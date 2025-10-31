메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
장혜영 vs. 한동훈, '쿠팡 새벽배송' 라디오 토론 성사

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.10.31 17:20최종 업데이트 25.10.31 17:20

장혜영 vs. 한동훈, '쿠팡 새벽배송' 라디오 토론 성사

온라인으로 설전 벌이던 두 사람, 오는 11월 3일 CBS라디오에서 생방송으로... "생산적 토론 기대"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
장혜영 전 정의당 의원과 한동훈 전 국민의힘 대표
장혜영 전 정의당 의원과 한동훈 전 국민의힘 대표 ⓒ 이정민 남소연

장혜영 전 정의당 국회의원과 한동훈 전 국민의힘 당 대표 사이 방송 토론이 결국 성사됐다. 쿠팡 배달 노동자들의 처우 및 노동 환경과 맞물려 '새벽 배송'이 사회 주요 의제로 떠오른 가운데, 전직 진보정당 의원과 전직 보수정당 대표가 청취자 앞에서 논쟁을 벌이게 됐다.

두 사람은 앞서 페이스북을 통해 온라인 설전을 벌였는데, 장 전 의원 측이 먼저 '토론'을 제안했고, 한 전 대표가 이를 수락했다(관련 기사: 한동훈-장혜영 '새벽 배송 금지' 공방... 공개 토론 갈까 https://omn.kr/2fub2).

한동훈 전 대표는 31일 오후 "민노총이 추진하는 '새벽배송 금지' 찬반 문제는 많은 국민들께서 관심이 크실 뿐 아니라, 우리 사회에서 노동자와 소비자의 선택권을 제약하는 규제를 어디까지 할 것인가에 대한 현실적이고도 대단히 중요한 문제"라고 페이스북에 적었다.

AD
그는 "저는 반대 입장을 밝혀왔다"라며 "장혜영 전 정의당 의원이 제안하신 새벽배송 금지 찬반 토론 제의를 받아들인다. 생산적인 토론이 되기를 바란다"라고 적었다.

장혜영 전 의원 그의 게시글을 페이스북 담벼락에 공유하며 "한동훈 대표님. 제안을 수락해주셔서 고맙다"라며 "생산적인 토론을 기대한다. 좋은 토론이 될 수 있도록 잘 준비해가겠다"라고 평했다.

날짜는 오는 11월 3일 오후 6시 20분, 토론 방송은 CBS라디오 '박재홍의 한판승부'로 확정됐다. 해당 프로그램을 진행하고 있는 박재홍 앵커는 SNS를 통해 "한동훈 국민의힘 전 대표님과 장혜영 정의당 전 원내수석부대표님과의 '새벽배송금지' 찬반 토론은 11월 3일 저녁 6시 20분 <박재홍의 한판승부>에서 생방송으로 진행하겠다"라며 "생산적인 정책 토론 잘 준비하도록 하겠다. 정책토론의 공론장으로 한판승부를 택해주신 두 분께 감사드린다"라고 의견을 남겼다.

#장혜영#정의당#한동훈#국민의힘#박재홍의한판승부

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
곽우신 (gorapakr) 내방

2014년 5월 공채 7기로 입사하여 편집부(2014.8), 오마이스타(2015.10), 기동팀(2018.1)을 거쳐 정치부 국회팀(2018.7)에 왔습니다. 정치적으로 공연을 읽고, 문화적으로 사회를 보려 합니다.

이 기자의 최신기사최민희 '사과'에 "진정성 없다"는 국힘, '김영란법' 위반 신고

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초