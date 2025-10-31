시진핑이 "다자무역체제·공급망 공동 수호" 강조한 이유

큰사진보기 ▲ 시진핑 중국 국가주석이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제1세션에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

시진핑 중국 국가주석은 31일 "중국의 대외 개방의 문은 오직 더 크게 열릴 것"이라며 아시아·태평양 국가들이 다자무역체제를 수호하고 아태 자유무역지대(FTAAP)와 같은 역내 경제 통합을 추진해야 한다고 제안했다.경북 경주에서 열리고 있는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 시 주석은 이날 오전 정상회의 1세션에서 연설을 했다. 중국 관영 신화통신의 보도에 따르면, 시 주석은 "우리는 경제 성장을 촉진하고 인민의 복지를 증진한다는 APEC의 초심을 굳건히 지키고, 개방과 발전 속에서 기회를 공유하고 상생을 실현하며, 포용적인 경제 세계화를 추진하고, 아태 공동체를 구축해야 한다"면서 5가지 제안을 내놨다.시 주석은 "다자무역체제를 공동으로 수호해야 한다"면서 "진정한 다자주의를 실천하고, 세계무역기구(WTO)를 핵심으로 하는 다자무역체제의 권위와 효율성을 높여야 한다"고 말했다. 또 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)의 이행 수준을 높이고, 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)의 회원국 확대 필요성을 언급한 시 주석은 "아태 자유무역지대(FTAAP) 건설을 위한 동력을 모아야 한다"고 말했다.시 주석은 "산업망과 공급망의 안정과 원활함을 공동으로 수호해야 한다"면서 "손을 놓기보다는 손을 맞잡고, 사슬을 끊기보다는 사슬을 이어가야 하며, 더 많은 이익의 접점을 적극적으로 모색하고 공급망의 개방적 발전을 지지해야 한다"고 말했다.시 주석은 "무역의 디지털화 및 녹색화를 공동으로 추진해야 한다"면서 중국이 주도하는 아태 시범 전자항만 네트워크(APMEN)와 녹색 공급망 네트워크를 예로 들었다. 또 "포용적인 발전을 공동으로 촉진해야 한다"면서 ▲일대일로 공동건설 ▲최빈국에 대한 무관세 대우 등을 시행하고 있다고 소개했다."중국은 시종일관 대외 개방이라는 기본 국책을 견지하며, 실제 행동으로 개방형 세계 경제 건설을 추동해 왔다"고 강조한 시 주석은 '중국의 대외 개방의 문은 닫히지 않을 것이며, 오직 더 크게 열릴 것"이라고 예고했다.시 주석의 이날 연설은 이전의 APEC 정상회의 때와 크게 다르지 않은 기조이지만, 관세 부과와 수출통제 등 일방적인 무역정책으로 다른 나라들을 압박하고 있는 트럼프 대통령의 미국의 행보와 대비된다는 인상을 주기에 충분하다. 시 주석이 수호해야 한다고 했던 WTO는 미국에 의해 무력화되었고, CPTPP와 FTAAP 모두 미국이 주도했지만 현재는 관여하고 있지 않다는 공통점이 있다.시 주석은 또 "누적 외국인 투자는 7000억 달러를 초과했고, 대외 투자는 연평균 5% 이상 증가했다. 중국의 외국인 투자 네거티브 리스트는 지속적으로 축소되고, 일방적 무비자 입국은 계속 확대되고 있으며, 자주적 개방과 일방적 개방은 질서 있게 확대되고 있다"고 소개하기도 했다. 고율 관세를 부과한 뒤 무역협상으로 다른 나라의 대미 투자를 쥐어짜고, 강력한 이민단속과 '비자 장사'를 병행하는 미국의 대척점에 중국이 있다는 걸 강조하려 한 걸로 보인다.