수 있는 표본이고 속살이다. 시인이 상징하고 표현하는 시어들은 기호이다. 시인의 시적 기호는 생선과 꽃이라는 기표를 통해 사랑과 품격이라는 기의를 전달한 것이다.인류는 언어와 불을 발명해 저마다 소통하고 발전하며 문명이라는 꽃을 피웠다. 특히 언어는 지구촌을 소통과 발전을 앞당겼다. 인간은 언어와 몸짓으로 소통하는데 기호를 중심으로 이뤄진다. 내가 너를 사랑한다는 표현을 "이 한 송이 장미꽃을 너에게 주고 싶었어"라고 말할 때, 장미는 기표이고, 사랑은 연인의 기의이다. 횡단보도를 건널 때 신호등 불빛에 따라 멈추거나 건넌다. 신호등 불빛은 기표이고 불빛의 색깔은 기의이다. 야구장에서 배구장에서 감독의 사인은 기표와 기의로 이뤄지고 선수들은 그 기호에 따라 전략적인 플레이를 한다.문학에서도 역시 사물에 대한 시선과 재발견의 결과를 기호로 전달해 독자와 교감한다. 시인은 그런 세상의 환경과 사물, 상징적 대상을 기호로 함축하고 은유한다. 거기에 적당히 가락을 넣고 운률적 흐름을 더한다. 강상기 시인의 시집 <웃음>은 그런 시 쓰기의 정석을 보여준다.이번 시집에 실린 54편의 작품 중 3편을 제외하고 모두 단시이다. 보통 나이만큼 말이 많아지는 데 시인은 그만큼 짧아졌다. 역설적인 인생이고 시작 태도인 셈이다. 거개 시 작품들이 '시인의 말'처럼 짧고 강한 울림으로 여울진다. 시편마다 4행에서 7행으로 갈무리한다.이 바다를 항해하는 자, 어푸어푸 바람을 가르며 유영하는 자, 먼 바다에서 적막한 해변까지를 이 세상의 한 복판을 이끌고 싸우며 헤쳐가는 자는 오직 나일 뿐이다."하얀 목"에 "더욱 기품 돋보"인 진주는 갯벌을 파헤친 주름진 손길, 깎고 다듬는 장인의 손길, 그리고 자신을 공격하는 이물질 주위를 수없이 막아내고 덮어가는 진주층을 만들어낸 조개의 몸부림이다.시인은 '파도'를 쉼없이 달려온 민초로 상징했고 '바다'는 그런 풍진세상으로 보았다.봄이 오면 새싹은 꼿발 딛고 홀로서기의 열정과 희망으로, 여름날에는 푸르는 엽록소를 채운 젊은 날의 에너지로 푸른 하늘에 치솟고, 가을날에는 허공에 나부끼며 낙엽으로 지는 겸허함을 말한다. 그렇게 "대지를 향해 가지를 내"리며 사는 철인의 삶은 끝내, "지상에 바친다". 그렇게 사계절을 순환하며 저마다 생성과 소멸로 공존하는 자연. 자연은 죽어도 죽는 것이 아니다. 낙엽은 다시 그 나무 아래로 돌아가 밑거름이 되고, 생명을 다한 고목은 그루터기에 새 생명을 키운다.그런 자연을 통해 인간은 생사고락의 시간의 여행을 떠나고, 나무처럼 지상에서 이별을 고한다. 마지막 생명은 가지 끝에 나부끼는 마지막 잎새처럼, 허공에 희미한 눈빛으로 수많은 뒤안길을 파노라마처럼 펼친다. 그렇게 시인의 마음에 아로 새겨진 '어머님의 실개천'과 내 마음의 실개천이 만나 북받치는 회한과 그리움의 강물로 흐른다. 인생은 그렇게 작은 실개천이 흘러 메마른 대지를 적시고 마침내 바다에 이른다. 노자는 이를 도(道)라고 불렀다. 우리가 가야할 길이다. 끝내 그 길의 끝자락에서 노을처럼 스러지는 소멸과 인생의 이치를 깨닫는다.'어느 산골 폐가 사립문'은 시대적 공간이요 시인이 속내를 다 풀어내지 못한 정서적 상징으로서 소통 공간이다. 누구는 독립운동을 위해 처자식을 맡기며 떠났을 사립문, 누구는 식솔들을 걱정하며 지게 지고 오갔을 사립문, 멀리 떠난 남편과 자식들 얼굴이 아른거리는 출입문, 그런 혈육들의 편지를 배달하는 집배원의 자전거 마찰음이 울리던 사립문, 급돈 주고받던 사립문, 빌린 돈 받으러 오가던 늦은밤의 그 사립문.... 열심히 살아온 원죄 하나로 늘 슬펐던 문턱, 그래도 기다림과 그리움이 깊어 눈물, 마를 날 없어 삭고 삭아 폐가의 얼굴이 된 사립문.그런 시대를 파도치며 살아온 시인은 여든 살의 문턱에서도 '사립문'의 아픔을 보듬고 더 큰 담론을 노래한다. '통일문'의 희망을 외친다."누가 통일문에 자물쇠를 걸었는가", "누가 당신 마음에 자물쇠를 걸었는가". "마음을 걸어 잠그고/통일문의 열쇠를 찾는 이"들을 꾸짖는다. 그리고 "당신 마음을 활짝 열어보라"라고 말한다. 통일의 길은 간단명료하다. 마음은 열라는 것. 우리의 소원은 통일이다. "통일문은 거기 열려 있다"이 시집에 실린 장시 3편 가운데 '금강산'이라는 제목의 시에서도 시인은 절절하게 외친다. "나뉘어 불행한 우리 게례들을 껴안기 위하여,/그대 침묵이 언어를 이해하고 사랑하기 위하여,/애타게 만남을 기다리며 그리워만 하지 않으리라/오, 금강산아! 사랑하는 내 조국아!"강상기 시인은 1946년 전북 임실에서 태어났다. 1966년 월간 <세대> 신인문학상, 1971년 <동아일보> 신문문예로 등단했다. 1982년 오송희 사건에 연루돼 옥고를 치렀고 17년간 교직을 떠나야 했다. 오송회 사건은 전두환 정권 시절 벌어진 대표적인 용공조작사건으로 1982년 전북 군산제일고 전·현직 교사 9명이 이적단체 조직과 간첩행위 등으로 구속된 사건이다.강상기 시인은 시집으로 <철새들은 집은 짓는다>, <민박촌>, <'와와 쏴쏴>, <콩의 변증법>, <조국 연가>, <고래사냥>, 시선집 <오월 아지랑이를 보다>, 산문집 <빗속에는 햇빛이 숨어 있다>, <역사의 심판은 끝나지 않았다>, <자신을 흔들어라> 등이 있다.