"청소년 인권과 성장 위해 더 많은 의견 내겠다"

큰사진보기 ▲2022년 10월 30일 한국청소년정책연대 7주년 기념식에서 발언 중인 이영일 한국청소년정책연대 공동대표 ⓒ 차원 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국청소년정책연대가 지난 5월 대선 청소년정책 공약 과제를 발표하고 있다. ⓒ 차원 관련사진보기

청소년 인권과 청소년지도자 권익 보호, 청소년정책 강화를 제시하며 비제도권 청소년단체로 활동해 온 한국청소년정책연대(아래 정책연대)가 31일로 창립 10년을 맞는다.정책연대는 지난 2014년 4월 16일 발생한 세월호 참사가 창립의 배경이 됐다. 충격을 받은 청소년지도자들이 '우리가 청소년들의 안전과 인권을 적극적으로 지켜야 한다'며 나섰고, 같은 해 5월부터 1년여동안 800여 명의 청소년 지도자들과 시민들이 발기인으로 참여하며 2015년 10월 31일 흥사단 강당에서 창립했다.창립 당시부터 지금까지 정책연대를 이끈 사람이 있다. 서울시청소년수련시설협회 사무국장과 서울시교육청 학생인권위원, 서울시 어린이청소년인권위원을 역임하고 현재 서울흥사단 감사와 흥사단본부 공의원을 맡고 있는 이영일(55) 공동 대표다. 창립 때부터 지금까지 자리를 지키고 있는 이영일 공동대표를 10월 31일 서면으로 인터뷰했다."주로 정부와 지자체의 청소년 관련 정책 수립과 집행 과정, 결과 등을 모니터링하고 사안별로 바른 정책을 제시·감시·촉구하는 활동을 해 왔다. 아울러 청소년 인권 향상을 위한 장치 마련 촉구에도 관심을 기울여 왔다. 10년이면 강산도 변한다는데 그동안 잘해 온 것인지 반성과 아쉬움도 들지만 아직도 해야 할 일이 많기에 오늘을 제2의 도역 발판으로 삼으려 한다.""학원시간 연장 반대, 청소년증 의무 시행, 청소년 참정권 확대운동, 청소년 전담 부처 설립, 우크라이나 청소년 돕기 운동, 민식이법 개정 촉구, 학생인권법 제정, 청소년 정당 가입 연령 폐지, 교육감 선거 연령 16세 하향, 학교 운영위원회에 학생 참여 의무화, 청소년 정치(선거)·노동 교육 의무화, 국제청소년의 날 공식 기념일 지정 운동 등 다양한 청소년정책들을 제안해 왔다.""우리나라 청소년계는 크게 보자면 한국청소년단체협의회와 한국청소년수련시설협회로 대표되는데 두 기구 모두 정부의 특수법인으로 되어 있어 청소년정책 구조에 문제가 있어도 강하게 비판하지 못하는 한계가 있었다. 또 청소년지도사들이 대부분 청소년시설에 근무하는데 대부분 지자체 위탁이라 역시 위탁 청소년단체나 지도사 모두 예산과 종속돼 과감한 쓴소리를 하지 못하는 경향이 높다. 그런 상황에서 과감한 쓴소리를 내 왔다.""2005년 4월 27일 국무총리 소속의 청소년보호위원회와 문화관광부 청소년국이 통합, 청소년 정책 전담 중앙행정기구로 청소년위원회가 출범했는데, 우리나라 청소년정책 부처 중 가장 활성화됐던 시기였다. 당시 고 노무현 대통령은 청소년위원회가 청소년의 보호와 육성, 인권문제에 이르기까지 명실상부한 국가청소년정책의 중심 역할을 다할 것이라 발표했었고 이후 국가기구로서의 위상을 명확히 하기 위해 2006년 3월 30일 국가청소년위원회로 격상까지 됐었다. 이때 대통령 직속으로 만들어진 청소년특별회의와 청소년진흥센터도 마찬가지다. 그런데 이후 청소년정책은 다시 보건복지부나 여성부 한 구석에 낀 상태로 돌아갔다가 다시 성평등가족부 우산하에 변한 것도 없이 존재한다. 이런 상황에서는 청소년정책이 강화될 수 없다. 별도의 독립 기구가 절실하다.""성평등가족부에서 청소년부처를 이관해 독립부처 신설도 요구하고 청소년단체 활성화와 청소년지도자 권익 향상, 청소년 인권 향상을 위한 법적 제도적 개선방안도 지속적으로 제시해 간다는 방침이다. 앞으로도 대한민국 청소년정책의 균형 있는 집행, 교육정책과의 상호 공존을 통한 청소년의 인권과 성장을 위해 더 많은 의견을 내겠다.""우리의 활동에는 많은 청소년지도사들의 동참이 필요하다. 일상에서 청소년을 중심으로 바라봐 주시고, 청소년정책을 바라봐 주시고, 또 청소년정책연대의 활동에 관심 가져 주시고 의견을 주시길 바라는 마음이다. 그것이 곧 정책연대의 정체성과 조직의 성격을 세워갈 것이다. 그동안 꾸준히 한국청소년정책연대를 응원해 주신 분들께도 감사드린다. 앞으로도 많은 참여와 응원 부탁드린다."