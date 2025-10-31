'공무원과 비공무원 육아휴직 차별 시정' 각하한 헌재... 입법으로 보완해야

AD

지난 23일 헌법재판소는 110명의 공동청구인이 2020년에 제기한 '남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률' 제19조 제1항 및 제2항에 대한 위헌확인 소송(2020헌마1529)에 대해 각하 결정을 내렸다. 해당 위헌확인 소송 취지는 비공무원 노동자의 법정 육아휴직 기간이 1년에 그치는 데, 반해 공무원 육아휴직 기간은 3년으로, 비공무원의 3배에 달하는 차별성을 두고 있어서 현행 법령에 대해 헌법이 보장하는 평등권과 양육권을 침해한다는 것이다.물론, '남녀고용평등법' 2024년 10월 개정되어 조건부 육아휴직 연장이 가능해진 점을 근거로 각하 결정을 내린 것이긴 하다. 이마저도 조건부로 기존 1년에서 6개월 늘어난 것이지만, 모든 비공무원 노동자들의 육아휴직이 1년 6개월로 확대된 것은 아니다. 결국, 헌재는 1987년 '남녀고용평등법'이 제정된 후 단 한 발자국도 나아가지 못한 채 머물러 있는 것과 다름 아니다.보건사회연구원의 19∼49세 성인과 1만4372명을 상대로 조사한 '2024년도 가족과 출산' 자료를 보면, 어머니 직장 유형에 따른 육아휴직 이용률은 정부 기관은 78.6%, 정부 외 공공기관 61.7%, 민간 대기업 56.1%, 민간 중기업 44.7%, 민간 소기업 29.0%, 5인 미만 개인사업체 10.2% 순으로 나타났다. 이처럼 기본적으로, 육아휴직 이용률에 있어서도 공무원과 공공기관 조직과 민간기업 간 차이가 뚜렷하다.이와 같이 동일한 제도를 놓고서도 공무원과 민간기관 간 육아휴직 이용에 있어서도 차이를 나타내지만 그 내용에 있어서도 공무원은 최대 3년을 이용할 수 있는 반면, 비공무원은 1년에 그치는 점은 명백한 차별로 보인다. 이는 우리나라가 맞이한 인구사회학적 위기 상황과 이로 인한 사회보장제도 운용에 필요한 장기적 세입 전망의 불투명성과 지역 균형 발전 저해, 지역소멸 현상을 촉진할 뿐이다. 더군다나 명실상부 경제 선진국인 대한민국의 위상과도 맞지 않고, 더 큰 복지국가로 나아가는 데 있어서도 걸림돌이다.사회보장제도는 노동력의 탈상품화와 맞닿아 있다. 사회학자 에스핑-앤더슨은 보다 완성적인 복지국가의 척도 중 하나가 바로, 노동하지 않아도 사회보장제도에 의해서 생계를 보장받고, 인간다운 삶을 영위하는 것이다. 대표적인 노동력의 탈상품 정책이 바로, 육아휴직이다. 탈상품화를 보다 구체적으로 풀이하자면, 시민 개개인의 사회권을 적극 보장하여, 가능한 많은 복지 급부를 제공하는 고도의 복지국가로 이해할 수 있겠다.이재명 정부는 '기본사회'를 천명하면서 대한민국 국민들이 기본적으로 보장받아야 할 복지를 더욱 강화해서 경제와 복지가 선순환하는 구조를 만들겠다는 포부를 갖고 대한민국호를 운행하는 중이다. 이재명 정부의 국정운영 5개년 계획(안)의 대한민국이 당면한 문제를 진단했다. 그중 최우선 과제가 바로, 저출생 해결이다. 마찬가지로, 대한민국의 위기를 떠올리면, 무엇이 연상될까? 다름 아닌 저출생 고령화 현상이다. 물론, 출생률을 국가가 강요할 수도 없고, 강요해서도 안 되지만 개개인이 새로운 생명의 출생을 선택함에 있어서 가장 기본적인 환경을 조성하는 의무는 국가가 응당 이행해야 한다.국회 기후에너지환경노동위원회에 회부된 '남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률' 일부개정법률안 중 육아휴직 관련 내용은 다음과 같다. 육아휴직 기간 1년에서 3년으로 확대(조인철 의원), 육아휴직 대상을 '사실혼 관계에 있는 자'로 확대(이광희 의원), 상시 사용하는 근로자가 300명 이상인 사업주의 육아휴직 통계 공시 의무화(김위상 의원), 육아휴직 신청 시 사업주 응답 여부 관계 없이 육아휴직 자동 개시(민홍철 의원) 등이다.해당 법안 중 조인철 의원의 육아휴직 기간을 3년으로 보장하는 내용은 얼마전 헌재에서 국민의 헌법소원을 각하했던 내용과 일맥상통한다. 입법부에서는 국민의 복지 증진을 위해 기본권과 사회권 보장 차원에서 육아휴직 기간을 확대하는 입법을 했지만, 정작 헌법재판소는 이를 불필요한 다툼으로 보고, 각하 결정을 내렸다.이재명 정부는 결단해야 한다. 이재명 정부의 국정계획(안) 과제 87은 '아이 키우기 좋은 출산·육아 환경 조성'이다. 해결 과제로는 육아휴직 제도 강화이다. 마침, 여야 할 것 없이 육아휴직 기간 확대와 육아휴직 자동제도 등을 골자로 한 입법 개정안이 다수 국회 기후에너지환경노동위원회에 회부됐다. 노동부는 고심할 것 없다. 선출 권력인 입법부가 국민을 대의해서 육아휴직제도를 강화하고자 한다면, 이재명 대통령이 이끄는 행정부가 이를 마다할 이유가 없다. 그러므로 다음과 같은 결단이 필요할 뿐이다.첫째, 자동 육아휴직 제도를 도입해야 한다. 현재 국회 기후에너지환경고용노동위원회 소관 법률 중 자동 육아휴직 제도 관련 내용이 상임위원회에 회부되어 있다. 노동자가 고용주에게 육아휴직 이용 의사를 밝힌 후 30일이 경과되면, 고용주의 의사와 무관하게 육아휴직이 개시되는 것이다. 이는 독일과 스웨덴 등에서 시행되고 있는 제도로서 해당 국가는 부모에게 의무적으로, 육아휴직을 이용하도록 국가가 보장하고 있다.또 다른 의미에서 단순히 이 제도가 출산율을 높인다는 차원을 넘어서 노동자의 권익을 국가와 사회가 존중한다는 것이 중요하다. 이를 통해 인식이 개선되고, 육아친화 국가로 발돋움한다면, 자연스럽게 출산과 육아에 대한 여성이 모든 짐을 짊어져야 한다는 인식이 변화되고, 실제 삶의 질이 높아질 것으로 예상된다.둘째, 공무원, 비공무원 차별 없이 육아휴직을 3년으로 동일하게 제도를 적용해야 한다. 현재 우리나라는 공무원이라면, 아무런 제약과 제재 없이 육아휴직을 3년 간 자유롭게 사용하는 것이 가능하지만 비공무원은 1년 쓰기도 벅차다. 이런 가운데, 현재 기후에너지환경고용노동위원회 소관 법률 중 육아휴직 기간을 3년으로 확대한 법률 개정안이 다수 상임위원회에 회부되어 있다.비록 헌법재판소는 비공무원의 육아휴직 기간이 최근 소폭 확대됐다는 취지로 헌법소원을 각하시켰지만, 입법부의 의지는 이와 다르게 보인다. 따라서 자동육아휴직 제도와 함께 육아휴직 기간의 확대가 함께 이뤄진다면, 대한민국의 가장 시급한 사안인 저출생 고령화 현상에 도움이 되지 않을까.