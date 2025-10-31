젠슨 황은 이 대통령에게 '무한대'를 말했다

큰사진보기 ▲젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 이재명 대통령과 면담 중 발언하고 있다. 2025.10.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"The Sky is the limit."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 접견에 앞서 국내 기업 대표들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. 2025.10.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자를 접견하고 있다. 2025.10.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

젠슨 황 엔비디아 대표가 31일 이재명 대통령을 만나 "한국이 제조 AI(인공지능)의 리더가 될 가능성이 무한대"라면서 쓴 표현이다.김용범 대통령실 정책실장은 이날 오후 경주 APEC 미디어센터에서 한 브리핑에서 "젠슨 황 대표가 한국이 LMM(거대언어모델) 분야에서는 세계 3번째지만 산업·로봇 등 피지컬 AI 분야에서는 글로벌 리더가 될 자질이 충분하고 반드시 그렇게 돼야 한다고 했다"면서 이를 소개했다.대통령실은 이날 정부와 기업에 최신 GPU 26만 장을 공급하겠단 엔비디아의 결정에 고무적인 반응을 보였다. 현재 엔비디아의 블랙웰 GPU는 돈이 있어도 사지 못하는, 세계적으로 품귀 현상을 빚고 있는 AI 칩이다.특히 이는 이재명 정부가 'AI 3대 강국'을 목표로 삼으면서 2030년까지 확보하고자 했던 GPU 5만 장을 훌쩍 뛰어넘은 물량이기도 하다. 참고로 엔비디아는 해당 GPU 중 5만 장을 정부에 공급하고, 나머지는 삼성·SK·현대차그룹·네이버에 공급하기로 했다.구체적인 공급 시점은 확정되지 않은 상황이다. 다만, 하정우 대통령실 AI미래기획수석은 이날 "원래 있던 GPU 4만 장에서 26만 장이 들어오면 합해서 30만 장 정도가 되는데 그 숫자면 (미국·중국 다음 순번인) 3강이 맞다"고 했다.김 실장은 이날 엔비디아와 논의한 협력 내용 등을 설명하면서 "이는 대한민국 AI 고속도로의 중추적 역할을 하며 새로운 AI 기업과 일자리를 창출하고 한국이 글로벌 AI 생태계 중심이 될 수 있는 전환점이 될 것"이라고 평했다.무엇보다 그는 "이재명 정부 출범 이후 짧은 시간이지만 우리나라 중심으로 AI 기술 산업에 변화와 혁신의 바람이 불고 있다"고 강조했다.세계 최대 클라우드 기업 '아마존웹서비스(AWS)'가 지난 6월 SK그룹과 협업해 울산에 AI 전용 데이터센터를 구축하기로 했고 지난 9월엔 세계 최대 자산운용사 '블랙록'의 래리 핑크 대표가 이 대통령을 만나 한국 내 아시아·태평양 AI 허브 구축에 대한 협력과 AI 및 재생에너지 관련 대규모 투자를 약속했다는 것.샘 알트먼 오픈AI 대표가 지난 1일 이재용 삼성전자 회장·최태원 SK그룹 회장과 함께 이 대통령을 만나 대규모 AI 인프라 프로젝트의 메모리 반도체 협력 파트너십 협력의향서(LOI)를 체결하고 전남·포항 지역에 전담데이터센터를 구축하기로 한 것도 같은 예다.이에 대해 김 실장은 "세계 유수의 기업들이 대한민국의 AI 잠재력에 주목하고 러브콜을 보내고 있다"며 "앞으로도 정부는 직접 발로 뛰는 실용외교와 아낌없는 정책지원을 통해 우리나라가 글로벌 AI 3강과 아태 지역 AI 수도로 확고히 자리매김할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.이러한 투자와 프로젝트가 이어지면서 관련 스타트업 창업과 일자리 창출을 기대할 수 있다는 점도 주된 관심사다. 현대차와 엔비디아가 피지컬 AI 분야에 총 30억 달러를 투자하고 조인트벤처(합작회사)를 설립하기로 한 것이 그 예다.이와 관련 김 실장은 "엔비디아가 GPU를 국내에 공급하는 것도 중요하지만 한국 땅에 뿌리를 내리고 '조인트벤처'를 설립해 한국의 젊은이와 창업가들이 그 회사에서 일하면서 협업을 이뤄가는 게 훨씬 더 의미 있는 일"이라고 말했다.하정우 수석은 이번에 확보하게 된 'GPU 26만 장'을 AI 산업 발전을 위한 중요한 종잣돈으로 비유했다.그는 관련 질문에 "(정부에 5만 장이 새로 공급되면) 국가 AI 컴퓨팅 센터에서 제공하는 대량의 GPU를 활용해서 국가대표 AI 기업들이나 스타트업들이 혁신적인 인공지능을 만들어내서 소버린 AI 관련 원천기술이나 응용기술을 만드는 것을 가속화 시킬 수 있다는 기대가 있다"고 했다.또한 "AI 산업이 하드웨어와 소프트웨어, 투자가 따로 놀 수 없다. 당장 인공지능을 만들려면 GPU 등의 하드웨어가 충분히 많아야 하고 그걸 다 만들려면 투자가 같이 들어와야 한다"라며 "이런 것들이 현재 복합적으로 추진되고 있다고 보시면 된다"고 말했다.