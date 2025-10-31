울산도시철도 2호선, 예비타당성 조사 대상사업 선정

광역시 중 유일하게 지하철이나 도시철도가 없는 울산광역시에 세계 최초 수소로 달리는 도시철도 1호에 더해 2호도 건설될 가능성이 커졌다.
정부가 10월 31일 기획재정부 소관 제10차 재정사업평가위원회에서 울산도시철도 2호선 예비타당성 조사 대상사업으로 선정한 것.
도시철도 2호선은 사업비 4400억 원을 투입해 오는 2032년 개통을 목표로 추진하며, 사업이 진행될 경우 북울산역을 기점으로 북구 진장유통단지를 거쳐 중·남구 번영로를 통해 남구 야음사거리까지 13.55km 구간에 정거장 14곳이 설치된다.
앞서 울산 도시철도 2호선은 지난해 8월 도전에 나섰다 올해 1월 기획재정부 재정사업평가위원회에서 "사업의 시급성이 부족하다"는 이유로 한 차례 고배를 마신 바 있다.
이에 울산시는 지난 7월 '울산~양산~부산 광역철도' 예비타당성조사 통과를 기점으로 도시철도 1, 2호선과 함께 도시권역과 광역지역 간 이동수요를 동시에 처리할 수 있는 연계성 등을 강조해 기재부 재정사업평가위원회 위원들을 설득했다. (관련 기사 : '울산~양산~부산 광역철도' 예타 통과 '건설 확정'
)
결국 선정의 지난 8월 첫 관문인 국토교통부 투자심사를 통과하고 이번에 최종적으로 예비타당성조사 대상사업으로 선정됐다.
'울산 도시철도 2호선 사업'은 앞으로 기획재정부 예비타당성 조사가 통과되면 기본계획 수립과 기본 및 실시설계용역을 거쳐 오는 2029년 착공해 2032년 개통을 목표로 사업이 진행된다.
김두겸 울산시장은 "도시철도 2호선이 개통되면 1호선과 동서남북 십자형 도시철도망이 구축돼 대중교통의 간선은 철도로, 지선은 버스로 역할을 분담해 시민들의 편의를 극대화할 수 있을 것으로 기대된다"라며 "앞으로 남은 과제는 많지만, 당초 계획대로 차질 없이 사업이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.