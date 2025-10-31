서울시장 출마 박홍근 "민주당 후보 역동적으로 만들어 내면 오세훈 이긴다"

AD

박홍근 더불어민주당 의원은 31일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 오세훈 서울시장의 시정을 비판하며 "시민이 주인인 서울을 만들겠다"고 강조했다.

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:20~11:10)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 박홍근 /더불어민주당 의원◎ 박정호 > 박홍근 민주당 의원 모셨습니다. 안녕하십니까, 의원님?◎ 박홍근 > 네. 반갑습니다.◎ 박정호 > 반갑습니다.◎ 박홍근 > 정말로 반갑습니다.◎ 박정호 > 오랜만에 오셨으니까 박수 한번. 진짜 오랜만에 뵙는 것 같아요.◎ 박홍근 > 그러게요.◎ 박정호 > 의원님 바쁘셨죠, 요즘에?◎ 박홍근 > 제가 아무래도 원내대표 끝나고 나서는, 알다시피 저희 당은 원내대표를 먼저 하고 나면 주요 당직이나 국회직을 맡지 않습니다. 그러니까 계속 의원 중의 한 사람으로서 성실하게 의정활동이나 당 활동에 임하고 있습니다.◎ 박정호 > 네. 그래서, 원내대표 하실 때는 거의 매일같이 뵙고 국회에서도 맨날 마주치면서 이런저런 얘기했던 기억이 있는데 오랜만에 뵙습니다. 이제 좀 자주 오셔가지고 현안 얘기도 좀 많이 해주시고 해주세요.◎ 박홍근 > 예. 많이 불러 주십시오. 아무래도 그래도 그런 경험들이 있기 때문에 또 시국이나 이슈에 대한 나름대로 또 보는 눈이 있기 때문에 불러 주시면 언제든지 응하겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 기대를 해보겠습니다. 우선 현안 얘기를 그래도 하면서 갈게요. 한미 정상회담을 통해서 우리가 그동안 염려해왔던 관세 협상, 이게 좀 마무리가 되고 있습니다. 일단 어떻게 좀 평가를 하십니까?◎ 박홍근 > 지난 과정에서 저는 이재명 대통령의 원칙과 뚝심이 빛난 결과물이다. 이렇게 좀 평가를 하고 싶어요. 대통령께서 미국 가서 그때 정상회담을 하고 또 협상이 있었을 때 다녀와서 하셨던 말씀을 제가 들은 바가 있거든요. 최근 국민의힘이 여러 가지 시비를, 트집을 잡으려고 하는데 사실 그때 사인을 하지 말라고 한 거거든요. 왜냐면 너무나 불리한 결과를 가지고 어떻게 거기다가. 그래서 본인이 그런 결과라면 탄핵당할 수도 있다라고 언급까지 하지 않았습니까. 그래서 뚝심 있게 버티면서 협상을 해온 거예요. 보수 논객 조갑제 대표마저도 이재명 대통령이 그렇게 원칙을 가지고 버티는 게 잘한 거다, 이렇게 얘기를 했지 않습니까?◎ 박정호 > 그렇습니다.◎ 박홍근 > 그래서 그 협상의 방침을 갖고 우리 협상단이 임한 결과이다라고 생각을 하죠. 그래서 진짜 우리가 한 해 지금 가용할 수 있는 외환이 한 185억, 그러니까 정부는 공식적으로는 150억 달러에서 200억 달러 얘기를 하거든요. 제가 이제 분석해보니까 185억 달러이던데. 그런데 우리 외환보유고가 지금 9월 기준 4천2백억 달러란 말이에요. 근데 그게 대부분 다 투자가 되어 있는 상황입니다. 이걸 어떻게 가져다 씁니까? 그래서 무리한 요구였기 때문에 우리 국민들도 그동안 너무나 부글부글 끓었음에도 불구하고 협상단이 잘해주길 기다리면서 여기까지 왔던 거잖아요? 다행히 이제 2천억 달러만, 그것도 단계적으로 나눠서 최대 연 2백억 달러까지. 이렇게 이제 결과를 맺었고 또 1천5백억 달러는 조선 분야에 우리 기업들이 주도해서 투자하기로 한 거기 때문에 그래서 저는 협상 결과가 정말 최선의 작품을 만들어 냈다라고 평가를 하고 있었습니다.◎ 박정호 > 이래서 이제 지도자가 누구냐, 이게 중요하다라는 생각을 다시 한번 하게 돼요.◎ 박홍근 > 윤석열이 만약 이 상황에서 맡고 있었으면 나라를 얼마나 더 거덜 냈겠어요. 생각만 해도 끔찍하죠.◎ 박정호 > 네. 아, 일본이 이 정도 했어? 5천5백억 달러. 우리는 더 하자. 뭐 이런 얘기했을 수도 있어요.◎ 박홍근 > 그러게 말이에요. 생각이 다.◎ 박정호 > 아찔한 상황입니다. 아찔한 상황이고. 특히 이번에 보수 진영에서도 무릎을 탁 치게 만든 게 바로 핵추진잠수함의 건조 승인을 얻어낸 거. 정상회의 공개된 자리에서 그걸, 그 말을 꺼냈다는 그 자체도 참 놀라웠고 트럼프 대통령이 또 그걸 승인을 해준 것도 결과도 놀라웠고. 어떻게 보셨습니까?◎ 박홍근 > 그러게 말이에요. 보통은 정상들의 모두 발언, 공개된 발언에서는 그런 구체적인 현안 이야기를 하지 않잖아요? 그런데 이번 대통령께서 준비를 잘하신 것 같아요. 결과적으로는 안보도 민주당이구나라는 것을 다시 한번 입증해 준 것 같습니다. 돌아보면 노무현 대통령 때 국방 예산이 한 8.8%p 올라가서 밀덕들이.◎ 박정호 > 밀덕. 이른바 밀덕들이.◎ 박홍근 > 예. 밀덕들이. 소위 밀리터리.◎ 박정호 > 덕후.◎ 박홍근 > 예. 매니아. 예, 그렇죠. 그분들도 되게 거기에 대해서, 노무현 대통령에 대해서 호평을 하지 않았습니까? 별칭까지 만들어주면서. 그리고 문재인 정부 때 알다시피 뭘 했습니까?◎ 박정호 > 미사일.◎ 박홍근 > 미사일. 그렇죠. 그래서 미사일 사거리를 이제 확장했고. 그리고 이제 이재명 정부가, 노무현 정부 때부터 추진했던 일이에요, 이게. 그런데 그때 지금 이제 국민의힘 국회의원으로 가 있는. 그래서 어제는 본인도 잘했다고 본인도 평가를 하는 분이 계세요. 그때 당시에 조선일보의 국방 전문 기자였는데 유용원. 그분이 엠바고 깨면서 틀어졌던 일이었는데 결국은 우리가 해냈습니다. 그래서 이 핵추진잠수함을 우리가 이제는 건조하고, 그리고 거기에 연료를 공급받을 수 있는 그런 상황까지 오게 된 것이죠. 그래서 저는 정말 이제는 세계 8대 그런 핵잠수함을 갖는 그런 강국으로서의 면모를 갖게 되었다. 이렇게 평가를 하고 싶습니다.◎ 박정호 > 이거는 여야 따로 없이, 진보 보수, 이른바 따로 없이, 할 것 없이 이건 우리 국익을 위해서 너무나 잘된 일이기 때문에 잘 평가를 해야 되는데.◎ 박홍근 > 그러니까 어제 기획재정위원회 국정감사를 종일 했는데, 나머지 협상, 관세 협상 관련해서는 막 이것저것 계속 시비를 걸어요. 나중에 막 고성도 제가 좀 주고받았는데. 그런데 이 문제에 대해서는 일언반구 없습니다. 할 말이 없는 거죠.◎ 박정호 > 국힘에서도 할 말이 없을 정도로 잘된. 우리가 국익을 위해서 잘 얻어낸 것이다. 이런 평가가 나오고 있고. 결국에는 이재명 대통령과 또 이제 관계자들, 장관 비롯한 대통령실. 외교력과 협상력에 대해서 높은 평가가 나오는 것도 사실인 것 같아요. 어떻게 보셨습니까?◎ 박홍근 > 트럼프 대통령에 대한 연구를 우리 대통령부터 시작해서 정부 관계자들이 많이 했다는 거 아니겠습니까? 최근 제가 조갑제 보수 논객이 쓴 글을 좀 봤어요. 이렇게 표현을 썼던데요. 만만한 캐나다에는 저자세. 그리고 뻑뻑한 중국에는, 아니 만만한 캐나다에는 고자세고 그다음 뻑뻑한 중국에는 저자세인 게 트럼프다. 그러니 우리도, 한국의 보수도 이럴 때는 트럼프에게 좀 비판적 목소리를 내주라. 이렇게 글을 썼더라고요. 그러니까 정확하게 보고 있는 것이죠. 우리 협상단도 대통령과 함께 트럼프가 간단한 상대가 아니다. 그러나 우리가 그래서 너무 가벼워 보이면, 약해 보이면 말린다. 이 생각을 분명 갖고 있었던 것 같습니다. 그런 게 잘 이번에 반영됐다, 이렇게 보여지고. 특히 이 마스가, 조선업 관련된 1천5백억 불 같은 경우는 우리가 애초에 이것을 중요한 어떤 협상의 카드로, 그러니까 우리의 강점이 미국의 빈 곳과 정확히 절묘하게 끼워 맞는다라고 하는 그 전략으로 접근하지 않았습니까? 이게 빚어낸 성과다. 협상의 예술이었다. 이렇게 평가를 할 수 있겠습니다.◎ 박정호 > 네. 마스가 프로젝트, 그걸 앞세워서 미국이 원하는 게 무엇이고 우리가 줄 수 있는 게 뭔지 하나하나 따져보고 파악해보고 전략을 세워서 협상에 임한 결과. 트럼프 대통령이 이재명 대통령에 대해서 극찬을 하고 자랑스러운 대통령이다 이런 얘기도 하고. 그다음에 우리 김정관 장관을 향해서 터프하다. 이런 얘기할 정도로 칭찬을 많이 받은 협상이었던 것 같아요, 이번에.◎ 박홍근 > 네. 어제 대변인이 또 후속 나눴던 이야기를 보면 뭐 위대한 대통령. 뭐 이렇게 언제든지 연락해라, 도울 일 있으면. 아주 두 분의 신뢰 관계가 정말 깊어질 대로 깊어졌다. 이런 느낌을 받죠.◎ 박정호 > 그래요. 이걸 잘 해내서 우리 국민들 입장, 지금 APEC 정상회의 주간 통해서. 오늘 개막을 하지만 여러모로 우리 대한민국의 외교력. 또 우리 대한민국의 위상이 이렇게까지 올라와 있다라는 참 뿌듯한 그런 시기를 보내고 있습니다. 그리고 어제 한일 정상회담도 열렸습니다. 여자 아베라고 불리는 다카이치 사나에 총리를 만나가지고 훈훈한 또 시간을 가졌는데요. 어떻게 보셨어요, 이거는?◎ 박홍근 > 취임 이후에, 양자 회담은 아니고 이제 다자 행사에 왔기 때문에 한 45분가량 두 분이 만났잖아요. 그래서 아주 깊은 어떤 양국 간의 현안을 얘기할 수 있는 상황은 아니었다라고 보고요. 그럼에도 불구하고 첫 대면치고는 서로 간의 미래지향적인 양국 관계에 대해서 원칙적인 확인을 했고. 또 이번에 경주로 왔으니 다음에는 일본의 지방으로 또 갈 수도 있겠다라고 대통령께서 셔틀 외교에 대한 확인을 하지 않았습니까? 그래서 그런 부분은 이제 다행스럽다 생각이 들고요. 다만 이제 워낙 우익적 성향을 갖고 있는 분이기 때문에 그동안 이제 보여준 모습을 보면 매우 염려스러운 것도 사실 있지 않습니까? 그래도 취임 이후에는 야스쿠니를 바로 참배하지는 않았고. 그건 이제 여러 가지 상황을 고려한 결과로 보여지거든요. 그래서 앞으로도 한일 간의 가장 민감한 문제가 역사 문제이기 때문에 그동안 전 총리하고 우리 이재명 대통령이 해왔던 그동안의 스탠스가 있지 않습니까? 이걸 벗어나진 말아야 된다. 그래야 한일관계가. 지금은 소위 미국과의 관계에서는 동병상련 처지 아니었습니까?◎ 박정호 > 맞아요.◎ 박홍근 > 예. 그러기 때문에 이 한일관계를 진정으로 발전시키려면 그런 역사 문제에 대해서는 절대 금도를 넘지 말라라고 당부하고 싶습니다.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 그러니까 이시바 전 총리와 이재명 대통령이 어떻게 보면 미래를 향해서, 과거사는 과거사대로 풀면서도 미래를 향해서 가겠다라는 확고한 약속을 했는데. 그걸 뭐 온건파였던 이시바에서 이제 강경 보수 다카이치로 바뀐 게 염려되긴 하지만 그 노선과 그 길을 한일이 같이 가면서 미래를 향해 가는 그런 모습이 좀 기대가 된다. 이렇게 정리를 좀 해보도록 하고요. 자, 외교 얘기, 아무래도 외교 시즌이니까 외교 얘기를 저희가 앞서서 쭉 하고 있는데. 한중 정상회담이 이제 내일 또 예정이 돼 있어요. 11년 만에 시 주석이 왔습니다. 아까도 이재명 대통령이 회의장에 입장하는 시진핑 주석을 안내하는 모습을 좀 볼 수가 있었는데. 이 기대감도 좀 가지게 돼요. 한중 정상이 만들어낼, 합의해낼 내용들. 잘 되겠죠? 어떻게 보십니까?◎ 박홍근 > 그렇습니다. 우선 APEC이라고 하는 계기도 있었지만 시진핑 주석이 우리나라를 방문했다는 것만으로도 매우 의미가 우선 크고요. 그만큼 이제 한중관계가 다시 복원될 가능성이 높아졌다는 그런 상징 아니겠습니까? 싫든 좋든 중국은 우리의 가장 가까운 국가 중의 하나입니다. 그리고 우리의 지금의 경제, 이 무역을 중심으로 해서의 엄청난 무게감을 차지하고 있는 데가 또 중국 아니겠습니까? 그런 경제 분야이건, 사회문화 분야이건 간에 주고받을 수밖에 없는, 그리고 지대한 영향을 미치는 그런 국가인데. 그래서 그런 중요성이 있었기 때문에 보수 정부였던 노태우 정부가. 노태우 정부가 그때 국교를 수교를 한 거 아니겠습니까? 그리고 박근혜마저도 열병식에 직접 본인이 참가를 했던 것이죠. 그런데 그런 보수 정부가 오히려 당시에 공을 들여서 관계를 개선해왔는데 누가 망가트렸습니까?◎ 박정호 > 윤석열.◎ 박홍근 > 윤석열. 소위 가치 외교라는 이름을 들고 망가트려 놨던 거거든요. 그래서 오히려 그 중국과의 관계를 완전히 망가트렸던 것을 이제는 다시 원상 복구시키는 과정이다라고 이제 봐야 되겠고. 그래서 이제 경제적인 차원을 중심으로 하는 신뢰 관계를 쌓아야 되는데 최근 알다시피 국내에서 소위 혐오적인 그런 시위를 중심으로 또 뭐 폭행까지 일어나는 이런 상황 아닙니까. 이게 이제 양국 관계가 그나마 다시 그런 가치라고 하는 명분하에 무너졌던 것을 이제는 실용적인 차원에서 신뢰를 회복하고 양국에, 서로에게 도움이 되는 방향으로 이제 나아가려고 하는 건데 이게 혹시 이제 여러 가지 찬물을 끼얹지 않을까 하는 염려들이 있지 않습니까? 그래서 정부가, 대통령도 몇 번 언급하셨습니다만, 강력하게 이런 문제에 대해서는 대응을 해야 된다. 그렇지 않습니까? 이건 중국과의 관계뿐만이 아니라 이런 혐오적 행위에 대해서는 용납해서는 안 되는 거죠.◎ 박정호 > 네. 그건 용납하면 안 되고. 이 중국, 시진핑 주석이 아까 들어가는 모습도 저희가 좀 보여드리고 있는데요. 혐중 시위, 이게 좀 이거 어떻게 막아야 될까. 아마 정부 입장에서도 여러 가지로 고민스러운 지점일 것 같습니다. 자, 내일 정상회담 주목을 해보고요. 정국 현안 관련된 얘기도 좀 저희가 나누고 싶습니다. 추경호 전 국민의힘 원내대표가 계엄 해제 표결 방해 혐의로 소환조사를 받았습니다. 거의 뭐 만 하루 꼬박 있다가 나온 셈이 됐는데. 어제 그러더라고요. 가면서 이거 정치 탄압이다. 그리고 국민의힘은 이거 야당 말살 시도다. 이렇게 강하게 반발하고 있습니다. 이런 주장은 어떻게 보셨습니까?◎ 박홍근 > 당시에 저만 해도 국회를 에워싸고 있는 경찰이 있었음에도 불구하고 국회의원이다, 비켜라, 해서 저는 정문으로 들어간 경우거든요.◎ 박정호 > 비켜줬어요? 경찰들이.◎ 박홍근 > 네. 잠시 이제 그때 열린 경우가 있었습니다.◎ 박정호 > 좀 약간 풀렸던 그 시점에.◎ 박홍근 > 그리고 대부분의 의원들은 담장을 넘어서 왔잖아요. 그런데 지금 추경호 전 원내대표 등 국민의힘이 하는 이야기는 경찰이 막아서 못 들어가서 그랬다. 이 얘기를 하고 있잖아요. 우리는 들어갈 수 있었는데 본인들은 안 들어왔다는 것은 의도적으로 안 들어왔거나 아니면 의지가 없었거나. 이런 거 아니겠어요? 그러니까 저는 그런 점에서 계엄 당일날 국회로 의원총회를 소집했다가 다시 당사로, 또 국회로, 마지막에 최종적으로 당사로. 이렇게 결정하는 과정 자체가 뭐겠습니까? 출입이 불편했기 때문이었다? 그건 말도 되지 않습니다. 그때 본인은 의장께 전화해서 경찰을 물러나게 해달라, 이렇게 했다는데 그게 말이 됩니까? 계엄을, 자기랑 통화했던 대통령이 내린 상황인데 경찰이 국회의장 말을 듣겠어요? 국회의장 말이라도 담장을 넘어가야 되는 형편이었는데. 그러니까 말이 안 되는 지금 이야기를 하고 있는 것이죠. 당시에 국회의장께서 추경호 대표하고 길게 통화를 했다는 거 아니겠습니까? 그러면서 의장께서 이제 서로 얘기를 했던 게 시간을 얘기한 거죠. 몇 시에는 처리할 수밖에 없다. 이미 성원을 돼 있었습니다. 의결정족수는 돼 있었는데 의장께서 계속 의회에다 1시로 무조건 시작할 수밖에 없다. 그러니 들어와라라고 얘기를 한 거거든요. 그런데 안 들어왔잖아요. 결국은 그래서 내란 주요 종사자 혐의로 지금 조사를 받고 있는 거 아니겠어요? 그래서 저희는 이런 거에 대해서는 누가 봐도 계엄 해제에 대해서 방해를 하려고 했던지, 아니면 방조를 하는 상황이었던지. 볼 수밖에 없었던 것이다. 그런 강력한 의심을 가질 수밖에 없는 것이죠. 그래서 여기에 대해서는 결국은 특검이 정말 냉정하게 처리할 것이다. 이렇게 보고 있습니다.◎ 박정호 > 냉정하게 처리를 할 것이다. 그러니까 백번 양보해서, 뭐 다른 의원들이 국회 담장 넘기도 어렵고 경찰에 막혀서 못 들어온다라고 생각을 하더라도 만약에 이제 계엄 해제가 필요하고 이게 불법적이고 잘못된 거다라는 생각을 해서 표결을 하려고 했다고 하면 추경호 전 원내대표라도 가서 표결을 해야 되는 거 아니에요? 자기는 왜 나가요?◎ 박홍근 > 그렇죠. 가까운 데 있었지 않았습니까?◎ 박정호 > 원내대표실에 있었는데.◎ 박홍근 > 그리고 현장에서 제가 봤을 때 한동훈 전 당대표, 당시 당대표는 본회의장에까지 들어와 있어가지고 계속 보니까 본인부터 여러 명이 통화하고 있었거든요. 그거 누구에게 통화했겠습니까? 당연히 추경호 대표를 포함한 의원들한테 빨리 들어오라고 통화했는데도 불구하고 협조 안 했잖아요. 어떤 식으로든 본인들은 이 상황을 방조 방치해서 내란 계엄이 절차적으로 진행되는 것을 오히려 우리가 해제시킨 것 맞고. 그렇게 방조하는 이런 혐의가 매우 짙은 거죠. 그래서 그런 거에 대해서는 명명백백하게 밝혀내야 된다고 생각을 합니다.◎ 박정호 > 네. 특검이 판단해서 신병 확보 어떻게 하게 될지 좀 봐야 될 것 같고. 구속영장이 발부될지는 나중에 사법부. 지금 사법부 여러 가지 얘기가 지금 있는데. 어쨌든 그걸 좀 봐야 되는 상황인데요. 국민의힘 정당해산 관련된 내용도 계속 이제 언급이 되고 있습니다. 의원님이 개인적으로 보실 때 어떻게 좀 진행이 될 거라고 예상을 하세요?◎ 박홍근 > 계엄 당시에 자기들은 적극 반대했다던 국무위원들이 결국은 다 거짓말한 걸로 드러났잖아요.◎ 박정호 > CCTV에 다 나왔습니다.◎ 박홍근 > 그냥 개인적으로 소명한 게 아니라 국회에 와서도 여러 번에 걸쳐가지고 반복적인 거짓말을 했던 게 드러나서 정말 세상 믿을 사람 없다는 생각을 다시 한번 하게 됐는데. 그리고 한덕수는 어땠습니까? 본인들이 뭐 그렇게 반대했다고 해놓고 결국은 자기가 내란죄에 연루자로서 처벌받을 게 두려웠던지 그래서 그거 막으려고 대통령 선거까지 나오려고 하지 않았습니까? 그리고 그것을 소위 친윤파들이 그렇게 대통령 만들어주려고 그렇게까지 내부 판을 짰던 것이고요. 그런 걸 보면 결국은 지금 저들이 얘기하는 거에 대해서 우리가 곧이곧대로 믿을 수가 없다는 것이고. 따라서 지금 특검에 의해서 원내대표뿐만 아니라 당의 그런 주요 관계자들이 내란에 연루된 정황이 이제 확인된다면, 저는 뭐 속속 드러날 거라고 봅니다만, 확인된다면 결국은 저는 정당해산 청구 피할 수 없는 거라고 생각합니다. 제가 마침 법안을 냈어요.◎ 박정호 > 아 법안을.◎ 박홍근 > 올해 3월에 냈습니다. 이런 거 아니겠어요? 본인들이 진정 내란 계엄에 대해서 반대했다라면, 그러면 그때 제대로 행동을 해서 막는 데 동참을 했던지 했어야 했잖아요. 그런데 그러지 않았어요. 그러면 그 이후에, 자, 윤석열이 이제 탄핵까지 됐습니다. 그러면 본인들이 스스로 먼저 반성의 모습을 보여야 되지 않겠어요? 과거 박근혜 당시 어떻게 했습니까? 차떼기를, 불법 자금 받아가지고, 차떼기로 받아가지고 그래서 그때 소위 천막 당사 치고 당명 바꾸고 지도부 교체하고 해서 국민에게 잘못했다라고 하는 시늉이라도 했단 말이에요. 그런데 지금 국민의힘이 제대로 반성했습니까? 오히려 내란 계엄에 동조했던, 또는 친윤파들이 득세하고 있잖아요. 그러니까 스스로 반성 안 했어요. 두 번째가 뭐냐, 정치적으로 심판하면 되는 거 아니에요? 대선 때 자기들이 졌잖아요. 그러면 유권자, 주권자의 심판을 받았어요. 그런데도 제대로 반성 안 하고 오히려 또 지금 반탄파의 핵심을 당대표로 세우지 않았습니까? 그러니 이제 남은 게 뭡니까? 스스로 반성도 안 하고 고치지도 않고. 두 번째, 정치적 심판을 받았는데도 여전히 그렇고. 그러면 남은 것은 법적 심판만 남은 거죠. 그 법적 심판이라는 게 뭡니까? 이 정당이 헌법에 부합하는 정당이냐 아니냐를 이제는 헌법 절차에 따라서, 즉, 정부가 해산 청구를 해서 헌법재판소가 최종 판단하게끔 하는 절차만 남아있는 거예요. 그런데 거기에 제가 낸 법은 이런 겁니다. 소속 대통령이 내란이나 외환죄로 형이 확정되거나 파면된 경우에 그 정당에 대해서 정부가 현재는 청구할 수 있도록 돼 있거든요. 그런데 그게 아니라 해야 한다라고 제가 법안을 내놨습니다. 그러면 당연히 지금 대통령은 파면됐기 때문에, 또는 앞으로 재판을 통해서 형이 확정될 가능성이 있으니까. 그리고 그거뿐만 아니라 지금은 이 소속 의원들 중에 주요한 사람들이 연루될 가능성이 매우 높고 거기에 확인되면, 그러면 이제는 해산 청구 절차에 돌입해야 되지 않겠습니까?◎ 박정호 > 그렇네요. 그 법안이 지금 어디에 계류가 돼 있습니까?◎ 박홍근 > 현재 제가 낸 법이기 때문에 지금 이제 상임위에서.◎ 박정호 > 상임위에서.◎ 박홍근 > 예, 지금 아직은 소위에 들어가 있지는 않습니다.◎ 박정호 > 네. 그래요. 그거 어떻게 지금 진행이 될지 그것도 저희가 지켜봐야 될 것 같습니다. 법안 자체를.◎ 박홍근 > 그러니까 잘 알다시피 통합진보당의 경우는 이 당의 강령이 소위 뭐 친북적이다, 뭐 민중 주권 주의다, 이런 이유와, 그다음에 거기의 의원 중의 한 사람이 내란과 관련된 사전 선동을 했다. 회합을 통해서. 이걸 가지고 정당을 아예 해산시키고 국회의원들 배지를, 직을 다 상실시키지 않았습니까? 훨씬 더 중대한, 그리고 구체적으로 사실관계가 확인된 그런 사안 아니겠어요? 그런 점에서 봤을 때는 오히려 백번이고 해산당해야 마땅하다. 저는 그렇게 봅니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이 정당해산 관련해서 많은 분들이 또 이제 관심을 가지고 있기 때문에 법안도 그렇고 또 앞으로 재판 과정이 어떻게 진행될지 지켜보도록 하고요. 자, 그리고 저희가 또 나누고 싶은 얘기가 바로 이제 서울시정에 대한 얘기에요. 의원님께서도 지금 서울시장 도전 의사를 밝히고 또 준비하는 걸로 좀 알고 있는데. 일단은 서울시장에 도전하겠다는 마음을 먹게 되신, 도전 의사를 밝히게 되신 그 이유. 그게 좀 궁급합니다.◎ 박홍근 > 오세훈 현 서울시장이 조선 시대 한성판윤 이래 가장 오랫동안 서울의 최고 행정책임자예요. 지금 벌써 10년입니다. 네 번 했잖아요. 이것도 부족해서 다섯 번째 하겠다고 하는 거잖아요. 그런데 그동안 한 게 뭡니까? 오히려 헛돈 쓴 거. 중간에 아이들 밥그릇 뺏어가지고 물러난 거.◎ 박정호 > 아 그게. 그렇죠. 그게 기억에 남죠.◎ 박홍근 > 그렇죠. 그러고 나서 지금 최근에는 다 민주당 탓, 전 시장 탓, 남 탓하는 거. 이것만 기억에 남지 않습니까? 그런 상황에서 다시 도전한다는 것은 오로지 명태균 게이트를 포함해서 자기로서는 정치적 생명을 보존하고 싶은데. 그래서 시장이 되어야 이것은 야당 시장 탄압이다라고 하면서 이걸 자기가 버틸 수 있을 것 같으니까. 오로지 자기 구명용이에요. 뿐만 아니라 다음 대통령 도전에 뜻이 있어요. 지난번에 나오려다가 소위 토지거래허가제 때문에 강남 집값이 폭등하니까, 그리고 명태균 게이트가 어떻게 튈지 모르니까 포기를 해버렸잖아요. 그런데 여전히 대통령 꿈이 있는 사람이라 이번 시장 한 번 하고 나면 딱 다음이 대통령 도전하기 좋다. 그러니 오로지 시정에 대한 관심보다는 대통령 다음 출마용으로 이 시장직을 또 이용하려고 하는 것이다라고 볼 수밖에 없잖아요. 이런 상황을 다 아는데 그사이에 어떻게 됐습니까? 서울은 1천만 도시가 지금 930만 도시로 떨어졌어요. 그리고 초고령화 도시로 되어 있고. 4, 50대는 집값이 비싸니까 경기도 일원으로 나갑니다. 2, 30대는 직장을 많이 못 구하거나 또는 남녀 간의 갈등이 심합니다. 이런 상황에서 도시의 경쟁력, 활력은 떨어지고 있죠. 시민의 삶은 어떻습니까? 전 시장과 비교해보면 복지 분야를 포함해가지고 시민들의 직접 시정 참여 같은 경우 현격히 후퇴했습니다. 이런 걸 더 이상 방치해서는 안 된다. 수도 서울인데 이제는 행정수도 이전 얘기도 나오지 않습니까? 그러니 서울의 위상마저도 뿌리째 흔들리고 있는 상황이에요. 이런 것들 조속히 빠르게 바로잡지 않으면 안 된다는 그런 사명감이 생겨서 작년 8월에 이재명 당시 대표, 또 우원식 의장, 우상호 정무수석 등과 만나서 그런 좀 뜻이 있다, 고민이 있다라고 말씀을 드렸고. 그래서 사실은 작년 말부터 좀 준비를 해볼까 했더니 내란이 터졌고. 그거 대응하는 데 집중해야지 제 선거 준비해서는 안 된다는 마음으로 저도 함께 이제 그동안 주도적으로 해왔고 대선까지 제가 직능총괄하고 또 후보께서 특임소통단장 맡으라 해서 그 일을 하고 나서 본격 뛰려고 했더니 국정기획위원회. 인수위원회 없으니 어떡하냐. 경험 있는 사람이 와가지고 좀 해달라 해서 제가 또 두 달 동안 완전 올인해가지고 이재명 정부 5년의 계획과, 그다음에 검찰개혁을 포함한 정무조직 개편 팀장을 맡아가지고 그 안을 다 만들어서 대통령님께 보고를 드렸죠.◎ 박정호 > 정말 그사이에 정말 열일하셨네요. 본인의, 자신의 선거 준비나 이런 거보다 국가를 위해, 또 이재명 정부를 위해 헌신했다, 이런 생각이 듭니다, 의원님.◎ 박홍근 > 그것은 뭐 당연하게 선출직으로서, 또 당인으로서 해야 될 저는 자세라고 생각을 합니다. 더구나 이재명 대통령을 알다시피 제가 지난 선거에서 3선 의원 중에서 최초로 공개 선언하고 특히 서울 지역 의원 중에서는 제일 먼저 아마 공개적인 선언을 하고 나서 이제 캠프를 짜고 비서실장 맡아서 후보로 만들고 그리고 나서 이제 본선을 치르다가 제가 또 소위 NY 쪽을, 이낙연 전 총리 쪽을 다 껴안는다 그래서 제가 그러면 백의종군 하겠다 해서 대선 결국에 졌잖아요. 그리고 나서 원내대표를 하면서 또 당대표로 오셔서 같이 또 호흡을 맞춰서 윤석열 정부 첫해에 같이 1년을 제가 13개월 원내대표를 하지 않았습니까? 그러면서 우리 대통령님과의 어떤 신뢰 관계 이런 게 저는 쌓여 있기 때문에 저의 정책 성장보다는 이 나라의 정상화, 그리고 대통령, 이 정부의 성공이 우선이라는 생각은 분명합니다.◎ 박정호 > 아, 그렇군요. 이재명 정부의 성공을 위해서 애를 쓰고 노력을 해오셨는데. 이제는 서울시정, 특히 오세훈 시정, 이대로는 안 된다. 이건 이번에 꼭 막아내야 된다. 이런 사명감으로 출마 의사를 밝히고 계십니다. 오세훈 서울시정 여러 가지 문제점을 말씀해주셨지만 그중에서도 아 이건 진짜 큰일 난다, 안 된다, 이런 점이 있다면 어떤 게 있습니까?◎ 박홍근 > 제가 이렇게 표현을 많이 씁니다. 시민 없는 시장이다. 주인 바뀐 서울이다. 시장 위한 행정이다. 그러니까 오로지 서울시장으로서 시의 발전, 시민의 행복이라고 하는 것은 안중에 없고 너무나 보여주기식 행정에 급급해왔어요. 그러니 이제 이런 일들이 많았던 거죠. 겉으로는 번지르르합니다. 그런데 나중에 알고 보면 속 빈 강정처럼. 그래서 시민의 혈세가 헛되게 쓰인 경우가 너무 많아요. 몇 개, 제가 한번, 다시 한번 가져왔는데 가령 한강버스. 최근에 이슈 많이 됐잖아요? 540억가량 들어간다고 했는데 이게 1천500억 들어갔는데 그거에서 그칠지 알 수도 없어요. 뿐만 아니라 세빛둥둥섬 처음에 시작할 때 50억으로 시작했습니다. 이거 얼마 들어갔는지 아세요? 1천390억. 누적 적자가 1천200억입니다. 동대문디자인플라자, DDP. 이거 제일 처음에 763억으로 시작한 사업인데 최종적으로 4천846억 들어갔어요. 그리고 서부간선도로 평면화 가지고 지금 엄청난 불만이 제기돼가지고 결국은 200억가량 돈 쓰다가 백지화 지금 한 상태잖아요. 최근에 또 이제 벌이고 있는 일이 있습니다. 서울링.◎ 박정호 > 아 서울링.◎ 박홍근 > 거기에 지금 얼마 들어갔는지 아세요?◎ 박정호 > 뭐 한 1천억 들어갑니까?◎ 박홍근 > 원래 이것도 4천억 들어간다고 해서 왜 그걸 그 많은 돈을 들여서 짓냐 했더니 1조 이상 들어간답니다. 그걸 이제 곧.◎ 박정호 > 이제 시작하겠다.◎ 박홍근 > 그것도 모자라서 최근에 우리 연인들의 지금의 명소 노들섬.◎ 박정호 > 노들섬.◎ 박홍근 > 그 노들섬에 콘크리트로 정원을 위에 올려서 거기에 지금 새롭게 개조를 하겠다는데 거기도 3천7백억을 쓰겠다는 거예요. 그러니까 진짜 시민들은 하루하루 살기 힘들어 죽겠고 서울은 더 노후화되고 있는데 도대체 시장이 이런 일 하고 있어서야 되겠습니까?◎ 박정호 > 시민들을 챙기고 시민들을 위해 봉사하고 노력해야 되는데 이거 겉만 번지르르하게 하는. 그동안 얘기했던 뭐 디자인 서울 얘기를 오세훈 시장이 계속 해왔는데 그걸 계속하고 있다. 이래선 안 된다.◎ 박홍근 > 그래서 사람들이 얘기합니다. 한강이 당신 겁니까? 그리고 또 얘기합니다. 서울이 그렇게 부끄럽습니까? 왜 서울의 역사를 막 지우려 그래요? 광화문 광장에 또 6·25 유엔 참전국 관련된 무슨 탑을 만들겠다는 거 아니겠습니까? 그것도 엄청난 돈이 들어가요. 광화문 광장이야말로 국가 광장으로 상징성도 있고 시민들이 빛의 혁명을 만들어냈던 6월 항쟁의 또 상징성이 있잖아요? 왜 그렇게 이념적으로 편협하게 자기 치적을 위해서 시정을 펼치는지 정말 답답합니다.◎ 박정호 > 아 지금 저희 시청자분들도 '와 놀라 뒤로 자빠지겠어요. 세금은 무슨 수도꼭지에서 흐르는 물인 줄 아나 봐요.' 이렇게 '니오군맘'님께서 지적을 해주시기도 하셨는데.◎ 박홍근 > 그러다 보니까 서울시의 지금 재정 상태가 많이 안 좋습니다.◎ 박정호 > 그래요?◎ 박홍근 > 예.◎ 박정호 > 아 이거 저도 서울시민이니 좀 걱정되는 부분이기도 한데. 근데 오세훈 시장은 이런 얘기를 하고 있어요. 요즘에 행보를 보니까 재건축 재개발 지역을 콕콕 찍어서 다니고 있더라고요. 그러면서 민주당 겨냥한 거죠, 사실상. 강북의 국회의원들 뭐 했냐. 이런 얘기를 하던데 어떻게 반박하시겠습니까?◎ 박홍근 > 오세훈 시장이 벌써 10년째 하고 있다고 말씀드리지 않았습니까? 주택이라고 하는 것이 그냥 뭐 1~2년 사이에 바로 공급을 할 수는 없죠. 절차가 필요하지만, 그런데 지난 지금 2021년부터 이제 4~5년째 하고 있지 않습니까? 본인이 시장으로 다시 들어와서 제대로 착공이나 공급했던 물량을 봤더니 터무니없이 낮습니다. 이것을 다 전 시장 탓으로 돌려요. 전 시장 시절에는 이런 겁니다. 소위 뉴타운으로 인해서 개발을 놓고 주민 간의 갈등이 너무 극심했어요. 사람들이 스스로 목숨을 극단적으로 선택하는 경우까지 발생하고 많이 감옥도 가고 다치고 막 이랬단 말이에요. 그러면서 사업 진척은 안 돼요. 그러니까 전 시장이 자, 그러면 주민들 여러분들께서 판단하십시오. 끝낼 분들은 우리가 출구를 열어드릴게요 해서 그렇게 주민들이 투표를 통해가지고 해제할 것은 해제를 했던 거거든요. 그러니까 그게 그전에 이명박, 오세훈 시장 때 제대로 계획을 세웠으면, 그래서 주민들이 갈등 없이 원만하게 갈 수 있는 방법으로 그렇게 지원을 했으면 그 상황이 안 왔죠. 본인들이 쉽게 얘기하면 만들어 놓은 오물을 치우느라고 그때는 그렇게 했던 것입니다. 그러고 나서 본인이 이제 된 지 4~5년 됐잖아요? 그런데 최근 서울의 아파트의 공급량을 보면요, 원래는 서울시가 지금 한 6만5천 호 정도가 매해 공급돼야 됩니다. 그런데 실제 공급량은 그 절반가량도 안 돼요. 올해 내년까지, 그리고 내후년부터 더 심각합니다. 뭐 2만, 1만 몇천, 그리고 천 단위까지 내려옵니다. 그러니 이 공급 절벽에 있다 보니까 아파트값이 오른 거거든요. 그런데 본인은 거기다 더 기름을 끼얹어버렸어요. 뭐 했습니까? 강남에다가 토지거래 허가를 확 풀어버렸어요. 그러니까 그래서 급등하니까 윤석열 정부마저도 앗 뜨거워 해가지고 그렇게 안 돼 하면서 다시 더 넓혀서 묶지 않았습니까? 그러니까 자기가 일은 다 벌여놓고 나서 남 탓만 하고 있어요. 더구나 강북 지역이 이제는 표가 아쉬운 모양이에요. 그동안 말로는 강북 전성시대 얘기를 해놓고 나서. 오세훈 시장의 특징 중의 하나가 제가 아까 얘기했던 혈세 낭비하고, 전시 행정하고, 시정에 주민을 배제했다는 거뿐만 아니라 또 하나는 강남과 강북의 격차를 너무 극심하게 만들어 놨어요. 지금 아파트 가격에서 3배, 4배 나는 거. 그러니까 강남의 아파트 하나 가지고 강북, 비강남권의 아파트 서너 채 사는 것은 기본이고요. 지하철 접근성 문제, 그다음에 문화시설 문제, 교육 문제 모든 면에서 너무나 지금 격차가 더 심해졌습니다. 이래놓고 나서 이제는 강북에다 표 달라고 그동안 강북의 국회의원들 뭐 했어요, 이렇게 얘기를 해요. 너무 저열한 정치 공세이다라고 볼 수밖에 없죠.◎ 박정호 > 예. 그래요. 오세훈 시정의 잘못된 점들, 또 지금 강북 정치인들 공격하는 거 잘못됐다라고 지적해주셨는데. 그러면 의원님이 생각하는 서울시의 청사진. 또 여러 가지 정책적으로 준비하신 거 계실 것 같은데 그런 것 좀 소개 좀 해주십시오.◎ 박홍근 > 우선은 시정의 주인으로 시민을 내세워야 됩니다. 그래서 시민주권 정부를 분명 만들어야 됩니다. 그러려면 결국은 현재 지역 단위에 있는 여러 마을 공동체 모임들이 많아요. 주민자치회, 이제는 좀 더 법제화해서 제대로 지원을 해야 됩니다. 그리고 더 나아가서는 지역에 사회연대 조직들도 많습니다. 마을 기업, 사회적 기업, 이런 조합, 협동조합 같은 거 많지 않습니까? 이런 조직들도 활성화시켜나가야 되고요. 그리고 시정에 직접, 이제는 AI 시대 아닙니까? AI를 활용해서 시정에 좀 더 많은 시민들의 집단적 지성이 반영될 수 있는 시스템 구축이 가능합니다. 그래서 우선은 시민이 주인 된 시정을 만드는 게 핵심이고요. 두 번째는 서울의 경쟁력을 다시 찾아 나가야 됩니다. 그러려면 양재를 중심으로 하는 AI 허브센터로 키워서 서울을 AI와 관련된 그런 연구개발, R&D라든가 또는 그런 스타트업들이 많이 나올 수 있게끔 더 키워나가야 되고요. 이것을 서울의 시정과 연계시키는 거 매우 중요하다는 말씀인 거고요. 두 번째는 여기 있는 금융, 여의도를 포함해서 용산으로 이어지는. 그동안 상하이 홍콩에서 이제는 싱가포르, 그리고 저는 결국은 대한민국 서울로 이 아시아의, 그리고 세계 금융의 중심지가 올 거라고 저는 확신합니다. 그런 차원에서 금융과 관련된 빅테크 포함해서 이런 걸 키워나가야 되고요. 그다음에 이제 세 번째는 바이오가 홍릉부터 시작해서 상계로 이어질 수 있는, 그쪽에 연구개발 업체가 많습니다. 기관이 많습니다. 이걸 잘 키워나가야 되고요. 이게 이제 큰 산업적 차원에서, 경제적인 차원에서의 비전이라면 또 하나 우리가 놓칠 수 없는 게 서울의 문화적 잠재력입니다. 케데헌을 통해서 확인한 것처럼. 그래서 이런 문화 콘텐츠에 기반한 관광문화산업을 키워서 이 글로벌 문화도시로서의 비전을 확고히 키워나갈 때가 되었다. 그래서 그런 부분들을 한편에서 좀 잘 가져가야 된다는 생각들을 하고 있습니다. 그러면서 또 한편에서는 제가 아까 강조했던 강남과 강북의 이 심각한 격차를 해소해야 된다. 그래서 제가 좀 과감하고 또 과격합니다만 재산세라는 게 있습니다. 이걸 이제는, 2008년도 이후에 제도를 고치지 않았습니다. 그래서 5대5, 지금 50%, 50% 이렇게 지금 배분하고 있는데 이거를 6대4, 60대40으로 이제는 바꿔야 된다. 강남은 그동안 집값이 너무 올라갔어요. 그러니 재산세가 많이 걷혀가지고 진짜 거기는 돈이 남아돕니다. 그런데 다른 데는 재정자립도 15%, 16% 이래요. 강남은 55, 56, 다 넘어가거든요. 이제는 서울 안에서도 이 격차를 해소하는 데 과감한 정책을 펴야 한다라고 보고 있습니다.◎ 박정호 > 격차 해소. 서울시 내에서의 격차 해소도 중요하다라는 말씀까지 해주셨습니다. 그런데, 그러니까 서울시정을 바꾸려면 결국 시장이 누가 되냐, 이게 중요한데. 아까 청사진도 말씀해주셨고 이런 걸 하려면 오세훈 서울시장이 아닌, 국민의힘이 아닌 민주당에서 시장이 나와야 된다 이렇게 주장하시는 건데요. 민주당 안팎에서 그런 얘기도 있어요. 외부 후보가 필요한 게 아니냐. 오세훈 시장을 꺾기 위해서는 내부에 있는 민주당 인사로는 좀 아, 믿음직스럽지 못하다 이런 생각하시는 분도 있는 것 같은데. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?◎ 박홍근 > 선거가 아직 8개월가량 남았습니다. 많은 시간이 있고. 그다음에 오세훈은 진짜 오랫동안 시장을 했기 때문에 당연히 그 인지도를 지금 누가 따라가겠습니까?◎ 박정호 > 인지도.◎ 박홍근 > 현역으로서의, 현 시장으로서의 프리미엄 당연히 갖고 있는 것이죠. 저는 우선은 내년 선거에서 민주당이 저는 이길 거라고 확신합니다. 그 이유는, 아까 말씀드린 것처럼 국민의힘은 전혀 반성하지 않습니다. 오히려 장동혁 당대표가 내란의 수괴 윤석열을 알현하는 상황까지 발생하고 있어요. 그러니 국민들께서는 우선 내년 선거까지는 특검 이어서 재판이 이어지기 때문에 반성하지 않는 국민의힘에 대한 심판의 선거가 될 겁니다. 그리고 두 번째는, 대통령님께서 지금 이번에도 보여주는 것처럼 국정을 잘 이끌어가고 계시지 않습니까? 따라서 우리 이재명 대통령이 성공하는 정부를 이끌 수 있도록 저는 여당에 힘을 실어주는 선거가 될 거라고 봅니다. 그리고 세 번째는 현재 우리 시민들이 느끼는 것은 오세훈 시장에 대한 피로감. 명태균 게이트로 인한 어떤 그런 사법적인 리스크. 그리고 그동안 해놓은 것 없이 실정만 많이 일으켰던 그 상황에 대한 평가가 가면 갈수록 많아질 겁니다. 즉, 오르막이 아니라 이제는 내리막길이다, 오세훈은. 이렇게 저는 보고 있습니다. 그런 상황을 종합적으로 봤을 때 저는 우리 민주당 후보를 잘 역동적으로 만들어내면 누구든지 이길 수 있다라고 저는 보고 있는 것이죠. 그래서 지금 마치 우리가 오세훈한테 민주당 후보는 약하지 않냐라고 하는 것은 오히려 거꾸로 오세훈이 강하다는 것을 역설적으로 얘기하는 거예요. 저는 하책 중의 하책이다. 개념 없는 전략이라고 보는 거거든요. 그리고 지금은 오세훈은 꺾인다. 그리고 오세훈은 안 된다. 아예 후보도 못 나올 수도 있을 것 같다라고 얘기하는 게 맞고요. 그리고 민주당은 우리가 시민들과 당원들의 마음을 모아서 역동적으로 후보를 만들어내면 누구든지 이긴다. 그 역동적이라는 게 이렇습니다. 제가 제안한 것은 이런 거죠. 저쪽은 오세훈 외에 지금 후보로 거론되는 사람이 거의 없는 편인데. 그런데 우리는 지금은 영입설, 차출설, 그런 걸 얘기할 때가 아니라. 그건 진짜 마지막까지 갔는데도 불구하고 저쪽이 누가 후보가 됐는데 우리가 예를 들어 필적하기 어려운 상황이라면 당 지도부가 고민을 하겠죠. 그런데 지금은 이런 거죠. 각 개인, 각 개별 후보들, 청문회 해보자는 거예요. 이렇게 공개적인 뭐 유튜브도 좋고 아니면 우리 시민이나 당원들 대상으로 도덕성과 정책 역량. 또는 권역별로 한번 집단 정책 토론회 같은 것도 해보자는 겁니다. 그다음에 예를 들어서 토너먼트 방식으로도 할 수 있을 것 같고 아니면 선호 투표 같은 걸 해서 좀 더 많은 사람들의 생각도 한번 확인해 볼 수도 있겠고요. 그러니까 우리는 저쪽과 비교되게끔 더 그렇게 관심을 끌고 흥행을 일으키고 그래서 역동적으로 후보를 만들어내는 과정이 중요하다. 이게 매우 중요한 전략적 설계라고 저는 보는 겁니다. 그런 걸 해내면 우리 후보가 그 과정에서 검증도 되고 또 훈련 준비도 되고 시민의 관심도 불러일으키면서 지금의 저 인지도를 꺾고도 저는 남을 것이다라고 보는 것이죠.◎ 박정호 > 그러니까 지금 이제 오세훈이 강하다, 그러니까 강하지 않다라는 거 계속 말씀해주셨는데. 그러니까 강하다는 것을 차치하고라도 민주당 후보를 좀 역동적으로 만들어내고 국민들의 관심을 끌 수 있는, 시민들의 관심을 끌 수 있는 그런 과정을 거치면서 만들어낸다 그러면 왜 후보를 영입하고 뭐 차출하고 이게 왜 필요하겠느냐. 그걸 하지 않아도 된다. 지금 이 시점이, 민주당 후보를 역동적으로 만들어내는 이 시점이, 이 시간이 중요하다. 이렇게 보시는 거고.◎ 박홍근 > 그렇습니다. 역대로 우리 민주당이 늘 외부에서 모셔와서 선거를 치렀어요. 그런데 이제는 우리가 네 번 집권한 정당입니다. 그리고 서울 지역도 39명의 국회의원이 있고요. 국회에서도 지금 다수석을 하고 있지 않습니까? 우리 스스로 후보를 만들고도 남을 만큼 역량이 있는 정당이에요. 저는 오세훈은 명태균 게이트뿐만 아니라 생태탕 문제도요, 당시에 검찰이 거기에 간 것 같다. 그러나 확인이 안 된다, 이런 정도 아니었습니까? 그런데 그것도 그냥 얼렁뚱땅 넘어갔단 말이에요. 모든 것이 다 드러날 거고. 그러니까 오세훈은 결코 강하지가 않습니다. 그런 이미지를 만들어왔던 것뿐이지. 그런 점에서 저희는 오세훈의 이 허상, 허세 이런 것을 정확히 보고 오히려 우리 후보를 강력하게 만들기 위한 그런 절차에 이제는 돌입을 하면 된다라고 보고 있습니다.◎ 박정호 > 네. 그래요. 어떻게 될지. 근데 지금 뭐 외부 인사 이름이 뭐 거론이 되고 그러다 보니까 시민들도 오세훈 시장을 이기려면 뭔가 새로운 인물, 인지도가 더 있는 인물이 와야 되는 거 아니냐라는 생각하시는 분도 있는데 그렇지 않다. 그게 상책이 아닐 것이다.◎ 박홍근 > 네. 그렇습니다. 자력으로 충분히 할 수 있는, 우리 민주당은 그 정도의 역량을 갖춘 정당이다. 그리고 지금 나오려고 하는 후보들도 아직 오세훈만큼 인지도가 시민들에게 그 역량이나 자질이 알려지지 않아서 그런 것이지 이 과정을 통해서 충분히 그런 경쟁력을 키울 수 있다라고 보는 거고. 만에 하나, 예를 들어서 내년 상반기 선거의 한 두 달 전까지 왔는데도 불구하고 여러 여론조사에서 오세훈이건, 아니면 다른 한동훈이건 뭐 나경원이건. 그럴 리는 없다고 생각합니다만 국민의힘 후보하고 우리 후보하고, 예상되는 후보하고 견주어봤을 때 여전히 불안하다 그러면 대통령으로서는 선거 져서는 안 되는 거고 우리 정부로서는 반드시 서울시장 선거만큼은 이겨야 되고 그러니 우리 당 입장에서는 그때야말로 특단의 대책을 고민할 수는 있겠죠. 근데 지금은 전혀 그럴 때가 아니다. 오세훈 결코 세지 않다는 게 저는 확신합니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 자, 오늘 외교 문제부터 또 현안, 거기다가 서울시정 얘기까지 다양한 말씀을 좀 쭉 들어봤는데요. 자주 오셔가지고 서울시정.◎ 박홍근 > 네. 현안이건, 서울시정뿐만 아니라 뭐 전국 현안에 대해서도 말씀드릴 수 있는 부분 많으니까 불러 주십시오. 시간 기꺼이 내겠습니다.◎ 박정호 > 예. 알겠습니다. 어 이제 화면에 보니까 이거 뭔가요? 당근인가요?◎ 박홍근 > 아하. 이제 저를 우리 팬들이 원내대표 때부터 이제 당근홍근 이렇게 불러줬어요. 그래서 이제 제 팬클럽들도 이제 그렇게 명칭이 돼 있는데. 그 당근이 무슨 뜻인지 아세요?◎ 박정호 > 당근? 당근이지, 이건 가요?◎ 박홍근 > 물론 당연하지, 그런 뜻도 있는데요. 이제 당근마켓이라고 있잖아요. 사람들이 많이 이용하잖아요. 그 당근에 당신 근처에. 이런 뜻입니다. 그래서 당근홍근, 당신 근처에 홍근. 또는 홍근당근. 홍근이는 늘 당신 근처에. 그래서 저렇게.◎ 박정호 > 아 예. 기억에 남습니다.◎ 박홍근 > 제가 봐도 귀엽네요. 하하하.◎ 박정호 > 예. 귀여운 박홍근 의원의 모습 볼 수가 있고요. 박홍근 TV, 또 박홍근 의원을 응원할 수 있는 그런 방법까지 다 저희가 이렇게 웹자보를 통해서 볼 수가 있습니다. 많은 분들이 관심을 가져주시면 좋겠고요. 의원님 오늘 말씀 잘 들었고. 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 짧게 듣고 마무리하겠습니다.◎ 박홍근 > 서울에 이제 부동산 문제 가지고 여러 가지 염려가 있는데 우리 정부의 고육지책이었다고 이해해주시고. 다만 저희가 기재위에서도 얘기를 하고 있고 우리 지도부와 정부도 지금 공급대책을 아주 구체적이고 실효적인 것으로 준비하고 있습니다. 그래서 좀 더 기대해주시면 될 것 같고. 그리고 지금 제가 이재명 정부의 그래도 국정기획위원회 나가서 5개년 계획, 1천8백 페이지짜리 상세 이행계획서까지 포함해서, 또 검찰개혁에 대한 로드맵까지 다 정리해서 국회로 복귀를 한 건데요. 그래서 이재명 정부의 성공에 기여하는 그런 설계자로서의 어떤 자부심, 더 나아가서는 제가 당의 원내대표뿐만 아니라 예결위원장이라든가 을지로위원장이라든가 이런 걸 좀 했습니다. 그래서 경제적 약자를 대변하고, 또 서로 소통을 통해서 그동안 조정과 협상력을 많이 발휘해왔고 그래서 그런 정책통으로서의, 또는 시민운동을 오래 해오면서 그런 시민들과 함께해온 그런 역량이 있습니다. 그래서 그런 시민을 우선하는 그런 시정 펼칠 수 있는 그런 강점이 있다고 저는 보고 있기 때문에요, 그런 강점을 가지고 서울을 바꾸기 위해서 최선을 좀 다해보겠습니다. 많은 관심 가져주시고요, 저도 대한민국 우리 이재명 정부의 성공, 또 우리 국민의 행복을 위해서 더 열심히 의정활동, 정치활동 펼쳐가겠습니다. 고맙습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다, 의원님. 말씀 잘 들었습니다.◎ 박홍근 > 예. 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 고맙습니다. 지금까지 박홍근 민주당 의원과 말씀을 나눠봤습니다.