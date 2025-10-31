불국사에 간 APEC 배우자들, 김 여사 한복에 "너무 아름답다"

큰사진보기 ▲김혜경 여사가 31일 경주 불국사에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 배우자 친교 행사에 참석해 각국 정상 배우자들과 대웅전을 향해 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲ 김혜경 여사가 31일 경주 불국사에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 배우자 친교 행사에서 참석자들에게 제공할 차와 전통간식을 살피고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김혜경 여사가 31일 경주 불국사에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 배우자 친교 행사에 참석해 각국 정상 배우자들과 대웅전을 둘러보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김혜경 여사가 31일 경주 불국사에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 배우자 친교 행사에 참석해 종천 주지스님, 조계종 총무원장 진우스님과 함께 경내를 둘러보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 김혜경 여사가 31일 경주 불국사에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 배우자 친교 행사에 참석해 각국 정상 배우자들과 대웅전에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김혜경 여사가 31일 경주 불국사에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 배우자 친교 행사에 참석해 각국 정상 배우자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김혜경 여사가 31일 경주 불국사에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 배우자 친교 행사에 참석해 각국 정상 배우자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 허민 국가유산청장, 대만 총통고문 딸 린원쉬안 씨, 필리핀 루이즈 아라네타 마르코스 여사, 캐나다 다이애나 폭스 카니 여사, 김혜경 여사, 조계종 총무원장 진우스님, 뉴질랜드 아만다 럭슨 여사, 싱가포르 루츠루이 여사, 태국 티나논 니라밋 총리 부인, 불국사 주지 종천스님. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김혜경 여사는 31일 오전 신라 천년의 역사와 문화를 대표하는 경주 불국사에 APEC 정상회의에 참석한 각국 정상과 대표 배우자들을 초청했다.이날 행사에 참석한 배우자들은 캐나다 다이애나 폭스 카니 여사, 뉴질랜드 아만다 럭슨 여사, 필리핀 루이즈 아라네타 마르코스 여사, 싱가포르 루즈루이 여사, 대만 린원쉬엔 영애, 태국 타나논 니라밋 여사 등이었다.대통령실 서면 브리핑에 따르면, 행사에 참석한 배우자들은 영접 나온 김혜경 여사의 한복 자태에 감탄하며 "의상이 너무 아름답다"고 말했고, 김 여사는 "한국의 전통의상인 한복입니다"라며 한복을 소개했다.김 여사는 직접 아이디어를 내서, 최근 전 세계적 인기를 끌고 있는 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>에 등장해 화제가 된 전통 복주머니 안에 핫팩을 넣어 배우자들에게 선물했다.김 여사는 "복주머니의 황금빛 福(복) 글자는 '행복'과 '행운'을 상징하며, 받는 순간부터 복이 깃드는 마음을 전한다"며 "참석하신 모든 분들께 늘 행운과 행복이 함께하길 바란다"고 전했다.이들은 복주머니를 든 채 불국사 청운교와 백운교를 배경으로 기념촬영했다.불국사 스님들은 배우자들을 위해 문화유산들을 직접 설명했고, 서울 진관사 스님들이 직접 내려와 콩을 주재료로 한 다식 만들기와 다도 체험행사를 가졌다.김 여사는 "불국사의 석단을 밟는 발걸음마다 과거와 현재, 동양과 서양, 사람과 사람을 잇는 다리가 놓였다"며 "오늘 만남이 APEC을 넘어 인류가 공존의 길로 나아가는 아름다운 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.김 여사는 전날인 30일에는 경북 국립경주박물관, 29일에는 경주 월정교에서 각각 열린 2025년 APEC 정상회의 한복 패션쇼에 한복을 입고 참석하는 등 한복 알리기에 분주했다.