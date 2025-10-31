'신라 화백 회의' 꺼낸 이 대통령 "협력과 연대가 유일한 해답"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제1세션을 주재하고 있다. 2025.10.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"고대 신라 왕국에서는 나라의 중요한 일이 있을 때마다 여러 사람이 모여 의견을 조율하는 '화백 회의'가 열렸습니다. 화백 정신은 일치단결한 생각을 강요하지 않습니다. 서로 다른 목소리가 어우러져 만들어 낼 화음의 심포니를 추구하며 조화와 상생의 길을 찾는 것이 신라의 화백 정신입니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제1세션을 주재하고 있다. 2025.10.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 시진핑 중국 국가주석을 맞이하고 있다. 2025.10.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 31일 경주 화백컨벤션센터에서 열린 APEC 정상회의 제1세션에 참석한 각국 정상과 회원들에게 "협력과 연대, 상호 신뢰의 효능을 증명한 APEC 정신이 이곳 경주에서도 유감없이 발휘되기를 기대한다"며 한 설명이다. '더욱 연결되고 복원력 있는 세계를 향하여'라는 주제로 열리는 정상회의 제1세션에 딱 맞춘 개회사였다.이 대통령은 이날 개회사를 통해 보호무역·일방주의 강화로 출렁이고 있는 현 시대의 파고를 넘어서기 위해 다시 한 번 "협력과 연대"라는 APEC 정신에 기초해 손을 맞잡자고 했다.이 대통령은 먼저 "우리가 하나로 연결될수록, 서로에게 서로를 개방할수록 APEC 회원들은 번영의 길을 향해 한 걸음씩 나아갈 수 있었다"고 진단했다. APEC 출범 후 회원들의 국내총생산은 5배, 교역량은 무려 10배나 늘었고 단단한 공동번영의 토대를 마련했다는 설명도 덧붙였다.하지만 이 대통령은 "희망찬 전망만 하기엔 우리가 처한 현실이 녹록지는 않다. 우리 모두는 국제질서가 격변하는 중대한 변곡점 위에 서 있다"고도 짚었다.이에 대해 이 대통령은 "자유무역질서가 거센 변화를 맞이하며 글로벌 경제의 불확실성이 심화되고 무역 및 투자 활성화의 동력이 떨어지고 있다"며 "인공지능으로 대표되는 기술 혁명은 우리에게 전례 없는 위기이자 동시에 전례 없는 가능성을 선사한다"고 했다.이어 "쉽지 않은 도전이지만, APEC이 걸어온 여정에 지금의 위기를 헤쳐갈 답이 있다고 믿는다"라며 "협력과 연대만이 우리를 더 나은 미래로 이끄는 확실한 해답"이라고 강조했다.또한 "각자의 국익이 걸린 일이기 때문에 언제나 우리가 같은 입장일 수 없다는 것은 분명하다"라면서도 "그러나 힘을 합쳐 공동번영을 이뤄내야 한다는 궁극의 목표 앞에서 우리는 함께할 수 있다"고 호소했다.이번 세션의 주제인 '무역과 투자 증진'을 소개하면서는 "국제 경제 환경의 격변이라는 새로운 도전 앞에서 어떻게 APEC의 비전을 달성해 나갈 수 있을지, 허심탄회한 토론과 건설적인 논의가 이루어질 수 있기를 기대한다"라고 밝혔다.아울러 "조화와 화합으로 번영을 일궈낸 천년 고도 경주에서, 함께 미래로 도약할 영감과 용기를 얻어가기를 기대한다"고 덧붙였다.한편, 이 대통령은 이번 APEC 의장국 정상으로서 본회의 세션 진행 전 회의장 앞에서 각 회원국 정상과 대표단을 한 명씩 차례로 맞이했다.이 자리에서 11년 만에 한국을 찾은 시진핑 중국 국가주석과의 첫 대면도 이뤄졌다. 시 주석은 이날 참석한 회원국 정상 가운데 가장 마지막으로 회의장에 도착했다. 이 대통령은 "환영합니다"라고 인사를 건넸고, 시 주석은 "안녕하십니까"라고 화답했다. 두 정상은 악수와 기념촬영 후 회의장으로 이동했다.한편 이 대통령은 이날 개회사에서 "2025년은 대한민국이 국민의 놀라운 저력으로 민주주의를 회복하고, 국제사회에 완전히 복귀한 역사적인 해"라며 "이 막중한 시기 APEC 경제지도자 회의의 의장을 맡게 되어 진심으로 영광스럽게 생각한다"고 인사했다.