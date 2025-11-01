"발달장애 예술가들이 '감각'으로 빚은 작품 보실래요"

큰사진보기 ▲제4회 경남 발달장애인 특별전 ⓒ 두레원발달장애인협회 관련사진보기

발달장애 예술가들이 '감각'으로 빚은 작품을 선보인다. (사)두레원발달장애인협회(협회장 박문희)가 1일부터 한 달 동안 롯데뱃화점 창원점 6층 전시실에서 여는 "제4회 경남 발달장애인 특별전"에서다.이번 전시는 발달장애 예술가 30명이 참여하여 자신만의 감각과 언어로 세상을 표현한 작품을 선보인다. 참여 작가들은 각자의 삶과 경험 속에서 길어 올린 감정, 기억, 직관의 에너지를 화폭에 담아 '지원의 대상'이 아닌 '창작의 주체'로서의 예술적 가능성을 보여준다.박문희 협회장은 "이번 전시는 발달장애 예술가들을 돕거나 이해해야 할 존재가 아니라 동시대를 살아가는 예술 동료로 바라보는 자리"라며, "예술을 통해 서로를 환대하고 공존의 가치를 발견하는 따뜻한 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.이번 특별전에는 대상·최우수·우수·장려·입상작 등 다양한 작품이 전시되며, 특히 대상 수상작 "1000점잇기: 어벤져스"(이성환 작)은 점과 선의 연결로 캐릭터를 완성한 섬세한 집중력으로 주목받고 있다.전시 관람은 무료이며, 오전 10시 30분부터 오후 8시까지 누구나 자유롭게 방문할 수 있다.