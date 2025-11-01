[진주] 통일쌀 추수한 농민-시민들 "정부, 미국에 당당히 맞서라"

큰사진보기 ▲10월 31일 진주시 문산읍 옥산리 통일쌀 경작지에서 열린 추수행사. ⓒ 진주시농민회 관련사진보기

경남 진주지역 농민‧시민들이 '통일쌀'을 추수했다. 진주시농민회, 진주시여성농민회, 진주자주평화연대는 10월 31일 진주시 문산읍 옥산리 통일쌀경작지에서 추수행사를 열었다.농민과 시민사회단체이 지난 6월 5일 통일쌀 모내기를 했던 논에서 벼가 다 자라 나락을 거둬들인 것이다. 이들은 수확한 통일쌀을 판매해 이익금을 통일운동에 사용하기 위해 적립해 두게 된다.통일쌀 추수행사 참가자들은 회견문을 통해 "더는 단 하나도 미국에 내어줄 수 없다. 이재명정부는 국민을 믿고 당당히 미국에 맞서라"라고 촉구했다.이들은 "지금 우리는 이재명정부의 농업 정책에 대해 심각한 우려를 표명할 수 밖에 없다. 윤석열의 농업파괴 농민말살 정책을 주도한 '농망장관'이자, 12.3 내란사태를 방조한 '내란장관'인 송미령을 유임시켰을 뿐만 아니라 식량주권 포기의 길로 나아가는 '포괄적・점진적 환태평양경제동반자협정'(CPTPP) 가입 검토로 우리 농민들에게 남아있는 것은 희망과 기대가 아니라 허탈과 분노밖에 없다"라고 밝혔다.미국에 대해 이들은 "날강도같은 트럼프의 약탈적인 투자 강요와 관세 협박으로 언제 어떻게 콩과 사과가, 쌀과 30개월이상된 소고기가 물밀 듯이 쳐들어 올지 모르는 상황이다"라며 "더 이상 농민들을 괴롭히지 마라. 더 이상 농민들을 희생양으로 삼지 마라는 절규가 곳곳에서 터져나오는 이유이다"라고 강조했다.이들은 "이재명정부는 취임하면서 국민주권정부 출범을 자신있게 선포하였다. 그래서 우리는 다시한번 진심으로 호소한다"라며 "이재명 정부는 국민을 믿고 미국에 당당히 맞서라. 지난 80년 미국에 대한 굴종을 끝내고 주권국가로 당당하게 대응하라"라고 주문했다.미국에 대해 이들은 "대한민국의 경제를 파괴하고 일자리를 빼앗는 노골적인 야욕과 협박을당장 멈추어라. 강요와 협박을 멈추지 않는다면 우리 농민들은 지난 겨울 응원봉의 시민들과 남태령의 연대로 미국과 맞서 싸울 것이다"라고 대응했다.농민들은 "이재명정부는 국민을 믿고 미국에 당당히 맞서라", "동맹이냐 날강도냐 약탈적 투자강요 트럼프를 규탄한다"라고 외쳤다.