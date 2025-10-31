APEC 외교가에서 제역할 톡톡히 하는 '경주 황남빵'

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 보낸 경주 황남빵 선물. ⓒ 대통령실제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲APEC 이재명 대통령, 시진핑 중국 국가주석 영접이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 시진핑 중국 국가주석을 맞이하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

경주의 명물 '황남빵'이 경주APEC 외교 현장에서 제역할을 톡톡히 하고 있다.시진핑 중국 국가 주석은 31일 오전 경주 화백컨벤션센터에서 열린 APEC 정상회의 제1세션에 참석해 이재명 대통령에게 "황남빵 맛있게 먹었다"며 감사의 뜻을 전했다.강유정 대변인은 이날 오후 브리핑에서 시 주석이 이 대통령을 만나 이같이 말했다며, 이 대통령은 어제(30일) 시 주석을 환영하는 의미에서 따뜻한 황남빵을 한국식 보자기에 포장해 '경주의 맛을 즐기시길 바란다'는 메시지와 함께 전달했다고 전했다.이 대통령은 이날 오전에는 중국 대표단을 위해 황남빵 200개를 더 보냈고, 조현 외교부장관에게 '다른 회원국 대표단에게도 황남빵을 선물하라'고 지시했다.강 대변인은 또 시 주석이 이 대통령과 함께 나가면서 "경주가 아주 오래된 도시라고 들었다. 매우 인상적이다"고 말했다고 전했다.한편 마크 카니 캐나다 총리는 "어제 거제 조선소 잘 다녀왔냐"는 이 대통령 질문에 "한국이 제공해준 헬기와 조선소가 매우 인상적이었다"고 답변했다. 카니 총리는 30일 한-캐나다 정상회담 직후 거제도 한화오션 조선소를 방문해 직접 잠수함 제조현장을 살펴봤다. 한국은 독일과 함께 60조 원 규모 캐나다 잠수함 사업의 최종 수주전을 펼치고 있다.