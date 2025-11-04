내향인 광고대행사 AE가 일하는 법

'내향인으로 살아남기'는 40대 내향인 도시 남녀가 쓰는 사는이야기입니다.

AD

큰사진보기 ▲콜포비아나는 아직도 전화가 오면 긴장을 한다 ⓒ 픽사베이 관련사진보기

큰사진보기 ▲재택근무집에서 일하는 나의 공간이다 ⓒ 이혜란 관련사진보기

나는 광고 대행사의 AE다. 'Account Excutive'라는 거창한 뜻은 차치하고, 간단히 말해 광고주의 요구를 정확히 파악한 후 내부팀과의 협력을 통해 프로젝트를 실행하는 일을 한다. 밖으로는 광고주와의 원활한 소통을, 안으로는 내부 부서와의 유기적인 소통이 필수인 어쩌면 소통이 전부라고 할 수 있을 만큼 관계 중심적인 일이다.내향적인 자아를 숨긴 채 절반은 현장에서, 나머지 절반은 재택으로 일하며 이 일을 10년 넘게 이어왔다. 사람들 사이의 소통을 잇는 다리 역할을 하는 사람이 '재택근무하는 내향인'이라니, 어쩐지 어울리지 않는 조합 같지만 그런 모순이 가능한 시대가 지금이다.하루 업무의 시작은 노트북을 켜는 일로 시작한다. 가장 먼저 하는 일은 회사 메일과 PC 카카오톡에 로그인하는 것이다. 나의 일 대부분이 메일과 메신저로 이루어져 있기 때문이다. 메일로는 광고주의 새로운 요청을 체크하고 메신저로는 내부팀과 관련된 파일들이 오간다.집에서 혼자 일하기 때문에 공간은 사람의 음성 대신 키보드를 치는 타자음이 채운다. 적막한 듯 고요하지만, 노트북과 모니터 2개의 화면창에는 수시로 업데이트되는 메일과 메신저 대화창들이 계속해서 날아든다.소리없는 전장처럼 묵언으로 하루의 대부분을 키보드 치는 일로 보낸다. 큰 일이 없다면 오늘도 핸드폰으로 전화가 오는 일은 거의 없을 것이다. 대부분은 메일과 메신저로 소통이 충분하니까.MZ세대 1496명을 대상으로 조사(알바천국)한 결과 콜포비아 증상을 겪고 있다는 이들은 35.6%로 지난해 동일 조사(29.9%)보다 상승했고, 가장 선호하는 소통 방식 역시 '문자·메신저 등 텍스트 소통'이라고 응답한 비율이 61.4%에서 70.7%로 늘었다.이런 수치는 단순한 트렌드가 아니라, 세대적 정서의 변화를 보여준다. 코로나 시기를 겪으며 비대면을 경험했지만, 사실 나는 훨씬 그 이전부터 비대면 시스템과 텍스트 소통 방식으로 일해왔기 때문에 이러한 시대적 변화가 크게 낯설지 않다.텍스트 중심의 비대면 업무 시스템은 생각보다 많은 장점이 있다. 첫 번째로, 감정의 낭비를 최소화 할 수 있다. 출퇴근을 하지 않는 나는 나의 개인적인 감정을 얼굴로 애써 숨기며 사회화라는 가면을 쓰고 밝게 인사하지 않아도 된다.메신저의 텍스트를 통해서는 언제나 안정되고 다정한 동료가 되어 '굿모닝'과 웃는 이모티콘만으로 그날의 아침인사를 대신할 수 있다. 그 외에도 업무를 하면서 감정적인 상황 속에서도 텍스트라는 비대면은 훨씬 더 정제된 자세로 내 의견을 일목요연하게 전달 할 수 있었다.두 번째로는 생각할 시간을 준다는 점이다. 바로 면전에 날아드는 요청보다 메일이나 메신저로 전달받은 사항들은 내가 그 일을 더 잘 효율적으로 처리할 시간을 벌어준다. 당장 응답해야 하는 일이 아니라면, 일의 우선순위를 정할 수도 있다. 비대면의 업무방식은 나의 통제가 가능한 자율 시스템으로 운영될 수 있다는 자유로운 능동성을 부여한다.물론 모든 면에서 비대면을 찬양하는 것은 아니다. 때론 끝없이 오가는 메신저의 대화가 무색하게 직접 얼굴을 보고 몇 마디 소통하는 것으로 일이 끝날 때도 있으니 말이다. 그러나 개인의 공간과 시간의 명확한 경계를 그을 줄 아는 요즘 젊은 세대의 업무방식이 점차 비대면화 되어 가는 것은 부정할 수는 없는 일이 되었다.내가 처음 사회생활을 시작했던 15년 전만해도 메신저는 개인의 사생활에서나 쓰는 용도였고, 회사 메일 외에도 유선 직통전화는 물론 개인 핸드폰으로도 자주 업무 관련 통화를 했다.이제는 일 관련해서는 통화가 현저히 줄어들었고 대부분이 메일과 메신저를 통해 해결된다. 정말로 급한 건이 있을 때에는 문자를 남기기도 하지만, 너무 늦은 시간이나 이른 시간은 피하며 개인의 시간을 존중하는 분위기가 대부분이다.그 전 세대와의 업무방식으로도 일해본 경험이 있는 40대 직장인 친구들은 우스갯소리로 요즘에는 부하 직원의 개인 휴대폰으로 전화를 하면 무례한 사람이 된다며 조심하자는 자조적인 소리도 나온다.나는 업무의 특성상 다양한 연령대의 광고주를 만난다. 해당 브랜드의 담당자가 20,30대일 수도 있고, 나와 같은 40대 혹은 50대일 수도 있다. 그때마다 현저하게 달라지는 소통 분위기에 따라 유연하게 대처하며 일해오고 있다.개인의 시간과 사생활이 중시되는 젊은 세대의 담당자에게는 가급적 업무 시간 안에서 메일을 통해 소통을 한다. 업무 관련 미팅이 필요할 때에도 메일로 관련 자료를 전달하고 서면으로 업무요청을 받는 일이 많다. 이러한 담당자의 경우 긴박한 일정 논의를 위해서 불가피하게 업무 외 시간에 연락을 해야하는 경우, 카카오톡이 아닌 문자로 메시지를 남겨 회신을 기다린다.반면에 40,50대 담당자는 부담없이 직접 전화를 걸어오기도 하고 업무 관련 미팅을 직접 만나서 논의하는 방식을 훨씬 더 선호한다. 비대면을 선호하기는 하지만, 상대가 빠른 피드백을 원하는 성향인 경우에는 나 역시 전화로 일의 진행 과정을 알리며 탄력적으로 일하고 있다.나는 두 방식에서 모두 일해온 40대로서, 각각의 장단점을 경험했다. 어떤 소통 방식이 옳고 그름를 떠나 세대가 달라지면서 일을 대하는 감정 관리의 방식이 변화하고 있다는 것을 느낀다. 일하는 자아와 나의 자아를 동일시 했던 기성세대와는 달리, 일하는 나와 일 밖의 나를 분리하여 생각하는 요즘의 세대를 개인이 아닌 사회 전체의 변화로 이해해야 하지 않을까.결국 더 잘 일하고 싶은 건 모든 세대에나 똑같은 마음이고, 그 안의 언어만이 바뀌고 있는 뿐일지도 모른다.