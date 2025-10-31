학창 시절 좋아하던 작가의 작품을 직접 번역할 줄이야

큰사진보기 ▲표지 이미지정면 이미지 ⓒ 임리나 관련사진보기

학창 시절부터 오 헨리의 단편을 좋아했다. 짧은 문장 안에 유머와 따뜻함이 공존했고, 결말은 언제나 예상 밖이었다. 짧지만 묘하게 오래 남는 그 문장을 읽을 때마다, 글의 힘이란 이런 것이구나 느꼈다.그 오 헨리의 작품을 직접 번역하게 될 줄은 몰랐다. 번역 공부를 해보고 싶어 북도슨트 아카데미의 번역 강의를 들었다. 임리나 출판사 대표가 "오 헨리의 잘 알려지지 않은 단편을 소개해보지 않겠냐"고 제안했고, 그렇게 시작된 작업이 이번에 출간된 POD <오 헨리의 인디언 서머>(북도슨트, 2025)다.'한잔 시리즈'는 북도슨트 출판사가 기획한 문학 단편 시리즈로, 차 한잔 마시듯 부담 없이 읽을 수 있는 분량의 고전을 새롭게 소개하는 프로젝트다. 나는 그 15번째 번역 작업에 참여했다.<오 헨리의 인디언 서머>는 오 헨리의 후기 작품으로, 국내에는 거의 소개되지 않았던 단편이다. 인생의 황혼기에 우연히 찾아온 재회를 통해 '두 번째 봄'을 맞는 한 남자의 이야기를 담고 있다. 표면적으로는 잔잔한 사랑 이야기이지만, 그 안에는 지나간 시간과 회한 그리고 인간의 존엄에 대한 성찰이 깃들어 있다.번역 과정은 생각보다 더 섬세한 작업이었다. 오 헨리의 문장은 간결하지만 감정이 살아 있고, 대화 속 리듬이 중요했다. 단어를 그대로 옮기면 문장은 맞지만 생기가 사라졌고, 감정을 강조하면 담백함이 흐트러졌다. 그 사이에서 줄타기하듯 한 문장씩 다듬었다.최근 문학 번역에서는 직역보다 문체와 정서를 살리는 '의미 중심 번역'이 중요하게 여겨진다. 북도슨트 출판사 임리나 대표도 "문학 번역은 단순히 언어를 옮기는 일이 아니라 문체를 다시 쓰는 일"이라고 말한 바 있다. 나 역시 그 말에 깊이 공감했다.오랫동안 영어 공부를 꾸준히 해왔지만, 이번 번역을 통해 비로소 '언어를 쓰는 일'의 본질을 배웠다. 번역은 단순히 옮기는 작업이 아니라, 다른 시대의 작가와 대화하는 과정이다. 짧은 문장 하나를 두고 수십 번을 고치며, "이 문장은 지금의 한국어로도 따뜻하게 들릴까?"를 스스로에게 묻는 시간들이 이어졌다.<오 헨리의 인디언 서머>는 오 헨리 특유의 유머와 인간미가 살아 있는 작품이다. 인생의 황혼기에도 피어나는 '두 번째 봄'을 그린 이 짧은 이야기를 통해, 오 헨리는 여전히 우리에게 말한다. 삶이 완전하지 않아도, 그 안에는 여전히 따뜻한 순간이 있다고.