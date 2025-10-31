"한미, 투자·통상 관련 '조인트 팩트시트' 거의 마무리"

김용범 대통령실 정책실장이 31일 한미 양국의 관세협상 결과를 공동으로 문서화 한 '조인트 팩트시트'가 거의 마무리됐다고 밝혔다.
김 실장은 이날 오후 경주 APEC 미디어센터에서 관련 질문을 받고 "관세협상 분야 MOU(양해각서), 투자와 통상에 관한 조인트 팩트시트는 한미 간에 거의 마무리 됐다"면서 "안보 분야는 지금 일부 문구 등을 두고 한미 간 마지막 협의를 하고 있다"고 설명했다.
특히 김 실장은 "정상회담에서 다 다뤄진 주제들이기 때문에 현재로는 한미 양국 모두 안보와 투자·통상 분야를 전부 한꺼번에 담아서 팩트시트를 완성하면 좋겠다는 입장이라서 안보 분야 (합의)를 지금 기다리는 상태"라고 말했다.
다만 김 실장은 안보 분야 관련 양국에서 협의 중인 내용, 특히 핵추진 잠수함 건조 장소 등에 대한 사실 관계에 대한 질문에는 "제가 아는 바가 없다"고 짧게 말했다.
한편, 김 실장은 지난 30일 KBS <뉴스9>과 한 인터뷰에서 "반도체 관세는 이번 합의의 일부가 아니다"는 하워드 러트닉 미 상무장관 발언과 관련해 "조만간 발표될 팩트시트에 반도체에 관한 사항이 반영돼 있다"며 "(팩트시트에) 대만보다 불리하지 않은 조건을 한국에 부여하겠다는 내용이 반영돼 있다"고 한 바 있다.