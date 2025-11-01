중고생, '독서 거의 안한다' 65.4%- '운동 하지 않는다' 41.6%

AD

큰사진보기 ▲경남 중고등학생 생활실태조사의 주요 지표 변화 추이(2023~2025년). ⓒ 전교조 경남지부 관련사진보기

"경남지역 중고등학생들이 과중한 학습 부담과 입시 경쟁, 그리고 혼자 견뎌야 하는 고민 속에서 힘겨워하고 있음이 확인되었다. 2023년과 2024년에 비해 다소 완화되었으나 여전히 학생들의 가장 큰 고민은 진로·진학(55.1%)과 성적(51.3%)으로, 절반 이상의 학생이 성적과 진로 문제로 고통받고 있는 것으로 나타났다.학생들은 자유 응답에서 '성적이 인생의 전부인 것처럼 얘기하지 말아주세요', '대학을 못 가면 낙오자인 것처럼 얘기하지 않아야 한다', '고등학교는 지옥이에요'라며 입시 중심 교육의 폐해를 절실하게 토로했다."전국교직원노동조합 경남지부(지부장 김지성)가 10월 16~30일 사이 중고등학생 2717명을 대상으로 온라인 '2025 경남 중고등학생 생활실태조사'를 벌인 결과를 내놓으면서 이같이 밝혔다. 11월 3일 학생의 날을 앞두고 벌인 실태조사로, 전교조 경남지부는 "과거 독립운동의 정신을 기념하는 것을 넘어, 현재를 사는 학생들의 삶을 돌아보고 조금이라도 더 행복한 생활이 가능하도록 만들 책임이 우리에게 있음을 잊지 않기 위함"이라고 전했다.전교조에서 전면 폐지를 요구하고 있는 '고교학점제'에 대한 고등학생들의 의견 역시 부정적이었고, 고교학점제의 핵심 취지인 학생 맞춤형 교육을 통한 수업 흥미 향상에 대해 절반 이상(53.7%)이 부정적 응답을 보였다는 것이다.고1 시기의 진로 선택에 대해 27.0%의 학생이 곤란함(곤란 21.1%, 매우 곤란 5.9%)을 호소했고. 5명 중 1명은 원치 않는 조기 진로 선택을 강요받고 있다고 했다는 것이다.학생들은 자유 응답에서 "1학년 때부터 진로를 정해야 하며, 진로가 바뀌면 입시에 불이익을 받는다", "공부하는 것도 힘든데 왜 계속 생기부를 써야 하냐"라며 고교학점제의 현실적 문제를 지적했다.또 중고등학생의 여가 생활 실태에도 주목할 필요가 있음이 확인되었다는 것이다. 이번 실태조사에서는 운동을 거의 하지 않는다고 답한 비율이 41.6%에 달했고 중학생(38.5%)보다 고등학생(48.9%)의 운동 부족이 심각한 수준으로 나타났다.전교조 경남지부는 "독서를 거의 하지 않는다는 응답은 전체의 65.4%였으며 중학생(64.9%)이나 고등학생(66.6%) 모두 3명 중 2명은 독서를 거의 하지 않는다는 응답을 보였다"라며 "독서와 운동은 전 생애에 걸쳐 건강한 삶의 토대를 형성하는 여가임에도 경남 중고등학생의 절반 이상이 거의 하지 못하고 있다는 것은 절대적인 시간 부족 및 지원 방안의 필요성을 나타내는 것이라고 할 수 있다"라고 설명했다.'온라인-디지털 환경의 안전'에 대해 응답 학생의 21.6%(별로 안전하지 않음 17.5%, 전혀 안전하지 않음 4.1%)가 디지털 환경이 안전하지 않다고 답했고, 특히 여학생의 경우 23.7%가 불안감을 느껴 남성 학생(17.5%)보다 6.2%p 높게 나타났다.전교조 경남지부는 "디지털 피해에 대한 제도적 대응 체계에 대해서도 학생들은 부정적 인식을 보였다"라며 "디지털 성범죄의 심각성이 사회적 문제로 대두되고 있음에도 불구하고, 학생들이 체감할 수 있는 보호 체계가 부족하다"라고 밝혔다.학생생활규정의 학생 의견 반영에 대해 중학생 23.7%, 고등학생 35.3%이 불만족하고 있는 것으로 나타났다.전교조 경남지부는 "학교 현장에서 학생의 목소리가 제대로 반영되지 않고 있다"라며 "특히 고등학생의 경우 중학생보다 정치사회문제에 대한 고민이 더 많아 사회 참여 욕구가 큼에도 입시 중심 학교 운영 속에서 학생자치가 후순위로 밀리고 있는 것"이라고 분석했다.전교조 경남지부는 "학생독립운동의 정신을 계승하여 이와 같은 현실을 바꾸어나가도록 앞장서고자 한다. 학생자치를 활성화하고 학생들의 참여와 의견을 교육정책과 학교운영에 반영하도록 노력해나갈 것"이라며 "차별없이 평등하고 안전한 교육공동체를 만들기 위해 최선을 다할 것이며, 경쟁이 아닌 협력의 교육을 실현하기 위한 실천의 가장 앞에 설 것이다"라고 강조했다.이번 실태조사 결과와 관련해, 이들은 '학생 상담 및 지원 제도 확충', '사교육 의존도 완화 방안 마련', '고교학점제 전면 재검토', '학생 자치 활성화', '디지털 안전 교육 강화', '가정 내 소통 지원' 등을 제시했다.