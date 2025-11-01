여순사건 당시 여수지역 교회들 발자취 따라가보니

큰사진보기 ▲여순사건의 학살지 형제묘여수 만성리 형제묘 앞에서 추모 기도 중인 지역NCC전국협 회장단 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수제일교회여수제일교회 전경 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수제일교회 110년사여수제일교회가 지난 2018년 펴낸 110년사 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲여순사건 이후 사라진 이윤심 집사이윤심 집사(맨 왼쪽)와 김필신 집사(중앙), 한대식 목사의 부인(맨 오른쪽) ⓒ 여수제일교회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김형도 목사 회고록김형도 목사의 회고록 <복의 근원>(1979). 김형도 목사는 여순사건 당시 서울YMCA 간사로 활동하던 중 여수에 내려와 여순사건에 휘말렸다가 극적으로 살아남아 여수지역에서 탈출했고 자신이 겪은 경험을 바탕으로 그해 말에 "여수의 풍란을 겪고 와서"라는 글을 남겼다. 대한민국 최초로 군종감을 역임하였고 캐나다로 이민을 떠났다. ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문 에도 실립니다.

지난 10월 16일, 지역NCC전국협의회 회장단 모임이 전남 여수에서 열렸다. 회장단은 여순사건 제77주기를 맞아 추모기도회를 드린 뒤 간단한 회의를 진행하고, 여순사건 관련 유적지를 둘러보았다. 약 20여 명의 참석자들은 여순의 비극이 서린 네 곳의 현장을 살펴보며 당시의 아픔을 되새겼다. 이날 유적지 해설은 내가 맡았다. 각 장소에서 설명을 이어가던 중, 한 참석자가 물었다."여순사건 당시 여수 지역 교회는 무엇을 했나요?"나는 선뜻 대답하기 어려웠다. 아는 바가 많지 않았기 때문이다. 그래서 이렇게 답했다."저도 그 점이 궁금합니다. 지금 조금씩 알아보는 중입니다. 앞으로 우리 전남동부NCC가 관심을 가지고 조명해 보려 합니다."여순사건 때 여수 지역의 교회와 기독교인들이 어떤 역할을 했는지 밝히려면 기록과 증언을 가능한 한 많이 모아야 한다. 특히 77년 전 여수에 어떤 교회들이 있었는지부터 확인하는 일이 시급하다.현재 확인되는 여수 지역의 초기 교회는 율촌의 장천교회, 여수 애양원교회, 여수제일교회, 나진교회 등이다. 이들 교회는 여순사건 당시 이미 설립돼 있었으며, 사건과 직·간접적인 관련을 지닌 것으로 보인다. 그중에서도 올해로 119년의 역사를 맞은 여수제일교회의 발자취를 먼저 살펴보기로 했다.지난 10월 30일 오후, 여수제일교회를 방문해 주명준 교수가 집필한 <여수제일교회 110년사 1906~2018>(비매품, 2018)을 구했다. 여순사건 당시의 서술은 자세하지 않아 아쉬웠으나, 그 속에서 눈에 띄는 인물들이 있었다. 박재수 장로, 유종석 집사, 그리고 이윤심 집사가 그들이다.1948년 10월 여순사건이 일어날 당시, 여수제일교회의 이름은 '여수읍교회' 혹은 '여수교회'였으며, 담임목사는 제6대 교역자 김상두(金相斗) 목사였다. 지금은 여수의 대표적 대형 교회 중 하나지만, 당시에는 장로 4명, 집사 14명의 소형 교회였다. 그럼에도 유치원과 주일학교, 영신학교를 운영하며 교육선교 활동을 활발히 펼쳤던 것으로 보인다.<교회사>에 따르면 박재수 장로는 고흥 도화면 출신으로, 여수로 이주해 살았다. 어느 날 여수읍교회 앞을 지나가다 부흥회에 참석한 일을 계기로 교회에 다니기 시작했다. 그는 쉐핑 선교사가 설립한 전주한예정성경학교(현 한일장신대학교) 출신인 김필신과 결혼했다. 김필신은 순천의 한약사 집안 출신으로, 부유한 가정에서 성장했고 중국 산둥으로 선교사로 나가려 준비하던 신앙인이었다.박 장로는 1938년 서리집사로, 1944년경 장로로 장립되었다. 그해 신사참배를 거부해 여수경찰서에 구금되었고, 해방될 때까지 옥고를 치렀다.해방 이후에는 하이스기선회사 수입과장으로 근무하다가 여수 중심지에 문방구, 지물포, 철물점, 화학품 판매업, 비누공장 등을 운영하며 성공한 사업가로 자리 잡았다. 여수YMCA 회장도 지냈다. 그의 아내 김필신은 중앙유치원 원감으로 봉직하며 여수의 대표적인 여성 지도자로 활약했다.당시 신탁통치 반대운동의 중심이던 독립촉성중앙협의회(이승만 계열)와 신탁통치반대국민총동원위원회(김구 계열)가 통합해 '독촉국민회'를 결성했는데, 박 장로는 김구와 인연을 맺고 독촉국민회에서 활동했다. 그러나 김구가 암살된 이후에는 정치 활동을 중단했다.1948년 10월 19일 여순사건이 발발하자, 이윤심 집사가 박 장로의 집을 찾아와 "빨리 피신하라"고 알려주었다. 덕분에 박 장로는 목숨을 건질 수 있었다. 이윤심 집사는 여수유치원과 영신학교의 피아노 반주자이자, 1943년 주일학교 유년부 교사로 김필신 원장과 함께 일했던 인물이었다.1948년 1월 4일 당회는 14명의 서리집사를 지명했는데, 그 가운데 유종석과 이윤심의 이름이 포함돼 있었다. 그러나 여순사건 직후인 1949년 1월 1일 발표된 새 직원 명단에서 두 사람의 이름은 빠지고, 김은식과 이온유가 그 자리를 대신했다. 교회사에는 "유종석 집사에 대해서는 정확한 정보를 알기 어렵지만, 이윤심 집사는 불행히도 좋지 않은 일에 깊이 관여되어 교회를 떠났다"고 기록되어 있다.또한 "중앙동, 충무동 일대에서 상업에 종사하던 교인들의 집과 상점이 모두 불에 타 재산상 손실이 막대했다"고 전하며, "박재수 장로의 12간짜리 상점도 불타버렸다"고 덧붙였다. 이어 "공산당의 여성부장이었던 이윤심이 박재수 장로에게 피신을 권유해 그의 생명을 구했다"고 서술했다. 이 기록으로 보아, 이윤심 집사가 여순사건 발발 직후 조직된 여수인민위원회에서 여성부장으로 활동했음을 알 수 있다.이후 그녀의 행적은 전해지지 않는다. "교회를 떠났다"는 짤막한 언급만 있을 뿐인데, 당시 토벌군의 진압 과정에서 부역자로 처형당했을 가능성이 높다. 유종석 집사 또한 같은 시기 행방이 끊긴 것으로 보아, 사건 와중에 사망했거나 타지로 피란했을 것으로 추정된다.한편, 박재수 장로는 사건 이후 토벌사령관 송호성의 참모로 발탁돼 활동하며 "무고하게 잡혀 온 사람들, 특히 기독교 신자들의 생명을 많이 구해주었다"고 <교회사>는 기록한다. 그러나 그가 실제로 어떤 신자들을 구했는지, 혹은 이윤심이나 유종석을 구명하려 했는지는 전해지지 않는다.당시 담임목사였던 김상두 목사의 고초에 대해서는 김형도 목사의 회고록 <복의 근원>(한국기독교문학연구소출판부, 1979)에 짧게 언급된다. 김형도 목사는 서울 YMCA 간사로 활동하던 중 우연히 여수를 방문했다가 사건에 휘말려 여러 차례 죽을 고비를 넘겼다. 그는 회고록에서 "봉기군에 붙잡혀 매를 맞고 있던 여수교회 김 목사를 보았다. 그는 책가방을 든 채 엎드려 기도하는 모습이었다"고 적고 있다. 여기서 '김 목사'는 여수읍교회 '김상두 목사'를 말한다.김상두 목사는 구타를 당했으나 처형되지는 않았고, 이후 1953년 3월까지 여수읍교회를 섬기며 교회 부흥의 기틀을 다졌다.여순사건은 이념의 비극이자 지역 공동체의 큰 아픔이었다. 그러나 그 속에서도 신앙의 이름으로 서로를 구하려 했던 사람들, 혹은 신앙과 이념의 갈림길에서 고뇌했던 교인들의 흔적이 남아 있다. 여수의 교회들은 그 상처의 현장을 다시 기억함으로써, 신앙이 인간의 생명을 지키는 길이었는지, 혹은 침묵의 방관이었는지를 되묻고 있다.