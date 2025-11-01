큰사진보기 ▲기념사진’제주-서울 해저고속철도 세미나에 참가하여 기념사진을 찍는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲송창권 도의원인사말을 하는 송창권 제주도의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲고창남주제발표 하는 고창남 제주건설환경포럼 회장(필자) ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲강진동주제발표를 하는 강진동 스튜디오갈릴레이 부사장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론자들과 발표자들토론에 임하는 토론자들과 발표자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲안종배좌장을 맡은 안종배 제주세계미래발전포럼 회장 ⓒ 고창남 관련사진보기

한동안 제주도에서 논의가 잠잠하던 '제주-서울 해저고속철도'에 대한 논의가 공론화되기 시작했다.제주세계미래발전포럼(대표회장 안종배)은 지난 30일 한국철도학회(회장 김재문)와 함께 제주시 메종글래드호텔에서 '미래철도 교통인프라 구축 정책세미나'를 열고 제주-서울 해저고속철도의 당위성과 추진 전략 등을 논의했다.이날 세미나에는 장정언 전 국회의원과 송창권 제주도의원(제주도의회 더불어민주당 원내대표)을 비롯한 제주 지역 오피니언 리더 100여 명, 박채옥 한국철도연구원장 등 관련 전문가 20여 명이 참석해 약 2시간 반 동안 열띤 토론을 벌였다.인사말에 나선 송창권 제주특별자치도의원(도의회 더불어민주당 원내대표)은 "요즘 제2공항을 둘러싸고 도내에서 많은 논란이 이어지고 있는데, 그 문제가 해결된 뒤에야 다른 교통수단의 대체 가능성을 논의할 수밖에 없는 현실이 안타깝다"고 말했다. 이어 "왜 제주도에서는 해저고속철도 이야기가 나오지 않는지 아쉽다"며 "철도는 100% 국영사업이기 때문에 제주도 재정을 걱정할 필요가 없고, 항공처럼 수익이 나야 운항하는 민간사업과는 다르다"고 강조했다.그는 또 "제주의 우수한 농수산물을 어떻게 물류비를 줄이면서 경제적으로 유통할 수 있을지 고민할 때, 해저고속철도가 그 해답이 될 수 있다"고 주장했다. 마지막으로 "영불해저터널도 백 년에 걸쳐 완성된 만큼, 제주 해저고속철도도 50년이든 100년이든 반드시 실현되길 바란다"고 말했다.송 의원은 "제주도의 지속 가능한 발전을 위해서는 해저고속철도 논의가 더 이상 선택이 아니라 필수 과제가 됐다"면서 "제주-서울 해저고속철도는 단순한 교통 인프라를 넘어, 미래 제주도 물류·관광·산업 전반의 균형 발전을 이끌 핵심 동력이 될 것"이라고 강조했다.이날 세미나에서 좌장을 맡은 안종배 국제미래학회장은 인사말에서 "이번 세미나는 제주-서울 해저고속철도 사업을 오는 2035년 제6차 국가철도망계획에 포함시킬 수 있을지를 논의하는 첫 출발점"이라고 밝혔다. 그는 "전 세계적으로 하이퍼루프 등 미래 초고속철도 산업이 상용화 단계에 들어서는 2036년부터 2045년 사이, 제주-서울 해저고속철도 건설이 국가계획에 반영되려면 제주도 차원의 공론화가 반드시 필요하며, 오늘 세미나가 그 시발점이 될 것"이라고 말했다.이어서 그는 "이 사업은 단순히 수익성을 따질 문제가 아니라 제주도민의 행복과 미래 발전을 중심에 두고 검토해야 한다"며 "경제성뿐 아니라 기후위기 대응, 국가균형발전, 미래 철도산업 선도, 일자리 창출, 청년 세대의 비전 제시 등 다양한 측면을 함께 고려해야 한다"고 강조했다. 또한 "섬 정체성 훼손, 관광 악화, 해저환경 파괴, 방문객 과밀, 낮은 수익성, 제2공항 추진 영향 등 반대 의견도 존중하며 폭넓은 공론화가 필요하다"고 덧붙였다.본격적인 세미나에 들어가서 맨먼저 주제발표에 나선 필자(제주건설환경포럼 회장)는 '제주-서울 해저고속철도, 왜 필요한가'라는 주제로 발표를 했다. 필자는 주제발표에 앞서 "여러분은 겨울에 제주에 갔다가 발이 묶여 비행기를 못 타본 적 있으신가요?"라는 질문으로 논의를 시작했고 참석한 청중들은 "예"라고 화답했다.이어서 필자는 며칠 전 한 세미나에서 들은 이야기를 꺼냈다. "제주 경제 침체의 원인 중 하나는 '물가 상승'이라고 하는데, 정작 물가 상승의 원인인 '물류비'에 대한 얘기는 없었고 '제주 관광의 질적 전환'을 얘기하더군요. 물류비를 근본적으로 낮추려면, 이제는 해저고속철도 같은 대담한 해결책을 고민해야 할 때"라고 주장했다.필자는 "제주 접근 교통수단은 99%가 항공 교통"이라는 말로 현재 제주 교통의 문제점을 제기하면서 "국제항공운송협회(IATA)에 따르면 지난해 제주-서울 간 항공 이용객은 1320만 명으로 세계에서 가장 많았다. 제주공항 항공편 지연율은 2023년 23.7%에서 지난해 30.1%로 증가했다"고 강조했다.이어서 필자는 "항공과 해상 교통은 모두 기상에 취약하다"며 "이는 관광과 물류, 의료 등에 불균형을 초래한다. 물류 배송 지연, 항공권·선박 예약 차질 등 교통 불확실성으로 인한 경제적 손실은 증가하고 있다"고 주장했다.그러면서 필자는 제주-서울 해저고속철도가 필요한 이유로 물류비 절감, 물가 안정, 국토 균형 발전, 지역 경제 활성화, 항공 운송 한계 극복, 환경 측면에서 탄소중립에 적합한 교통수단, 육해공Total 첨단 모빌리티 시스템 구축 등을 꼽았다.필자는 제주 관광객들의 불만 요소 중 하나가 "왜 이렇게 제주 물가가 비싸냐" 하는 것이라고 지적하면서 해저고속철도 도입으로 제주-수도권 간 당일 물류 운송체계를 구축하고 육상 철도 수준의 물류비용이 가능하며 이는 물가 안정에 직접적으로 기여한다고 강조했다. 그러면서 필자는 "해저고속철도 도입은 단순한 교통망 확장이 아닌, 제주 물가 안정과 경제 순환의 열쇠이다"라고 정리했다.이어서 "고속철도는 기상과 무관한 거의 전천후 교통수단으로, 고정된 시간표에 정시성이 97%이상으로 우수하며 역 도심 접근성이 우수하다"고 강조했다.필자는 또한 "현재 제주는 항공기에 의존한 이동으로 다양한 문제점이 발생하고 있는데, 기상 악화에 의한 항공기 지연 및 결항, 제주공항으로의 수요집중에 의한 항공 좌석난, 공항 주차난, 긴급 이송 문제 등이 발생하고 있다"고 지적했다.또한 수도권과 제주를 직접 고속철도로 연결함으로써 지역균형발전 및 지역 간 연결 강화에도 이바지한다고 필자는 강조했다.뿐만 아니라 탄소배출량 비교도 제시했다. "고속철도는 1인당 6g/km의 CO₂를 배출하지만 항공은 255g/km에 달한다"며 "프랑스는 고속철도로 2시간 30분 이하 이동이 가능한 구간의 항공편을 금지하는 법을 시행 중"이라고 소개했다.또한 그는 북극항로 상용화로 인한 교통·물류 전략 변화에 대비해 "제주를 중심으로 해저철도(육)–북극항로(해)–항공(공)을 연계한 '육해공 토탈 첨단교통시스템(Total Advanced Transport System)'을 구축해야 한다"고 제안했다.이 시스템은 제주가 동북아 교통 허브로 도약하고, 대한민국이 대륙과 해양을 잇는 '초연결형 물류국가'로 발전하는 기반이 될 것이라고 전망했다.필자는 또한 제주도가 추진 중인 수소트램 사업을 AI 기반 통합 모빌리티 서비스(MaaS)로 전환하여 Door-to-Door(문전수송) 서비스를 실현하고, 공항·신항·관광지를 잇는 도시교통망을 구축할 필요성을 강조했다.육해공Total 첨단 모빌리티 시스템 구축함으로써 기대되는 효과는 도민 삶의 질 측면에서 교통비 절감, 기상 문제 극복, 물가 안정을 기대할 수 있고 관광 측면에서는 체류형 관광 증가 및 관광지 간 이동 효율 증대가 기대된다고 필자는 예측했다.또한 물류 측면에서 빠르고 안정적인 공급망을 구축할 수 있고 제주가 해저고속철도,–북극항로,–항공을 입체적으로 통합하는 토탈 교통시스템의 시발점이 된다면, 대한민국은 대륙과 해양을 아우르는 초연결형 물류국가로 발전할 수 있다고 강조했다.필자는 향후 추진전략으로 단계별 추진 로드맵을 구축하여 제주-서울 해저고속철도를 국가철도망구축계획에 반영하고, 환경영향평가 외 지진 리스크·해양생태 등을 검토하고 재원조달 문제 해결 방안 마련 등을 제시했다.필자는 마지막으로 "지금이 논의를 시작할 때"라며 "해저고속철도가 실현되면 제주는 유라시아 대륙철도의 실질적 기점이 도약할 것이며 물류비 절감으로 제주물가 안정에 기여할 것"이라고 힘주어 말했다.두번째로 주제발표를 한 강진동 스튜디오갈릴레이 부사장은 '철도-DRT 연계 교통플랫폼 개발·실증'을 주제로 발표했고, 철도와 맞춤형 대중교통(DRT)을 결합한 미래형 통합 교통모델을 제안했다.강 부사장은 먼저 DRT는 수요응답형 교통서비스로 정해진 노선과 운행시간표 없이 이용자가 원하는 시간과 장소에서 차량을 호출하여 이용할 수 있는 수요응답형 교통 서비스를 말한다고 소개했다. 그러면서 DRT는 농어촌지역을 넘어 도시지역으로 확산되고 있으며 기존대중교통을 빠르게 대체하고 있다고 했다.강 부사장에 의하면 DRT시장의 성장이 가속화되고 있으며, '25년~'30년 연평균 20.1% 성장률을 기록할 것으로 전망된다고 한다. 그러면서 미주와 유럽이 DRT 시장을 선도하고 있으며 우리나라에서는 신도시 및 교통불편 지역을 중심으로 도입을 확대하고 있다고 했다.그는 국내에서는 천안 등에서 DRT 도입 후 철도 이용객이 10~12% 증가했으며, LA·휴스턴·시드니 등 해외 도시에서도 대중교통 수요 확대에 기여했다고 설명했다.강 부사장은 마지막으로 "제주에서도 해저고속철도와 옵서버스(DRT)를 연계하면 교통 사각지대 해소와 뚜벅이 여행 활성화 등 새로운 교통 패러다임을 열 수 있다"고 말했다.이어진 패널토론에서는 △이창운 한국교통연구원 전 원장 △김덕문 전 제주도농업단체협의회 전 회장 △현덕규 제주도 해상물류 전문 변호사 △노준기 한국철도공사 경영연구처장이 참여해 교통·관광·물류·법률·기술 등 다방면의 시각에서 제주도 교통 인프라 미래 전략을 제시했다.이창운 전 원장은 "2011년 제주연구원 조사에서도 70%가 해저철도 찬성 의견을 냈다"며 "항공과 해상은 기상에 취약하지만 육상 연계 교통이 확보되면 지속가능성이 커진다"고 말했다.그는 "제2공항과 해저터널은 대립 개념이 아니라 상호보완적 인프라"라며 "공항·항만·철도가 연결되는 '트라이포트 시스템'이 제주 교통의 미래"라고 제안했다.객석 토론에서도 다양한 계층의 의견이 나왔다. 김순두 전 제주MBC 사장은 "25년 전 정주영 현대그룹 회장과 대화에서 이미 해저터널 필요성을 절감했다"며 제주 해저터널 제안의 역사적 배경과 효과를 설명했다. 또 교통대 1학년 학생은 "제주의 물류 시스템 개선과 미래산업 발전을 위해 해저터널은 필수 인프라"라고 말했고, 김태관 제주문화예술진흥원 전 원장은 "해저터널은 기후에 구애받지 않고 제주도가 세계적인 문화·예술 행사 개최와 교류를 가능케 할 기반"이라며 문화예술적 효과도 제시했다.참석자들은 찬반을 넘어 제주도의 미래 발전과 도민 삶의 질 향상을 위한 제주-서울 해저터널에 대한 미래지향적이고 실질적 논의가 필요하다는 데 의견을 모았다.이날 세미나는 제주가 대한민국 국가 교통체계의 혁신 거점으로 부상하고, 해양과 대륙을 잇는 새로운 교통 중심지로 도약할 비전을 제시한 의미 있는 장이었다.