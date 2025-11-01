이 네 명을 알면, 미국의 '새 판'이 보인다

큰사진보기 ▲이병한의 『아메리카 탐문』 ⓒ 서해문집 관련사진보기

이병한의 <아메리카 탐문>은 오늘의 미국을 네 인물의 초상으로 탐구한 책이다. 피터 틸, 일론 머스크, 알렉스 카프, 그리고 J.D. 밴스. 저자는 이들을 통해 미국이 자유주의와 세계화의 낡은 틀을 벗어나, '뉴 아메리카(New America)'라 불릴 만한 새로운 문명 질서를 구축하고 있음을 보여준다.미국은 더 이상 민주주의와 시장경제만으로 설명되지 않는다. 실리콘밸리의 기술 엘리트, 복음주의적 가치관을 지닌 정치세력, 러스트벨트의 보수적 민심, 그리고 이들을 묶는 테크노크라시가 함께 작동하면서, 새로운 정치·경제적 코드가 형성되고 있다. 이병한은 이를 정치전쟁, 문화전쟁, 패권전쟁이라는 세 축으로 설명한다. 정치의 전쟁은 워싱턴 내부의 권력 재편이며, 문화의 전쟁은 가치와 정체성의 충돌, 패권의 전쟁은 기술을 둘러싼 문명 차원의 경쟁으로 이어진다.'페이팔'의 창립자 피터 틸은 민주주의의 비효율을 비판하며 "창업가가 이끄는 위계형 사회"를 이상으로 제시한다. 그는 제도보다 창조를, 합의보다 결단을 중시하며, 기술을 새로운 통치의 기반으로 본다. '테슬라'와 '스페이스X'의 일론 머스크는 그 비전을 우주로 확장한 인물이다. 그는 테슬라와 스페이스X를 통해 자본과 권력이 행성 단위로 이동할 수 있음을 보여준다.'팔란티어 테크놀로지스'의 CEO 알렉스 카프는 빅데이터와 인공지능을 통해 '정보를 통치의 핵심 자산'으로 삼는 국가 모델을 현실화하고 있다. 반면 트럼프 2기의 새 부통령 J.D. 밴스는 기술 엘리트와 대척점에 서 있는 듯하지만, 결국 그들과 마찬가지로 '미국을 다시 정의'하려는 세력이다. 러스트벨트의 몰락한 백인 노동자를 대변하며, 신보수주의적 민족주의를 정치의 중심으로 끌어올린다.이 네 인물은 서로 다른 방향에서 출발했지만, 모두 기존의 제도와 가치체계를 넘어 새로운 미국을 설계한다는 점에서 교차한다. 저자는 이들의 움직임을 통해 "미국이 자기 자신을 다시 쓰고 있다"고 진단한다.이 책이 출간된 2025년의 현실은 그 진단을 입증하듯 움직이고 있다. 올해 미국은 다시 한번 보호무역과 기술패권의 기조를 강화했다. 트럼프 행정부는 4월 '해방일(Liberation Day)'이라는 이름의 새로운 관세정책을 발표하며, 주요 교역국에 일괄적으로 10~15%의 관세를 부과했다.이는 단순한 무역조정이 아니라, '미국의 산업을 다시 위대하게(Make Manufacturing Great Again)'라는 정치적 구호를 정책으로 구체화한 조치였다. 자유무역보다 자국우선주의, 동맹보다 산업안보가 앞서는 시대가 도래한 것이다. 이 변화는 단순히 경제정책의 조정이 아니라, 미국이 문명 질서 자체를 재설계하려는 시도로 읽힌다. <아메리카 탐문>이 제시한 패권전쟁의 현장이 그대로 펼쳐지고 있는 셈이다.이 같은 미국의 방향 전환은 한미관계에도 직접적인 파장을 낳았다. 10월 29일, 도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 대통령은 APEC 2025 정상회의를 계기로 경주에서 정상회담을 열고 대규모 무역·투자 협정을 타결했다. 협상 결과, 한국이 향후 3500억 달러 규모의 대미 투자를 약속하는 대신, 미국은 한국산 자동차와 부품에 부과되던 관세를 기존 25%에서 15%로 인하하기로 했다.투자의 상당 부분은 전기차 배터리와 반도체, 조선·에너지 인프라 분야로 집중된다. 겉으로 보면 관세 인하와 투자의 교환처럼 보이지만, 그 이면에는 미국이 추진하는 새로운 산업 질서가 자리하고 있다. 미국은 동맹국에게 단순한 시장 개방이 아닌, 기술·투자·안보가 결합된 '전략적 산업동맹'을 요구하고 있다. 한국은 이번 합의를 '경제동맹의 비용'으로 받아들일 수밖에 없었다. 이는 2010년대 FTA 체제, 즉 자유무역의 시대가 사실상 막을 내렸음을 의미한다.한편 지난 9월 조지아주 현대자동차 공장에서 일어난 대규모 이민단속은 이 새로운 시대의 상징적 장면이었다. 300여 명의 근로자가 불법 체류 혐의로 체포되었고, 현지 언론은 "한국 기업의 윤리적 관리 부실"을 비판했다. 한국 기업이 '우호적 투자자'가 아니라 '감시와 규제의 대상'으로 인식된 사건이었다.이로 인해 한국 정부는 외교적 항의에 나섰지만, 미국 국토안보부는 "법 집행의 예외는 없다"고 못 박았다. 미국은 이제 산업, 기술, 노동 문제까지 모두 안보의 영역으로 확장하며 동맹국의 선택지를 제한하고 있다. 이는 <아메리카 탐문>에서 저자가 언급한 '테크노-패권전쟁'의 실체를 보여주는 사례다.이렇듯 미국은 '자유'의 이름 아래 형성된 질서를 '통제'의 언어로 재구성하고 있다. 실리콘밸리의 기업들은 더 이상 단순한 산업 주체가 아니라 국가 운영의 파트너가 되었고, 데이터와 AI는 새로운 통치 도구로 자리 잡았다. 피터 틸이 꿈꾸는 창업가 중심의 국가, 머스크의 초행성 문명론, 카프의 데이터 통치, 밴스의 신보수주의 모두가 이 흐름 위에 있다. 기술과 정체성이 결합한 새로운 미국이 등장하고 있으며, 그것은 전통적인 민주주의 모델과는 다른 형태의 정치 실험이기도 하다.이 거대한 전환 앞에서 한국이 서 있는 위치는 복잡하다. 미국이 동맹의 틀을 산업안보 중심으로 재편하면서, 한국은 그 안에서 전략적 자율성을 확보하기가 점점 어려워지고 있다. 반도체 공급망 협정, 인플레이션감축법(IRA), 그리고 이번 관세·투자 합의까지, 모든 것이 한 방향을 가리킨다. 미국의 기술패권 체제 안으로 동맹국을 편입시키려는 움직임이다. 한국은 경제적으로는 최대의 혜택을 누리면서도, 동시에 지정학적 부담을 떠안게 되었다. '안보는 미국, 경제는 중국'이라는 이중 전략은 이미 유효하지 않다.<아메리카 탐문>은 이 같은 복합적 현실의 근원을 탐문한다. 그는 정치인의 언어가 아니라, 문명사의 시각으로 미국을 바라본다. 네 인물의 사상과 행보를 따라가다 보면, 지금의 미국이 어디로 가고 있는지, 그리고 그 변화가 세계의 균형을 어떻게 흔드는지를 자연스럽게 이해하게 된다.무엇보다 이 책은 '미국의 재구성'을 이야기하면서 동시에 '한국의 선택'을 묻는다. 미국이 기술을 정치의 핵심으로 삼는다면, 한국은 기술의 종속국으로 남을 것인가, 아니면 그 기술 질서 속에서 새로운 전략적 주체로 설계될 것인가.<아메리카 탐문>은 탐사보도서가 아니라, 문명 전환기에 대한 지적 기록이다. 미국이라는 실험장이 어디로 향하고 있는지를 읽는 일은, 한국의 미래를 가늠하는 일과 다르지 않다. 미국이 스스로의 자화상을 다시 그리는 지금, 한국 역시 자신이 어떤 세계의 일부로 남을 것인지, 혹은 어떤 세계를 함께 만들어 갈 것인지를 결정해야 한다.