한국부터 일본, 중국까지... 윤동주 발자취 따라간 작가의 고백

큰사진보기 ▲<윤동주, 80년의 울림>홍미숙 작가는 시인이자 독립운동가였던 윤동주의 삶을 따라 한국, 중국, 일본으로 떠난 여정을 담은 인문에세이를 지난 8월 출간했다. 10월31일 안양시 만안구청 강당에서 출간기념 북콘서트가 열렸다. ⓒ 김은진 관련사진보기

"책을 출간하고 많은 분들이 저에게 전화도 주시고 응원도 해주셨습니다. 아마도 윤동주 시인의 흔적을 따라 한국은 물론 중국과 일본까지 다녀와서 그 노력을 칭찬해 주신 것 같습니다. 저는 윤동주 시인의 <서시>를 가장 좋아합니다. 그래서 이번 책에 3번이나 넣었습니다. 아마도 제가 부끄럼을 많이 타서 그런 것 같습니다."

큰사진보기 ▲홍미숙 작가의 <윤동주, 80년의 울림> 출간기념 북콘서트이재옥 안양예총 회장, 윤경숙 안양시의원, 홍미숙 안양문인협회 명예회장, 김미자 안양문인협회 회장(왼쪽부터)의 모습 ⓒ 김은진 관련사진보기

'서시'의 전시실을 시작으로 '별똥 떨어진 데'의 전시실, '소년'의 전시실, '새로운 길'의 전시실, '자화상'의 전시실, '별 헤는 밤'의 전시실, '종시'의 전시실 등이 있으며, '길', '창' 등의 전시실과 '흐르는 거리'의 전시실까지 10개의 아담한 방에서 윤동주의 삶과 시를 만날 수 있다. (P 56)

바로 이 유고(遺稿)가 잘 보존되어 해방 후 윤동주와 그의 시들이 오늘날 빛나고 있다. (중략) 이 길은 인문 여행의 시간을 가질 수 있는 의미 있는 길이다. 야경도 가슴 설레게 한다. 밤하늘의 별도 하나하나 헤아릴 수 있다. 그러고 보니 윤동주는 북간도 만주부터 남해까지 한반도 전체를 그의 시로 물들게 했다. (P 127)

명동 학교 옛터에 세워진 기념관에는 윤동주를 떠올릴 수 있는 여러 자료가 전시되고 있다. 그 자료들을 하나하나 관람했다. (중략) 그것도 그의 고향 명동촌에서라 그런지 그를 기리는 전시물들이 모두 슬픔으로 다가왔다. 다른 기념관들보다도 이상하리만큼 <명동 학교 옛터 기념관>에서 그를 만나니 우울한 마음이 더했다. (P 152 ~ P154)

윤동주와 송몽규는 연세대학교의 전신인 연희전문학교를 1941년 졸업하고, 1942년에 일본으로 유학을 떠났다. (중략) 둘은 일본으로 유학을 떠나기 위해 도항증명서를 발급받았다. 배를 타고 우리나라를 떠나려면 허락을 받아내야 하기 때문이다. 이때 둘은 창 씨 개명할 수밖에 없었다. (P 201)

파란 녹이 낀 구리거울 속에

내 얼굴이 남어 있는 것은

어느 왕조의 유물이기에

이다지도 욕될까



- 윤동주 <참회록> 중에서

현재의 구치소 건물은 윤동주가 감옥살이했던 후쿠오카 형무소 자리에 다시 지은 건물이다. 그래서 그런지 긴장이 되었다. (중략) 눈물이 핑 돌아 한동안 할 말을 잊었다. 그가 처참한 모습으로 죽어갔을 것을 생각하니 화도 났다. 그곳과 가까이 있는 바닷물이 원망스럽기만 하다. (P 272)

큰사진보기 ▲윤동주, 80년의 울림홍미숙 저 ⓒ 미다스북스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

10월 31일 오후 2시 경기 안양시 만안구청 강당에서 홍미숙 작가의 <윤동주, 80년의 울림> 출간기념 북콘서트가 열렸다.올해는 윤동주 시인의 순국 80년이 된 해이다. 오래전부터 윤동주의 시를 좋아한 홍 작가는 그가 남긴 발자취를 따라 이곳저곳을 찾아다녔다. 윤동주의 시는 홍미숙 작가에게 울림을 주고 스스로를 되돌아보게 만들기 때문이라고 한다. 그녀의 말이다.수줍은 인사말로 강연은 시작되었다. 곧이어 홍미숙 작가의 특유의 담백한 어투로 윤동주 시인을 향한 열정적이며 순수한 여정이 펼쳐졌다.홍미숙 작가는 첫 화면에 윤동주의 연희전문학교 입학 사진을 띄웠다. 그리고 그의 발자취를 찾아 여러 번 서울과 광양을 오갔던 일을 회상했다. 그리고 안양의 문인들과 중국, 일본을 다니며 시인의 발자취를 따랐던 것은 오로지 윤동주의 시에 흠뻑 빠졌기 때문이라고 말했다.이날 강연은 1부, 윤동주의 한국에서의 발자취와 2부, 고향인 중국 명동촌과 일본 유학 시절 시인의 모습 그리고 후쿠오카 감옥에서의 최후 순서로 이어졌다.이재옥 안양예총 회장과 윤경숙 안양시의원, 장명희 안양시의원 등이 내빈으로 참석했고 안양문인협회 회원들의 시 낭송이 이어졌다. 백옥희 시인이 윤동주의 <서시>, 정용채 시인이 <자화상>, 유애선 시인이 유영의 추모시인 <창밖에 있거든 두다리라>를 낭송하였다. 약 2시간에 걸쳐 윤동주 시인의 삶과 시에 흠뻑 빠져드는 강연이었다.홍미숙 작가는 한국에서 윤동주의 향기를 접할 수 있는 다섯 곳을 소개했다. 연세대학교 핀슨관이 첫 번째 장소다. 홍 작가는 이곳이 윤동주의 시가 꽃을 피운 건물이라고 말했다.핀슨관은 1922년부터 1944년까지 연세대학교 기숙사로 이용된 건물로 2020년 12월 30일 윤동주의 103번째 생일에 맞추어 '윤동주기념관'으로 정식 개관했다.윤동주는 이 기숙사에서 1939년 1월 23일 <조선일보>에 산문 <달을 쏘다>를 발표하였다. 그리고 윤주라는 이름으로 시 <유언>, <아우의 인상화>를 <조선일보>에 발표하였다.다음으로 종로구 누상동에 위치한 소설가 '김송의 하숙집'을 소개하였다. 1941년 5월 그믐부터 9월 초 여름방학이 끝날 때까지 4개월 가량 윤동주는 정병욱과 이곳에서 하숙하며 <무서운 시간>, <눈 오는 지도>, <태초의 아침>, <십자가> 등 많은 작품을 썼다.세 번째로 소개한 곳은 인왕산 자락에 위치한 '윤동주문학관'이다. 윤동주는 김송 소설가와 인왕산의 치마바위를 자주 올랐고 주변을 산책하며 시상을 떠올렸다고 한다. '청운수도 가압장'이 문학관으로 변모한 이유 중 하나다. 2012년 개관한 이곳엔 3개의 전시실이 있다. 제1전시실은 그의 생애와 관련된 사진 자료, 친필원고, 우물 등이 있고, 제2전시실은 '열린 우물'로 하늘을 볼 수 있다. 그리고 제3전시실은 '닫힌 우물'로 그의 일대기를 영상으로 감상할 수 있다.네 번째로 시인 윤동주를 떠올리게 하는 곳은 윤동주의 탄생 100주년을 기념하여 그 이듬해인 2018년에 서울특별시 은평구 증산로에 문을 연 '내를 건너서 숲으로 도서관'이다. 인근에 숭실중·고등학교가 위치해 있다. 당시 숭실중학교는 평양에 있었다. 평안남도지사는 1936년 1월 신사참배에 참여하지 않는 숭실중학교 교장의 인가를 취소하고 파면했다. 윤동주는 3월에 친구 문익환과 숭실중학교를 떠나게 되었다.마지막으로 윤동주의 숨결이 남아 있는 곳은 전남 광양의 망덕포구 앞에 자리한 '정병욱 가옥'이다.정병욱은 윤동주의 후배로 일제 학병으로 끌려가기전 본가에 찾아가 어머니께 윤동주의 시들을 간직해 달라고 당부하고 떠났다고 한다.윤동주는 1917년 중화민국 길림성 화룡현 명동촌에서 아버지 윤영석과 어머니 김용 사이에 장남으로 태어났다.홍미숙 작가는 2024년 여름 안양의 문인들과 함께 중국 길림성 연변 조선족 자치주 용정으로 문학기행을 떠났다. 생가가 자리한 용정시의 명동촌을 시작으로 그가 다닌 학교 그리고 그가 잠든 묘소 와 백두산 등을 다녀왔다.홍미숙 작가는 안양의 문인들과 2025년 봄, 윤동주의 마지막 발자국을 따라 일본으로 향했다.윤동주의 일본식 성명은 1942년 1월 29일 히라누마 도쥬, 송몽규는 1942년 2월 12일 소무라 무게이로 바뀌었다고 한다. 윤동주는 창씨 개명하기 5일 전인 1월 24일, 고국에서 쓴 마지막 작품인 <참회록>을 썼다.윤동주는 1944년 '치안유지법 제5조 위반 독립운동 죄'로 체포되었을 당시, 거의 모든 시가 압수되어 처분된 것으로 알려져 있다. 일본 릿쿄대학 유학 시절에 쓴 시 5편이 강처중에게 보내졌다. 덕분에 '흰 그림자', '사랑스런 추억', '흐르는 거리', '쉽게 쓰여진 시', '봄'이 남아있다.홍미숙 작가는 윤동주가 생을 마감한 후쿠오카 형무소를 마지막으로 윤동주의 순국 80주년을 추모하는 여정을 마무리했다.윤동주 시인을 찾아 떠난 여정이 더 궁금하다면 홍미숙 작가의 <윤동주, 80년의 울림>을 읽어보시길. 홍미숙 안양문인협회 명예회장은 <마중나온 행복> 등 수필집 8권과 <왕이 되지 못한 비운의 왕세자들> 등 역사서 7권을 출판했다. 오는 11월 18일, 오전 10시~12시까지 안양시 석수도서관에서 홍미숙 작가의 <윤동주, 80년의 울림> 특강이 예정되어 있다.