원형 계단에... 수원의 새로운 '핫플'에 다녀왔습니다

큰사진보기 ▲경기도서관내부는 우리에게 익숙한 도서관의 모습은 아닙니다. 독특하고 실험적이에요. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도서관입구에서부터 기대되더군요 ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도서관멋진 외관입니다. 정형화된 모습이 아니라 눈길을 끌어요 ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도서관 내부내부의 나선형 계단이 눈길을 끕니다. 창가쪽으로는 계단이 아닌 완만한 경사로를 통해 오를수 있어요. 교통약자도 충분히 즐길수 있습니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

요즘 경기도 수원시에서 가장 핫한 곳 중 하나는 경기도서관이다. 수원시 영통구 광교신도시 중심에 자리잡은 도립도서관인 이곳은 9년의 공사기간을 거쳐 지난 10월 25일 개관했다. 수원사람으로서, 그리고 도서관을 사랑하는 사람으로서 새로운 도서관이, 그것도 초대형 규모로 들어선단 소식에 기대가 정말 컸다.개관한 첫날 2만여명이 다녀갔단 이야기를 들었다. 집에서 멀지 않은 곳이니 초기인파가 좀 빠진후 가볼까 하는 맘이 반, 빨리 가서 나도 확인하고 싶은 마음이 반이었다. 그렇게 기회만 보던 차에 미국에 거주하고 있는 언니가 들어와 갑자기 보러 가게 되었다. 여행인플루언서로 활동하고 있는 언니는 한국에 온 김에 새로운 곳을 많이 보고 싶어했기에, 경기도서관이 딱이라는 생각이 들었기 때문이다.멀리서부터 둥근 외관의 건물은 한눈에 들어왔다. 우리가 도서관이라는 것을 생각할 때 먼저 떠올리는 정형화된 이미지 대신 문화센터같은 느낌이었다.내부 역시 나선형의 구조였다. 처음에는 가운데 원형계단을 오르며 '이래가지고 다리가 불편한 분이나 어르신들은 이용하기 나쁘겠는 걸, 완만한 경사로가 필요한 것 아닐까' 했는데 곧 기우임을 알았다. 중앙의 원형계단외에 창가쪽으로는 내가 생각한 그 완만한 경사의 나선형 오르막이 있어서 그 길만 따라서 꼭대기층까지 갈 수 있는 구조였다. 정말 맘에 드는 부분이었다.새로 개관한 곳이라 아직 책은 빼곡하지 않았다. 몰입해서 공부나 일을 하고 싶은 사람들이 이용할만한 열람실보다는 대부분의 공간이 오픈되어 있는 형태라 호불호가 있을 수도 있겠다. 조용한 도서관을 원하는 사람들에겐 어수선할 수도 있다. 하지만 책은 채워질 것이고, 오픈된 공간이 주는 자유로움을 좋아하는 사람들도 분명 있겠지. 뿐만 아니라 독서를 할 때 선호하는 분위기도 저마다 제각각일 테니 나름 만족스러워할 사람도 많아 보였다.무엇보다 실험적이고 독특한 도서관이다. 생각해보면 이제 도서관은 공부만 하는 곳에서 정보를 나누고, 여가 시간을 보내는 곳이기도 하다. 각종 강좌가 열리고, 취미활동을 같이 하는 사람들의 모임이 이루어지기도 한다. 모든 것은 시대에 따라 변한다. 도서관도 이제 달라지는구나 싶은 생각을 했다.천천히 돌아보고 내려올 때는 나선형 경사로가 아닌 엘리베이터를 탔다. 환경보호에 관련된 전시물도 많았는데, 이왕이면 그런 물건들을 판매하면 좋겠다는 생각이 들었다. 사고 싶은 것들도 있었는데 판매는 하지 않아 서운했기 때문이다.내려와 1층에서 언니도 도서관 회원가입을 했다. 나는 이미 수원시 도서관 회원이라 연동되는 줄 알았더니 경기도서관은 도립도서관이라 별도 가입해야 한다고 했다. 게다가 언니처럼 거소증 소지자는 회원가입은 가능하지만, 경기도민 인증이 되지 않아 전자도서관은 이용할 수 없다는 걸 알았다. 전자도서관을 이용하려던 언니는 서운해했다. 거소증의 주소지가 수원이기에 경기도민 인증을 할 수 있을 줄 알았는데 말이다.새롭고 멋진 도서관에서의 시간이 기대된다. 몇 가지 불편한 점이 없던 것은 아니었지만 우리 생활에 이처럼 낯선 공간도 필요하다. 새로운 경험을 기대할 수 있으니 충분히 좋은 것이다.