정부, 엔비디아와 'AI 동맹'... GPU 26만 장 공급 받는다

인공지능(AI) 생태계 역량 강화를 위해 정부가 엔비디아 및 국내 AI 대표 기업과 손잡고 나선다. 특히 엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU)를 26만 장 이상 확보해 공공 부문에 약 5만 장, 삼성전자·현대자동차·네이버 등 국내 주요 기업에 20만 장 이상을 공급하기로 했다.
과학기술정보통신부는 31일 AI 기반시설(인프라) 확보, 피지컬 AI(로봇·자율주행차 등 하드웨어를 기반으로 현실 세계에서 작동하는 AI) 역량 강화, AI 스타트업 지원 등을 위해 엔비디아와 지속적인 협력 관계를 구축하기로 했다고 밝혔다. 이는 블랙록·오픈에이아이(OpenAI)에 이은 'AI 3대 강국' 도약을 위한 글로벌 민·관 협력의 일환이다.
우선, 공공·민간의 수요에 대응하기 위해 엔비디아의 최신 GPU 26만 장 이상을 유치한다. 이 가운데 약 5만 장은 공공 부문에 공급돼 정부가 추진하는 '독자 AI파운데이션(기초모형) 모델' 개발과 '국가AI컴퓨팅센터' 구축에 쓰인다. 나머지 21만 장 이상은 삼성·에스케이(SK), 현대차그룹, 네이버 등 주요 기업의 산업 특화 AI 모델 개발과 제조 혁신에 투입한다.
또 과기정통부는 이날 현대차그룹 및 엔비디아와 '피지컬 AI 개발 등을 위한 3자 업무협약(MoU)을 체결했다. 연구센터 등 AI 인프라 구축과 자율주행·스마트 제조·로보틱스 등 피지컬 AI 기술 공동개발, 최신 GPU 공급 및 투자 협력 등을 주요 내용으로 한다. 두 회사는피지컬 AI 인프라 구축 및 기술 협력을 추진하고, 정부는 정책적·행정적 지원을 제공할 예정이다. 이를 통해 국내 피지컬 AI 역량을 높이고 인재 육성에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
국내 AI 스타트업 지원 활성화 협력도 추진된다. 과기정통부와 엔비디아는 중소벤처기업부와 함께하는 '엔업(N-UP)' 프로그램의 규모 확대 방안을 논의했다. 이 프로그램은 엔비디아가 AI 스타트업의 성장과 글로벌 시장 진출 등을 지원하는 것이다. 2020년 시작해 2024년까지 모두 151개 사를 지원했으며, 올해는 39개 기업들을 대상으로 운영 중이다. 정부는 내년(2026년) 예산 등을 고려해 운영 규모를 늘리고, 피지컬 AI 등 핵심 분야 지원을 강화한다는 계획이다.
연구기관과의 협력도 폭넓게 논의됐다. 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등과 협력해 전문가 조직(Cof)을 구성하고, 슈퍼컴퓨터 6호기 '한강, 하이브리드 양자 컴퓨팅 환경 구축, 기초과학 연구에 필요한 AI 파운데이션 모델 등을 함께 추진한다.
삼성전자와 에스케이텔레콤(SKT), 케이티(KT), 엘지(LG)유플러스 등 통신 3사, 한국전자통신연구원(ETRI), 연세대학교 등은 엔비디아와 '지능형 기지국(시I-RAN)' 기술 공동연구 및 실증을 위한 협약을 체결했다. 이동통신 기지국에 AI를 결합시켜 통신과 컴퓨팅을 동시에 제공하는 기술로, 피지컬 AI의 성능을 한층 끌어올려 AI 서비스를 확산하는 기폭제가 될 것으로 기대하고 있다.
SK그룹은 엔비디아와 손잡고 아시아 최초로 기업이 주도하는 '제조 AI 클라우드'를 구축하기로 했다. 이 클라우드는 정부·공공기관·국내 스타트업 등 모두가 활용할 수 있도록 개방한다. 네이버 또한 클라우드와 AI를 바탕으로 국내 모빌리티 산업 경쟁력을 강화하는 데 적극 지원하기로 했다.
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "엔비디아와 함께 AI 인프라를 확충하고 기술을 개발하는 것은 제조업 역량 등 한국이 보유한 강점을 더욱 강화할 수 있는 투자"라면서 "과기정통부는 AI 주무 부처로서 'AI 3대 강국'을 실현하기 위해 글로벌 AI 협력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 이재명 대통령은 이날 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한한 젠슨 황 엔비디아 대표를 만나 대한민국 AI 인프라를 비롯한 AI 생태계 전반의 혁신 방안 등에 대해 의견을 나눴다. 이 대통령은 "대한민국의 목표는 아시아·태평양 지역의 'AI 수도'로 거듭나는 것"이라며 한국을 아·태 지역의 AI 허브로 발전시키는 프로젝트에 엔비디아도 동참할 것을 권했다(관련 기사 : 이 대통령 "아태 지역의 'AI 수도' 만들 것, 엔비디아 함께하자" https://omn.kr/2fve2
).