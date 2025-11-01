색종이 두 팩에... '세 살 버릇'이 소환됐습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
손끝으로 무언가를 만들던 때가 있었다. 색종이, 실, 진흙, 풀냄새. 그 시절의 나는 하루 종일 손으로 세상을 만들었다. 하지만 언제부턴가 손끝은 마우스와 키보드 자판만 기억하게 됐다. 손으로 무언가를 만드는 대신, 머리로만 생각하고 판단하는 날들이 이어졌다.
세 살 버릇이 여든까지 간다지만, 손끝의 감각은 그렇게 쉽게 따라오지 않았다. 어릴 적에는 하루 종일 색종이 한 장으로 놀던 내가, 지금은 개구리 하나 접는 법도 가물가물하다. 근 몇 십년 동안 종이접기 보다 종이에 써져 있는 문제를 푸는 것이 더 중요했던 날들을 살아왔기 때문일까? 초등학교 때는 종이접기 자격증 2급까지 땄던 나인데, 이제는 그 쉬운 개구리 접기조차 헷갈린다.
며칠 전, 문구점에서 우연히 색종이 코너 앞에 섰다. 평소였다면 그냥 지나쳤을 텐데 이상하게 그날은 발걸음이 멈췄다. 그렇게 나는 작은 학접기용 색종이를 두 팩이나 사서 집에 돌아왔다. 거의 10년 만에 다시 손에 쥔 색종이는 낯설었다. 도안을 봐도 접는 순서가 헷갈리고, 종이를 어떤 방식으로 펼쳐야 하는지도 가물했다. 몇 십년 전의 나는 도안 없이도 원하는 모양을 어떻게 접은 걸까. 예전엔 눈 감고도 접던 학 한 마리를 10분 넘게 끙끙대며 접었다. 그런데 신기하게도 종이를 하나씩 접을 때마다 마음이 차분해졌다.
그날 이후로 나는 가방에 작은 학 종이를 넣고 다닌다. 공부하다가 머리가 복잡할 때면 종이를 꺼내 접는다. 종이접기를 시작하면 오로지 종이와 나만 남는다. 그 순간 만큼은 다른 생각이 사라진다. 흔히들 무언가에 집중하면 그 외의 것은 신경이 안 써지고 오로지 그 행위에 몰입하게 된다고들 하는데, 나에게는 그것이 종이접기였나 보다.
함께 공부하던 친구가 그런 나를 빤히 보며 물었다.
"너 그거 왜 해?"
"그냥 아무 생각 안 하고 싶어서."
내가 종이를 하나 더 건네자 친구도 함께 접기 시작했다.
"와, 나 종이접기 안 한 지 진짜 오래됐다."
"나도 다시 시작한 지 일주일 됐어."
우리는 그렇게 공부한다고 펼친 프린트와 노트북을 밑에 깔고, 그 위에서 종이를 접었다. 나는 1주일 동안 연마한 고급 개구리 접기 기술을 친구 앞에서 선보였다. 친구도 열심히 따라하더니 어느새 완전히 몰입해서 학까지 접고 있었다.
종이접기는 마음을 담는 일이다. 예전엔 예쁘게, 많이 접는 게 중요했다면 지금은 그저 접는 그 시간이 좋다. 손끝에 마음을 담아 천천히 접다 보면, 종이는 어느새 제 모양을 찾아간다. 그 과정을 보고 있으면 나도 조금씩 모양을 찾아가는 기분이 든다. 잘한다는 건 완벽하게 만드는 게 아니라, 오래 좋아하는 일 아닐까. 조금 엉성해서 뛰지 못하는 내 종이 개구리가 마냥 웃기기만 하다.
어릴 때의 나는 '어떻게 하면 더 많이 잘 접을까'를 고민했지만, 요즘의 나는 그저 종이를 접는 그 짧은 시간이 좋다. 손끝에 마음을 담아 천천히 접다 보면 종이는 어느새 제 모양을 찾아간다. 완벽하게 반듯한 대칭의 모양은 아니지만, 그걸 보고 있으면 나 자신도 얼추 모양을 갖춰가는 듯한 기분이 든다. 어쩌면 잘한다는 건 완벽하게 만드는 일이 아니라, 그 일을 꾸준히 좋아하는 일인지도 모르겠다. 이날 접은 고양이 금세 구겨졌지만 이상하게 버릴 수가 없었다. 필통 바닥에 깔려있는 고양이가 서툴지만 정이 간다.
종이를 접는 동안에는 특별한 생각을 하지 않아도 괜찮다. 색종이 한 장이 손끝을 거치며 모양을 얻듯, 우리의 마음도 그렇게 천천히 다듬어지는 게 아닐까. 접고 펴는 일을 반복하다 보면 어느새 단단해진 무언가가 나를 맞이해주니까. 그것이 종이로 만든 개구리일 수도, 나비일 수도, 혹은 내 마음 그 자체일 수도 있다.
세 살 버릇이 여든까지 간다는 말이 괜히 생긴 게 아니다. 어릴 적 손끝에 익은 '좋아하는 일'은, 시간이 흘러도 결국 나를 다시 비슷한 자리로 데려다준다. 그 자리는 예전 그대로는 아니지만, 그때보다 조금 더 자란 내가 앉아 있다. 완전히 다른 자리는 아니다. 종이 한 장처럼, 접었다가 펼쳐도 본래의 주름은 남아 있는 법이다.
세 살의 버릇은 낡은 게 아니라, 잠시 접어둔 내 마음의 한 주름이었다.
11월, 다들 잠시 묻어두었던 세 살의 버릇을 펼쳐보는 건 어떨까.