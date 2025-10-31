메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
용인시, 불법현수막 시민수거단 모집...월최대 100만원 보상금

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.10.31 16:51최종 업데이트 25.10.31 16:51

용인시, 불법현수막 시민수거단 모집...월최대 100만원 보상금

11월 3일부터 20일까지 모집…내년 1월부터 6월까지 활동

원고료로 응원하기
경기 용인시는 쾌적한 거리 환경을 조성하기 위해 ‘불법현수막 시민수거단’을 11월 3일부터 모집한다.
경기 용인시는 쾌적한 거리 환경을 조성하기 위해 ‘불법현수막 시민수거단’을 11월 3일부터 모집한다. ⓒ 용인시



경기 용인시는 쾌적한 거리 환경을 조성하기 위해 '불법현수막 시민수거단'을 11월 3일부터 모집한다.

시는 지난해에 이어 올해도 불법현수막 시민수거단을 위촉해 휴일 및 야간에 게시하는 '게릴라 현수막'을 근절하고, 민간인이 불법 광고물을 제거할 때 발생할 수 있는 '재물손괴' 문제를 사전에 차단한다는 방침을 세웠다.

AD
모집 인원은 38명으로 용인특례시에 거주하는 만 20세 이상부터 70세 미만의 시민 중 스마트폰 사진 촬영과 정비 실적 등록이 가능한 시민이면 누구나 신청할 수 있다.

다만 ▲광고물 정비원 ▲환경미화원 ▲옥외광고사업 종사자 ▲공공근로·희망일자리에 참여(가족 포함)하고 있다면 모집 대상에서 제외된다.

시민수거단 참여 희망자는 11월 3일부터 20일까지 자신이 거주하는 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 참여신청서와 개인정보 수집·이용·제공 동의서, 증명사진, 주민등록등본 등을 제출하면 된다.

서류 확인과 서면 심사를 거쳐 선발된 시민은 내년 1월 7일 진행하는 교육을 이수한 후 시민수거단원으로 위촉된다. 활동 기간은 내년 1월부터 6월까지다.

시는 시민수거단이 수거한 불법 상업용 현수막에 대해 장당 가로형 3000원, 족자형 1500원을 보상하며, 1인당 월 최대 100만원까지 보상금을 받을 수 있다.

시 관계자는 "2025년에 활동한 시민수거단의 활동은 불법현수막 수거에 큰 도움이 됐다"며 "내년에도 내실있는 불법현수막 시민수거단 제도를 통해 거리의 쾌적한 환경과 시민의 자발적 참여를 유도할 것"이라고 말했다.

#용인시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사이황지구 지구단위계획 변경... 이천시, 정체된 아파트 공사 재개 추진

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초