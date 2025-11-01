바위에 올라 니체의 책을 불 태운 남자, 그 이유가

제14회 부산국제행위예술제가 "일상의 오브제, 예술이 되다"라는 주제로 10월 31일 시작됐다. 행사 첫날, 태초의 자연 숨결이 남아있는 송도 거북섬에서 여러 퍼포먼스가 펼쳐졌다.
니체를 불태우며 니체가 되자고 주창한다
임택준은 <10월의 바람>이라는 작품에서 니체의 책 <차라투스트라는 이렇게 말했다>의 한 페이지씩 찢어서 불태우더니, 급기야 책 전체를 태워버린다. 그리고 불씨가 담긴 깡통 돌리기를 한다. 쥐불놀이(작가는 '망우리놀이'라 부른다고 한다)다. 니체랑 놀고 있는 것인가?
임택준은 니체의 단어, 니체의 언어를 허공에 날리는 것이라 한다. '니체는 내 친구'라고 쓴 팻말을 들고 나온 것을 보면 니체를 불태워서 사라지게 날려버리는 것이 아니라 니체의 언어가 불티나 연기처럼 온 사방에 퍼트려 나가기를 바라는 듯하다. 니체 책을 불태우며 더욱 처절하게 니체를 말하는 것이다. 니체가 말한 '그리움', '사랑', '분노', '절규' 등에 관한 니체의 언어들이 살아서 꿈틀꿈틀 널리 퍼져나가기를 기원한 것이라 보여진다.
당신은 인생에서 무엇을 채집하고 있나요?
프랑스 출신 독일 거주 작가 잠봉(P. Jambon)은 <Gleaning(수집)>이란 작품을 펼쳤다. 잠봉은 이번에도 자기만의 기구를 만들어서 우리의 일상에 신선한 자극을 주었다. 하얀 천으로 된 여러 개의 신발장을 좌우에 매고 집게를 이용해 자신이 흥미로워하는 물건을 집어 그 상자에 넣었다. 그리고 여기저기 돌아다니며 채집, 수집하였다.
작가는 일상인이 하지 않은 모습, 신선한 형상/행위로 우리들에게 묻는다. 당신은 당신의 인생에서 무엇을 채집하고 있나요? 수집하여 소중하게 간직하고 싶어 하는 것은 무엇인가요?
어떤 예술 장르가 이런 예술을 할 수 있겠는가?
고통을 치유하는 몸짓, 윤슬의 반짝임과 함께 너울대다
Ra무용단은 <천년의 나무>라는 작품을 발표했다. 두 남녀는 공간을 만지고, 끌어안고, 접촉했다가 다시 떨어진다. 떨고, 흔들고 다시 물처럼 흘렀다가 존재의 절정을 찾는다. 이 즉흥 춤은 해변 바위 위에서 자연과 인간이 만나 어우르고, 스미고 교접하였다. 반짝이는 윤슬의 너울거림에 함께 출렁거렸다.
온몸으로 외치는 가자지구의 자유
까르미네 레타(Carmine Leta)는 <GAZA FREE (가자에 자유를)>를 발표했다. 등에 'GAZA FREE'라는 글자를 붙이고 흰 깃발을 펄럭이며 돌아다니는 작업이었다. 10월 24일 현재 가자지구의 주택 92%가 사람이 살 수 있는 상태가 아니라 한다. 이스라엘은 병원, 학교 등에 무차별 폭격을 하였다. 무차별 공격은 UN 구호 차량에까지 포탄을 투하하여 인명피해를 만들었다.
레타는 깃발만 흔든 게 아니라 '가자 프리'라고 목청껏 외쳤다. 타인의 아픔에 공감하는 모든 이들은 이렇게 삶의 터전을 완전히 부숴버리는, 말살 정책 같은 비인간적 행위에 대해 분노하고 함께 소리쳐야 한다.
이 작품은 인간이란 원래 이렇게 잔인한 것인지, 얼마까지 잔인할 수 있는 것인지, 인면수심의 깊이는 어디까지인지를 묻는다. 그 물음이 공감 능력 없는 인간들에게 폐부까지 깊숙이 파고들었으면 좋겠다.
태초의 자연 숨결에 함께 흐르다
히오끼 유미(Yumi Hioki)는 <Momentary Eternity>(찰나의 영원)라는 제목의 작품을 선보였다. 유미는 불붙은 막대를 들고 몸짓을 시작한다. 그 불을 물에 끈 후, 마지막에는 몸 전체가 물에 들어가 유영하며 안온해지는 것으로 끝맺는다.
유미의 몸짓은 아주 오래된 거북섬 바위 위에서 몸에 기억된 고대 인간의 숨결을 불러오는 것이고 그 태초의 자연 호흡과 함께 하는 것이다. 그러므로 거기엔 국적 같은 것은 하잘것없는 것이고, 인간 본연이 가진 신비롭고 처연한 어떤 것의 공통된 기억이 있고 그것의 공유가 있는 것이다. 결국은 따뜻하고 안온한 물웅덩이 속으로 들어가며 최초의 자연, 그 거대한 자연의 호흡에 몸을 맡기며 평온의 바닷속으로 침잠하게 하는 것이다.
히오끼 유미의 작업과 공동으로 이케다 아키라(Akira Ikeda)의 실험음악이 연주되었다. 각 나라의 전통악기와 자신이 만든 악기(부표를 반 잘라 만든 워터 드럼 등), 그리고 루프머신을 이용한 연주가 있었다. 특히 고래의 소리를 녹음해서 틀거나, 화분 식물에 전선을 연결해 식물 에너지를 음악 소리로 변주하며 즉흥적으로 만들어나갔는데 신선한 사운드퍼포먼스였다.
11월 1일(토) 3시에는 부산역에서 행위 실연이 이뤄지고, 2일(일) 1시에는 "AI시대 행위예술의 방향"이라는 주제로 학술행사가 열린다. 3시엔 온천장 어울마당에서 행위 실연이 이뤄진다. 11월 2일부터 11월 21일까지 복합문화예술회관 MERGE?에서 도큐먼트 전시가 이뤄진다. 가을이 시작되는 시점에 당신의 인생을 더욱 풍성하게 해 줄 행위미술이라는 신선한 바람을 맛보기를 권한다.