바위에 올라 니체의 책을 불 태운 남자, 그 이유가

큰사진보기 ▲임택준 <10월의 바람> 니체의 책을 불태우고 있다 ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲잠봉(P. Jambon) ⓒ 이혁발 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲Ra무용단 <천년의 나무> 홍라무와 우혜정이 즉흥 춤을 추고 있다. ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲까르미네 레타(Carmine Leta) ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲히오끼 유미(Yumi Hioki) ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲이케다 아키라(Akira Ikeda)가 원터드럼의 물을 하늘에 날리는 작품 외 보너스 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이혁발 관련사진보기