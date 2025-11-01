색종이 두 팩에... '세 살 버릇'이 소환됐습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"너 그거 왜 해?"

"그냥 아무 생각 안 하고 싶어서."

"와, 나 종이접기 안 한 지 진짜 오래됐다."

"나도 다시 시작한 지 일주일 됐어."

손끝으로 무언가를 만들던 때가 있었다. 색종이, 실, 진흙, 풀냄새. 그 시절의 나는 하루 종일 손으로 세상을 만들었다. 하지만 언제부턴가 손끝은 마우스와 키보드 자판만 기억하게 됐다. 손으로 무언가를 만드는 대신, 머리로만 생각하고 판단하는 날들이 이어졌다.세 살 버릇이 여든까지 간다지만, 손끝의 감각은 그렇게 쉽게 따라오지 않았다. 어릴 적에는 하루 종일 색종이 한 장으로 놀던 내가, 지금은 개구리 하나 접는 법도 가물가물하다. 근 몇 십년 동안 종이접기 보다 종이에 써져 있는 문제를 푸는 것이 더 중요했던 날들을 살아왔기 때문일까? 초등학교 때는 종이접기 자격증 2급까지 땄던 나인데, 이제는 그 쉬운 개구리 접기조차 헷갈린다.며칠 전, 문구점에서 우연히 색종이 코너 앞에 섰다. 평소였다면 그냥 지나쳤을 텐데 이상하게 그날은 발걸음이 멈췄다. 그렇게 나는 작은 학접기용 색종이를 두 팩이나 사서 집에 돌아왔다. 거의 10년 만에 다시 손에 쥔 색종이는 낯설었다. 도안을 봐도 접는 순서가 헷갈리고, 종이를 어떤 방식으로 펼쳐야 하는지도 가물했다. 몇 십년 전의 나는 도안 없이도 원하는 모양을 어떻게 접은 걸까. 예전엔 눈 감고도 접던 학 한 마리를 10분 넘게 끙끙대며 접었다. 그런데 신기하게도 종이를 하나씩 접을 때마다 마음이 차분해졌다.그날 이후로 나는 가방에 작은 학 종이를 넣고 다닌다. 공부하다가 머리가 복잡할 때면 종이를 꺼내 접는다. 종이접기를 시작하면 오로지 종이와 나만 남는다. 그 순간 만큼은 다른 생각이 사라진다. 흔히들 무언가에 집중하면 그 외의 것은 신경이 안 써지고 오로지 그 행위에 몰입하게 된다고들 하는데, 나에게는 그것이 종이접기였나 보다.함께 공부하던 친구가 그런 나를 빤히 보며 물었다.내가 종이를 하나 더 건네자 친구도 함께 접기 시작했다.우리는 그렇게 공부한다고 펼친 프린트와 노트북을 밑에 깔고, 그 위에서 종이를 접었다. 나는 1주일 동안 연마한 고급 개구리 접기 기술을 친구 앞에서 선보였다. 친구도 열심히 따라하더니 어느새 완전히 몰입해서 학까지 접고 있었다.종이접기는 마음을 담는 일이다. 예전엔 예쁘게, 많이 접는 게 중요했다면 지금은 그저 접는 그 시간이 좋다. 손끝에 마음을 담아 천천히 접다 보면, 종이는 어느새 제 모양을 찾아간다. 그 과정을 보고 있으면 나도 조금씩 모양을 찾아가는 기분이 든다. 잘한다는 건 완벽하게 만드는 게 아니라, 오래 좋아하는 일 아닐까. 조금 엉성해서 뛰지 못하는 내 종이 개구리가 마냥 웃기기만 하다.어릴 때의 나는 '어떻게 하면 더 많이 잘 접을까'를 고민했지만, 요즘의 나는 그저 종이를 접는 그 짧은 시간이 좋다. 손끝에 마음을 담아 천천히 접다 보면 종이는 어느새 제 모양을 찾아간다. 완벽하게 반듯한 대칭의 모양은 아니지만, 그걸 보고 있으면 나 자신도 얼추 모양을 갖춰가는 듯한 기분이 든다. 어쩌면 잘한다는 건 완벽하게 만드는 일이 아니라, 그 일을 꾸준히 좋아하는 일인지도 모르겠다. 이날 접은 고양이 금세 구겨졌지만 이상하게 버릴 수가 없었다. 필통 바닥에 깔려있는 고양이가 서툴지만 정이 간다.종이를 접는 동안에는 특별한 생각을 하지 않아도 괜찮다. 색종이 한 장이 손끝을 거치며 모양을 얻듯, 우리의 마음도 그렇게 천천히 다듬어지는 게 아닐까. 접고 펴는 일을 반복하다 보면 어느새 단단해진 무언가가 나를 맞이해주니까. 그것이 종이로 만든 개구리일 수도, 나비일 수도, 혹은 내 마음 그 자체일 수도 있다.세 살 버릇이 여든까지 간다는 말이 괜히 생긴 게 아니다. 어릴 적 손끝에 익은 '좋아하는 일'은, 시간이 흘러도 결국 나를 다시 비슷한 자리로 데려다준다. 그 자리는 예전 그대로는 아니지만, 그때보다 조금 더 자란 내가 앉아 있다. 완전히 다른 자리는 아니다. 종이 한 장처럼, 접었다가 펼쳐도 본래의 주름은 남아 있는 법이다.세 살의 버릇은 낡은 게 아니라, 잠시 접어둔 내 마음의 한 주름이었다.11월, 다들 잠시 묻어두었던 세 살의 버릇을 펼쳐보는 건 어떨까.