전국 지자체 초단시간계약 노동자, 3만명 육박

큰사진보기 ▲정혜경 진보당 의원이 30일 오전 서울 여의도 국회 기후에너지환경노동위원회 고용노동부 등에 대한 국정감사에서 유명 빵짐 '런던베이글뮤지엄' 일하던 20대 노동자의 과로사와 관련해 김영훈 고용노동부 장관에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲지자체 초단시간 노동자 현황. ⓒ 정혜경의원실 관련사진보기

전국 지방자치단체에서 초단시간계약 노동자가 3만명에 육박하고, 이들 가운데 절반 정도는 상시지속업무을 하고 있는 것으로 드러났다.31일 진보당 정혜경 국회의원(비례)실에 따르면, 전국 지자체에서 고용하는 1주 15시간 미만 근무하는 초단시간 노동자가 2만 7940명에 달하는 것으로 드러났다. 특히 이들 가운데 상시지속 업무를 진행하고 있는 경우가 50.4%에 달했다.이는 정혜경 의원실에서 전국 17개 광역시‧도와 226개 기초지자체에서 2025년 9월 30일 기준 초단시간 근로자 현황자료를 취합한 결과다. 민간위탁과 산하기관을 모두 포함한 것이다.정혜경 의원은 30일 고용노동부 국정감사에서 "요즘 청년들은 3-4시간, 소위 '쪼개기 파트타임 알바'로 일하는 것이 일상이다. 한달에 3-4개의 매장을 옮겨다니며 한달을 일해도 최저임금도 못받기도 한다. 초단시간 일자리가 174만명으로 매우 가파르게 확대되고 있다. 이렇게 나쁜 일자리가 확산되고 있는데, 이런때일수록 공공이 모범 사용자가 되어야 한다"고 밝히기도 했다.정 의원은 "특히 지자체에서 고용한 초단시간 노동자의 절반 이상이 상시지속 업무에 해당하는데, 이것부터 바꾸어 좋은 일자리를 만들어야 한다. 자료를 보면 울산의 경우 초단시간 노동자 중 상시지속업무 종사가자 눈에 띄게 적다"라고 밝혔다.이어 "2023년부터 울산 동구청에서 전국 지자체 최초로, 상시업무의 초단시간 근로를 없애고 최소생활임금을 보장하는 제도를 시행했는데 이것이 모범적인 선례였다고 본다"라며 "정부의 의지만 있으면 어렵지 않은 일이다. 지자체는 물론, 정부와 고용노동부의 관심을 촉구한다"라고 덧붙였다.정혜경 의원은 고용노동부가 지자체는 물론 공공기관 전체적인 전수조사를 진행하고 의지를 가지고 추진해줄 것을 요청했고, 김영훈 고용노동부 장관은 "공공이 모범적인 역할을 해야 한다는것에 공감한다. 고용노동부에서 살펴보겠다"고 답했다.