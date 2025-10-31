"한미, 투자·통상 관련 '조인트 팩트시트' 거의 마무리"

큰사진보기 ▲김용범 정책실장이 31일 경북 경주 APEC 미디어센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 접견 등에 관한 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 김우창 국가AI정책비서관, 김 정책실장, 하정우 AI미래기획수석. 2025.10.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김용범 대통령실 정책실장이 31일 한미 양국의 관세협상 결과를 공동으로 문서화 한 '조인트 팩트시트'가 거의 마무리됐다고 밝혔다.김 실장은 이날 오후 경주 APEC 미디어센터에서 관련 질문을 받고 "관세협상 분야 MOU(양해각서), 투자와 통상에 관한 조인트 팩트시트는 한미 간에 거의 마무리 됐다"면서 "안보 분야는 지금 일부 문구 등을 두고 한미 간 마지막 협의를 하고 있다"고 설명했다.특히 김 실장은 "정상회담에서 다 다뤄진 주제들이기 때문에 현재로는 한미 양국 모두 안보와 투자·통상 분야를 전부 한꺼번에 담아서 팩트시트를 완성하면 좋겠다는 입장이라서 안보 분야 (합의)를 지금 기다리는 상태"라고 말했다.다만 김 실장은 안보 분야 관련 양국에서 협의 중인 내용, 특히 핵추진 잠수함 건조 장소 등에 대한 사실 관계에 대한 질문에는 "제가 아는 바가 없다"고 짧게 말했다.한편, 김 실장은 지난 30일 KBS <뉴스9>과 한 인터뷰에서 "반도체 관세는 이번 합의의 일부가 아니다"는 하워드 러트닉 미 상무장관 발언과 관련해 "조만간 발표될 팩트시트에 반도체에 관한 사항이 반영돼 있다"며 "(팩트시트에) 대만보다 불리하지 않은 조건을 한국에 부여하겠다는 내용이 반영돼 있다"고 한 바 있다.