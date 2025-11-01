▲박라정 화가와 만나는 우리의 좋은 이웃들 박라정 화가가 지난해에 이어 우리 주변 좋은 이웃들의 아름다운 모습을 선보인다. ‘좋은이웃 SERIES Ⅱ’는 박 화가의 15번째 개인전이자 지난 2019년 서산시의 원도심에 아트토픽의 문을 연 후 4번째 관객과의 만남이다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲박라정 화가는 아트토픽 갤러리를 개관한 후 작품활동과 미술을 활용한 원도심 살리기 등 다양한 시도를 병행하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

박라정 화가가 지난해에 이어 우리 주변 좋은 이웃들의 아름다운 모습을 선보인다.'좋은이웃 SERIES Ⅱ'는 박 화가의 15번째 개인전이자 지난 2019년 서산시의 원도심에 아트토픽의 문을 연 후 4번째 관객과의 만남이다.이번 전시회에서도 박 화가는 ▲개구리를 찾아라 ▲여인천하 ▲수줍은 영수씨 ▲대지의 여신 ▲엔텔레케이아 ▲영롱하게 빛나는 것 ▲너를 존중해 ▲Here & Now ▲보호색 ▲개구쟁이 넝쿨더미 ▲비처럼 음악처럼 ▲알고 보면 괜찮은 언니 ▲수국을 닮은 여인 ▲핑크빛 설레임 ▲소녀시대 ▲화가의 꽃다발 ▲쇼파 등의 작품을 통해 이웃과의 행복을 꿈꾼다.박 화가는 수많은 고단한 붓질을 통해 미생을 완생으로 만들었다. 완성되지 못한 작품은 수장고에도 관객의 마음에도 저장할 수 없는 탓에, 수고로움을 마다하지 않은 것이다.박라정 화가는 "스스로를 속이지 않고 본래의 나를 만나니 비로소 그림이 그림을 그리고, 어렵고 답답했던 미완의 것들이 이제 자유로워진다"면서 "모든 순간을 살아가는 이 달콤한 일상을 친숙한 이웃들과 더불어 행복하고 싶다"고 말했다.경희대 대학원에서 서양화를 전공한 박라정 화가는 1998년 대한민국청년비엔날레를 시작으로 많은 정기전과 그룹전, 아트페어 등에 참여했다. 또한 열악한 서산 지역의 미술 활성화를 위해 아트토픽 갤러리를 개관한 후 작품활동과 미술을 활용한 원도심 살리기 등 다양한 시도를 병행하고 있다.