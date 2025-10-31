"24년간 저임금·노동권 제약"... 특수경비 노동자들, 경비업법 개정 촉구

큰사진보기 ▲공공연대노동조합 특수경비 조합원 결의대회 모습 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲이영훈 공공연대노동조합 위원장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲김창년 진보당 노동자당 대표 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲이대희 시큐텍분과장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲이종수 석유비축기지지부장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

국가중요시설을 지키는 특수경비 노동자들이 청원경찰과 동일한 업무를 수행함에도 24년간 임금과 처우에서 차별받아왔다며 경비업법 개정안의 조속한 국회 의결을 촉구했다.공공연대노동조합 특수경비 조합원들은 10월 31일 오후 1시 국회 정문 맞은편에서 '특수경비 노동자 노동기본권 및 처우 개선 쟁취! 경비업법 개정안 국회 의결 촉구 결의대회'를 개최하였다.이영훈 공공연대노동조합 위원장은 "우리는 20년 넘게 정부가 만든 일자리이고, 대부분 정부에서 만든 기관에서 정부를 위해서 국가를 위해서 일을 하고 있다"며 "그런데도 불구하고 우리의 신분과 고용과 처우와 제도에 대해서 그 어느 것 하나라도 정부가 책임지고 있는 게 있냐"고 반문했다.그는 "오히려 책임은 지지 않으면서 경비업법으로는 정년도 제약하고 있고 어디 근무지에서 마음대로 이동도 하지 못하도록 되어 있다"며 "심지어 화장실조차도 해결을 하지 못해 인간적인 생리 현상조차도 해결을 하지 못하는 기가 막힌 근무를 우리 대다수의 특수경비 노동자들이 하고 있다"고 지적했다.이 위원장은 문재인 정부의 정규직 전환 정책도 비판했다. "자회사로 전환되고 나서 상당한 기대를 가지셨을 것"이라며 "그러나 7~8년 지난 지금에 와서 보면 어떠냐? 정부는 생명과 안전 분야는 직접 고용하겠다고 대통령이 직접 얘기했음에도 불구하고 우리 사업장 그 어디에도 직접 고용을 대부분은 하지 않았다"고 말했다.그는 "마치 노사 협의 기구라는 공정한 절차 기구를 꾸려서 당사자들의 의견을 수렴해서 고용의 형태를 정한다고 했지만, 그 협의 테이블은 우리가 선택할 수 있는 자리가 아니었다"며 "답을 정해놓고 마치 우리들한테 선택권을 주는 모양새를 취하면서 우리들에게 자회사로 가도록 사실상 강요를 했다"고 비판했다.이 위원장은 "우리는 지난 10년 전부터 노동조합을 시작해서 이 불안하고 차별받고 말도 안 되는 현장을 바꾸기 위해서 정말 많은 동지들이 전국의 각 지역에, 지역마다 산골짜기마다 직접 찾아다니면서 한 발 한 발 우리들의 홍보물을 돌리고 우리와 함께하고 어떻게 하면 우리가 정부의 지침을 움직여서 우리 문제를 해결할 수 있는지를 호소해 왔다"고 말했다.이 위원장은 "경비업법 개정을 반드시 쟁취하고 경비업법 개정을 넘어서 노동삼권을 실현하는 날까지 투쟁하자"고 호소했다.김창년 진보당 노동자당 대표는 "작년 12월 토론회도 하면서 현장의 차별적 근로 실태를 다 같이 파악하고 경비업법 바꿔야 된다고 다 동의하고 사회적 여론도 만들었고 공론화도 했다"며 "그래서 지난 8월에 경비업법 개정안을 13명의 의원들이 발의해서 지금 법 개정을 눈앞에 보고 있는 상황 아니냐"고 말했다.그는 "그런데 담당 상임위가 국회 행안위인데 법안 소위에서 심사조차 안 됐다"며 "왜 법안소위조차도 심사를 못 하고 있냐? 민주당 국회의원들이 바빠서 그러냐? 너무 법안들이 많아서 시간이 미뤄져서 조금만 기다려 달라고 이야기를 들었냐? 그냥 미루고 있다는 거 아니냐"고 비판했다.이대희 시큐텍분과장은 "특수경비 노동자들은 교섭이 결렬되어 헌법 33조가 보장하는 단체행동을 하려고 해도 경비업법 때문에 어떠한 형태의 쟁의행위도 할 수 없고, 쟁의행위를 할 경우에는 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금에 처해진다"고 밝혔다.그는 "특수경비 노동자들과는 교섭이 결렬되어 노동위원회에서 조정 중지 결정이 나더라도 파업을 할 수 없다는 것을 사측도 잘 알고 있다"며 "그래서 그들은 노동조합의 요구에 귀를 기울이지 않는다. 단체행동권이 없는 단체교섭권은 그야말로 앙꼬 없는 찐빵에 불과하다는 것을 우리 특수경비 노동자들은 뼈저리게 느끼고 있다"고 호소했다.이 분과장은 "헌법 33조는 노동자들에게 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 부여하면서 공무원과 주요방위산업체 종사자에 대해서는 일부 제한할 수 있게 되어 있다"며 "우리 특수경비 노동자들이 공무원입니까? 아니면 방위산업체 종사자입니까? 어떻게 헌법이 보장하는 권리를 하위법인 경비업법이 제한한단 말입니까?"라고 반문했다.신준호 콤스코시큐리티지부장은 청원경찰과의 차별 실태를 구체적으로 폭로했다. 그는 "국가중요시설 물리적 방호라는 동일한 업무에 종사하고 있지만, 특수경비는 청원경찰에 비해 크게 두 가지의 차별을 받고 있다"고 밝혔다.신 지부장은 "하나는 고용의 차별이다. 청원경찰은 공공기관에 직접 고용되어 있지만 특수경비는 용역이나 자회사에 간접 고용되어 있다"며 "또 하나는 임금·처우의 차별이다.직접 고용된 청원경찰은 호봉제에 임금도 높고, 유급 병가와 각종 복지 수당 등에 있어서 원청의 정규직과 동일한 처우를 받고 있지만, 간접 고용된 특수경비는 원청이 설계해 놓은 임금밖에 받지 못하고, 산재가 아니고서는 유급 병가와 정규직들의 복지 수당은 꿈꿀 수도 없다"고 지적했다.그는 "콤스코시큐리티 특수경비 노동자들은 2024년 기준으로 세전 월급이 239만 원에 불과하다"며 "콤스코시큐리티 특수경비 노동자들이 저임금에 고통받는 것은 정부가 해야 할 일을 하지 않았기 때문"이라고 비판했다.이종수 석유비축기지지부장은 "한국석유공사 석유비축기지라는 국가중요시설을 지키는 특수경비 노동자들의 정규직 전환 시계는 2017년 가이드라인 발표 이후 8년째 멈춰 있다"고 밝혔다.그는 "저희들은 용역업체 소속이기 때문에 1년 또는 2년마다 소속 업체가 바뀌고, 그럴 때마다 퇴직금과 연차휴가가 리셋된다"며 "단체협약도 회사가 바뀔 때마다 1조부터 다시 교섭해서 만들어야 한다"고 어려움을 토로했다.이 지부장은 "똑같이 국가중요시설을 지키는데 왜 누구는 직접 고용되고, 누구는 자회사로 간접 고용되어야 하냐"며 "이재명 대통령은 특수경비 노동자를 자회사로 보내고 나서 동일가치노동 동일임금을 이야기하지 말고, 한국석유공사가 처음부터 차별이 없는 청원경찰로 직접 고용할 수 있도록 해 달라"고 요구했다.공공연대노조는 결의문을 통해 "2001년 경비업법 개정은 김대중 정부와 더불어민주당의 전신인 새천년민주당의 주도로 이루어졌다"며 "개정 이후 24년 동안 노동기본권을 제한당하고 저임금에 고통받아 온 특수경비 노동자들에게 이재명 정부와 더불어민주당은 결자해지의 자세를 보여야 한다"고 촉구했다.노조는 "더불어민주당이 경비업법 개정안의 국회 의결을 외면하거나 거부한다면, 오늘의 이 요구는 규탄의 목소리로 바뀌고, 특수경비 노동자들의 투쟁 대상은 더불어민주당이 될 것"이라고 경고했다.특수경비 조합원들은 결의대회를 마치고 더불어민주당 중앙당까지 행진하여 '경비업법 개정안의 조속한 국회 의결 촉구 요구서'를 전달했다.