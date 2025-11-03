설계부터 용접까지... '포뮬러 청춘'을 아십니까

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲주행 중인 건국대학교 자작자동차 KAIEF-25 ⓒ 황유준 관련사진보기

큰사진보기 ▲세그먼트 구성실제 설계에 앞서, 세그먼트를 어떤 방식으로 구성할 지 공부한 내용이다. ⓒ 황유준 관련사진보기

큰사진보기 ▲Ansys Fluent 해석하나의 세그먼트 안에는 4개의 냉각팬이 장착되어 있으며, 현재 해당 냉각팬의 냉각 성능을 검증하고 있다. ⓒ 황유준 관련사진보기

큰사진보기 ▲CATIA(3D 모델링 프로그램)를 사용하여 최적 설계를 하고 있는 모습이다. ⓒ 황유준 관련사진보기

큰사진보기 ▲3D 프린터로 제작한 최종 세그먼트 모델안전을 위해 전기 절연 및 보호용 노란색 캡톤 테이프를 부착한 상태이다. ⓒ 황유준 관련사진보기

큰사진보기 ▲스폿 용접 중이다.얼굴이 다치지 않도록 보호구를 착용하고, 안전에 유의하며 작업 중이다. ⓒ 황유준 관련사진보기

"비록 우리의 포뮬러 차량은 트랙 위에서 멈췄지만, 꿈을 향한 우리의 열정과 성장의 엔진은 결코 멈추지 않을거야."

지난 10월, 경기도 용인의 AMG 스피드웨이에는 포뮬러원(F1) 머신의 포효가 울려 퍼졌다. 메르세데스-AMG F1팀의 발테리 보타스 선수가 직접 운전하는 F1 W13 차량의 주행 쇼를 보기 위해 약 5만 명의 모터스포츠 팬들이 모였다. 13년 만에 국내 서킷을 울린 F1 엔진의 굉음은, 한국에서 포뮬러에 대한 관심이 이미 소수 마니아층을 넘어 대중적인 열기로 확산되었음을 입증했다.관중이 F1 드라이버의 화려한 질주에 환호할 때, 'F1 엔지니어' 의 꿈을 안고 직접 포뮬러 머신을 만들며 고군분투하는 대학생들이 있다. 건국대학교 자작자동차 동아리 'Team K.A.I.' 팀원들은 바로 그 미래를 직접 설계하는 대한민국 청춘들이다.군복무 후 복학한 나는 실전 공학을 경험하고자 자작자동차 동아리를 찾았다. 미래 모빌리티의 핵심인 배터리 파트를 선택했다. 'Team K.A.I.'는 기계팀(샤시, 드라이브트레인, 에어로)과 전기팀(회로, 배터리, 제어)으로 나뉘어 조직적으로 차량을 설계한다. 나는 배터리 팀으로 100V급 고전압을 다루며 규격에 맞는 차량을 완성하기까지, 치열한 실전을 경험했다.지난해 12월, 우리 팀은 배터리 시스템 공부부터 진행했다. 고성능 포뮬러카는 가혹한 주행 환경에서 배터리 발열을 완벽하게 제어해야 하므로, 배터리 냉각 시스템 설계가 성능과 안전의 핵심이다. 우리는 삼성의 고방전 배터리 셀(21700-40T3)을 선택했고, 모터(ME1616)의 정격 전압과 '2025 대학생 자작자동차대회(FORMULA STUDENT KOREA, 아래 FSK'의 24랩(lap) 주행 거리를 기준으로 배터리 용량을 정했다.작은 셀 14개를 병렬(14p)로, 이 묶음을 6개 직렬(6s)로 연결해 하나의 '세그먼트'를 만들었다. 이 세그먼트 4개를 연결해 총 100.8V의 전압과 40kW의 출력을 내는 거대한 '축전지 박스'를 완성했다. 특히, 모든 배터리 셀의 '내부 저항'을 직접 측정했다. 내부 저항은 셀마다 미세하게 다른 발열량을 의미하는데, 저항이 비슷한 셀끼리 배치하여 열이 한쪽에 쏠리는 것을 방지하고 차량의 열적 안정성을 극대화했다.또한, 고전류가 흐르는 시스템의 안정성을 확보하기 위해 일반 전선 대신 두꺼운 구리 플레이트와 구리 버스바를 사용했다. 이는 대용량의 전류를 효과적으로 전달하고, 복잡한 배선 대신 체계적인 구조를 제공하여 조립 편의성과 정비성을 확보하는 핵심 설계였다.이후 CATIA(3차원 설계 프로그램)로 실제 세그먼트 모델을 3D로 설계하고, PLA 필라멘트를 사용하여 3D 프린터로 세그먼트 홀더(케이스)를 직접 제작했다. 정밀한 셀을 오차 없이 감싸야 했기에, 3D 프린팅 과정에서 수많은 실패와 출력 시간과의 싸움을 반복했다.가장 난관은 배터리 발열을 제어하는 냉각 시스템이었다. 나는 냉각팬을 이용한 공랭식 냉각을 채택했고, 최적화를 위해 'ANSYS 열 해석'을 진행했다. 이는 컴퓨터로 가상 환경을 만들어 배터리 주행 시의 열 발생 패턴과 냉각팬의 공기 흐름(CFD)을 시뮬레이션하는 과정이다. 팬의 크기, 위치, 속도를 수백 번 바꿔가며 테스트해야 했다. 하나의 명확한 해석 결과가 나오기까지 5개월이라는 시간이 걸렸다. 나는 해당 시뮬레이션 툴을 처음 접해보면서 각종 논문과 유튜브 영상들을 교과서 삼아 '실전 공학'의 벽을 돌파했다.이론을 넘어 실제 제작 단계는 위험한 순간의 연속이었다. 고전압 배터리 팩을 만드는 핵심 과정 중 하나는 배터리 셀에 구리 플레이트를 연결하는 스폿 용접이다. 작업 중 도체가 플러스(+)와 마이너스(-)에 동시에 닿아 쇼트(단락)가 나면 눈앞에서 섬광처럼 불꽃이 튀었다. 아차 하는 순간 감전이나 화재로 이어질 수 있는 위험이 다분했다.우리는 매 순간 긴장하며 작업했고, FSK의 까다로운 안전 규정을 단 하나도 놓치지 않기 위해 온 힘을 쏟았다. 고전압 배선 하나하나에 절연 처리를 하는 것은 기본이었다. 배선 뿐 아니라 회로에 사용하는 볼트, 너트, 단자 등 사소한 부품 하나까지도 규정된 절연 및 강도 기준을 충족하는지 검토해야 했다. 단순한 연결이 아니라 차량의 무게 배분, 주행 중 진동, 그리고 열 발생까지 모든 요소를 고려해 배선을 배치해야 했기에, 작은 부분 하나까지도 밤을 새워가며 고민해야 했다.지난해 12월부터 시작된 이 고된 작업은 겨울방학과 여름방학 내내 학교 작업장에서 이어졌다. 우리에게 밤샘 작업은 밥을 먹는 것처럼 일상이 되었다. 이 과정은 나를 근본적으로 변화시켰다. 스스로 논문을 찾아 문제를 해결하는 적극성과, 서로 다른 생각을 가진 팀원들과 위험을 공유하며 협력하는 팀워크 및 화합을 길렀다.1년간의 피와 땀이 응축된 결과는 지난 9월 하순 열린전남 영광의 FSK 대회에서 빛을 발했다. 우리 차량은 스키드 패드(선회 능력), 가속 테스트, 제동 테스트, 그리고 까다로운 내부 검차까지 준수한 성적으로 통과했다. 하지만 위기는 마지막 날에 찾아왔다.최종 관문인 내구 레이스가 시작되었고, 비가 많이 오는 궂은 날씨 속에서 주행을 이어갔다. 안타깝게도 주행 중 BMS(배터리 관리 시스템) 오류가 발생하여 차량이 중간에 멈추었고, 우리는 실격(DNF) 판정을 받았다. 모두가 1년의 노력이 허무하게 끝났다는 생각에 슬픔을 감추지 못했다. 하지만 곧 서로를 격려하며 깨달았다.이 경험은 학점이나 스펙 그 이상의 가치였다. 우리의 열정적인 고군분투가 한국 자동차 공학의 미래를 밝힐 수 있도록, 많은 관심과 격려를 부탁드린다.